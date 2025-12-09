«Очередная руина» — скажут одни. «Ещё один уголок спасённой красоты,» — подумают другие. Приглашаем вас в очень необычное место, где роскошь императорской эпохи проступает сквозь десятилетия советского быта. Осмотрим несколько залов и поговорим о традициях первого элитарного мужского клуба, званых обедах и кутежах. О судьбах его членов и истории здания.

Описание экскурсии

Дом на Дворцовой набережной

За величественным сталинским фасадом, который объединяет сразу три дома, скрываются поистине царские интерьеры. Попасть сюда мечтали многие — ведь здесь было знаменитое Английское собрание — один из первых закрытых мужских клубов России.

Судьба и время

Когда-то в этих стенах давали званые обеды, устраивали игры в карты и кегли, вели великосветские беседы. А позже — коммуналки, общежитие техникума речного флота, многочисленные перестройки и переделки. Сегодня неравнодушные люди воссоздают в нежилых залах кусочек нашей истории. Давайте им в этом поможем!

Вы узнаете:

как всё было устроено в закрытом мужском клубе по английскому образцу

какие правила действовали для вступления в клуб, как голосовали чёрно-белыми шарами

какие знаменитые современники были членами элитарного клуба

где была комната для игры в карты, а где — бальный зал

как складывалась судьба бывшего Английского собрания и его членов после революции

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из локальных гидов.