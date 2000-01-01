Экскурсия в Стрельну (Константиновский дворец)

Паритет_Плюс
Паритет_Плюс – Гид из Санкт-Петербурга
Экскурсия в Стрельну (Константиновский дворец)
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Экскурсия

2 000 ₽ за человека

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Экскурсия в Стрельну (Константиновский дворец)
Экскурсия в Стрельну (Константиновский дворец)

Что вы увидите

  • Экскурсия начинается с пути по живописной Петергофской дороге
  • вы увидите дачу Воронцова «Новознаменка» дачу Екатерины Дашковой «Кирьяново» усадьбу Шереметьева «Александрино». Вы посетите Константиновский дворец
  • где во время экскурсии полюбуетесь убранством парадных залов (Голубой, Мраморный, зал "Бельведер", а также парадные гостиные президента России. Вы увидите залы, где проходят конференции глав государств и двусторонние встречи на высшем уровне.
Вы увидите интерьеры Константиновского дворца и экспозицию истории 📖 российского флота.
Прикосновение к истории 📖, возможность своими глазами увидеть роскошь дворцовых интерьеров, захватывающие легенды, романтика и красота — все это ждет гостей в резиденции, получившей название «русского Версаля». Экскурсия ⛳ по Стрельне с посещением Константиновского дворца — это не только отличная возможность полюбоваться архитектурой и убранством, но и увлекательное знакомство с историей 📖 СПб и русского флота — от петровской «Стрелиной мызы» до Дворца конгрессов и музейной экспозиции, расположенной здесь же. Компания «Паритет Плюс» гарантирует своим клиентам комфортные условия в поездке, доброжелательную атмосферу, интересного, увлеченного темой и прекрасно знающего свою работу экскурсовода.
Билеты 🎫, транспорт и все остальные расходы уже включены в стоимость экскурсии 🧭 по Стрельне.
+Что входит
  • Стоимость экскурсии включает:
  • работу лицензированного гида
  • аренду автобуса
  • плату за входные билеты.
Начало и место завершения
🚩 Улица Думская, дом 2
Экскурсия в Стрельну (Константиновский дворец)

Экскурсия проводится Вторник, суббота, воскресенье в 12:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Паритет_Плюс
Паритет_Плюс
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