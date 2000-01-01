Вы увидите интерьеры Константиновского дворца и экспозицию истории 📖 российского флота.

Прикосновение к истории 📖, возможность своими глазами увидеть роскошь дворцовых интерьеров, захватывающие легенды, романтика и красота — все это ждет гостей в резиденции, получившей название «русского Версаля». Экскурсия ⛳ по Стрельне с посещением Константиновского дворца — это не только отличная возможность полюбоваться архитектурой и убранством, но и увлекательное знакомство с историей 📖 СПб и русского флота — от петровской «Стрелиной мызы» до Дворца конгрессов и музейной экспозиции, расположенной здесь же. Компания «Паритет Плюс» гарантирует своим клиентам комфортные условия в поездке, доброжелательную атмосферу, интересного, увлеченного темой и прекрасно знающего свою работу экскурсовода.

Билеты 🎫, транспорт и все остальные расходы уже включены в стоимость экскурсии 🧭 по Стрельне.