«Очередная руина» — скажут одни. «Ещё один уголок спасённой красоты,» — подумают другие.
Приглашаем вас в очень необычное место, где роскошь императорской эпохи проступает сквозь десятилетия советского быта.
Осмотрим несколько залов и поговорим о традициях первого элитарного мужского клуба, званых обедах и кутежах. О судьбах его членов и истории здания.
Описание экскурсии
Дом на Дворцовой набережной
За величественным сталинским фасадом, который объединяет сразу три дома, скрываются поистине царские интерьеры. Попасть сюда мечтали многие — ведь здесь было знаменитое Английское собрание — один из первых закрытых мужских клубов России.
Судьба и время
Когда-то в этих стенах давали званые обеды, устраивали игры в карты и кегли, вели великосветские беседы. А позже — коммуналки, общежитие техникума речного флота, многочисленные перестройки и переделки. Сегодня неравнодушные люди воссоздают в нежилых залах кусочек нашей истории. Давайте им в этом поможем!
Вы узнаете:
- как всё было устроено в закрытом мужском клубе по английскому образцу
- какие правила действовали для вступления в клуб, как голосовали чёрно-белыми шарами
- какие знаменитые современники были членами элитарного клуба
- где была комната для игры в карты, а где — бальный зал
- как складывалась судьба бывшего Английского собрания и его членов после революции
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из локальных гидов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На углу Мраморного переулка и Миллионной улицы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 2685 туристов
Наше сообщество организует невероятные путешествия и походы по Ленинградской области, захватывающие поездки и увлекательные экскурсии по историческим местам Петербурга. Вас ждут новые интересные знакомства и, конечно, возможность исследовать малоизвестные редкие объекты!
