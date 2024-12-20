Отправьтесь в удивительное путешествие до Стрельны и узнайте невероятную историю великолепных дворцов России: Константиновский дворец, Константиновский парк, парк Александрия.
Вас ждут интереснейшие рассказы как о самих достопримечательностях, так и о встретившихся нам местах.
Вас ждут интереснейшие рассказы как о самих достопримечательностях, так и о встретившихся нам местах.
Описание экскурсииОтправьтесь в удивительное путешествие и узнайте невероятную историю великолепных дворцов России! Какое-то время дворец и парк в Стрельне были законсервированы. Но затем таки были достроены и переданы великим князьям. Это загородная резиденция князей, которые в самом Петербурге жили в Мраморном дворце. Стрельна пострадала во время Великой Отечественной войны. Здесь прошла линия фронта, постройки были разрушены. После войны их отреставрировали, пусть и в упрощённом варианте. Только события начала XXI века подарили Стрельне шанс на возрождение. Перед саммитом “большой восьмёрки” в Санкт-Петербурге Константиновский дворец был воссоздан в качестве дворца Конгрессов – официальной резиденции президента России. Неподалёку вырос городок из элитных коттеджей для проживания гостей, а вокруг возродился великолепный Нижний регулярный парк с фонтанами. Во дворце воссозданы парадные интерьеры. Создались новые. Здесь можно познакомиться с помещениями, в которых проходят переговоры лидеров разных стран. Именно в Константиновском дворце хранится коллекция декоративно-прикладного искусства – наследство Галины Вишневской и Мстислава Ростроповича, подаренное государству Алишером Усмановым. Здесь же хранится часть клада Нарышкиных. Мы откроем для себя великолепный пейзажный парк Александрию — уютное место уединения царской семьи рядом с берегом Финского залива и Нижним парком Петергофа. Здесь наблюдается наибольшая концентрация готической архитектуры в России. Ведь многое возводилось при императоре Николае I, супруга которого обожала немецкие рыцарские романы. Если фонтаны Петергофа служили роскошным государственным церемониалам, то Александрия скрывала царскую семью от назойливого внимания, придворной суеты. Здесь есть место для рассказа о личной жизни высочайших особ. О воспитании их детей, их чувствах и переживаниях. Важная информация:
- Если вас больше 4 человек – арендуем минивэн. Цена в таком случае оговаривается индивидуально.
- Экскурсию в Стрельну удобно продолжить посещением Петергофа, Ораниенбаума или Кронштадта. Продление путешествия до 9 часов добавит к стоимость поездки 4500 рублей.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Стрельна
- Петергоф: Нижний парк с фонтанами
- Константиновский дворец (Среда - Выходной)
- Нижний (Константиновский) парк
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автомобиле
- Экскурсионное обслуживание в пути до Стрельны
Что не входит в цену
- Константиновский дворец - 600 руб/чел (для граждан РФ без льгот) Среда - Выходной
- Нижний парк (доступен в весенне-летнее время) - от 460 руб/чел (для граждан РФ без льгот)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Где вам удобно: отель, вокзал, аэропорт
Завершение: Где укажете
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
5.5 часов
Мини-группа
до 4 чел.
В мире мечтаний и грёз: парк «Александрия» в Петергофе
Побывать в английском дворце «Коттедж» и павильонах в итальянском стиле на островах Ольгина пруда
Начало: У Казанского собора
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00 и 12:00
Завтра в 10:00
22 дек в 10:00
7500₽ за человека
7 часов
Водная прогулка
Два знаменитых парка Петергофа за один день на автомобиле
Начало: Гид подъедет за вами в отель (аэропорт, на вокзал)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Секреты Александровского парка
Как будущий император рыбу жарил и зачем парку Китайская деревня
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
99056934₽ за всё до 4 чел.