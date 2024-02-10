Самые красивые музейные залы и главные экспонаты в одной экскурсии
Коллекции Эрмитажа насчитывают несколько миллионов произведений искусства. Мы познакомим вас с самими важными и интересными из них.
Подскажем, где находятся знаковые образцы живописи, графики и скульптуры, предметы прикладного искусства, необычные археологические находки. А также уделим особое внимание интересным фактам из жизни мастеров.
Подскажем, где находятся знаковые образцы живописи, графики и скульптуры, предметы прикладного искусства, необычные археологические находки. А также уделим особое внимание интересным фактам из жизни мастеров.
Ближайшие даты:
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2 475 ₽
|Дети до 18 лет
|2 205 ₽
|Пенсионеры
|2 205 ₽
|Школьники
|2 205 ₽
|Студенты
|2 205 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Вы познакомитесь с историей Эрмитажа — большого комплекса зданий, созданного в разные эпохи выдающими архитекторами прошлого, — и его коллекциями.
Парадные залы дворца
- Иорданская лестница, которая не просто предваряет парадные залы, но и словно становится их частью
- Невская анфилада с её головокружительными интерьерами
- Аванзал с ротондой из малахитовых колонн, созданной итальянскими и французскими мастерами из уральского малахита
- Николаевский зал авторства великого Джакомо Кваренги для церемоний и балов
- Малахитовая гостиная — любимое место Александры Фёдоровны, супруги Николая I
- Белая столовая, где произошёл арест Временного правительства
- Портретная галерея, где мы вспомним всех государей из династии Романовых
- Фельдмаршальский зал, созданный великим Монферраном
- Малый тронный зал, который украшают шитые серебром панно из лионского бархата.
- Георгиевский зал, поражающий грандиозностью
- Военная галерея 1812 года, прославляющая победу России и союзников над Наполеоном
- Гербовый зал, оформленный позолотой
Коллекция произведений искусства
- Итальянское искусство: собрание живописи эпохи Возрождения, известное во всём мире. Вы увидите шедевры кисти Симоне Мартини, Сандро Боттичелли, Паоло Веронезе, Фра Филиппо Липпи, Леонардо да Винчи, Рафаэля.
- Лоджии Рафаэля. Уникальная копия Папского дворца в Ватикане, созданная выдающимися мастерами Европы по указу Екатерины II.
- Испанское искусство. Коллекция, которая считается лучшей в мире за пределами Испании. Вы увидите шедевры кисти Эль Греко, Франсиско де Гойа, Диего Веласкеса, Луиса де Моралеса и других.
- Голландское искусство. Рассмотрите произведения Рубенса, Винсента ван Дейка, Рембрандта и других.
- Французское искусство. Вы познакомитесь с шедеврами Луи Ленена, Пуссена, Клода Лоррена, Ватто, Шардена, Фрагонара.
- Немецкое искусство. Вы насладитесь картинами таких мастеров, как Христофор Паудисс, Лукас Кранх, Георг Пенц, Карл Андреас Рутхарт.
Организационные детали
- Входные билеты в Эрмитаж включены в стоимость
- Чтобы избежать очередей, мы выкупаем билеты заранее; поэтому при отмене бронирования с вашей стороны необходимо будет оплатить стоимость билета
- Также купить билет можно самостоятельно, в этом случае мы сделаем вам скидку в размере стоимости входного билета
- По завершении экскурсии вы можете остаться в музее и продолжить осмотр самостоятельно
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30 и 15:00
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Дворцовой площади
- Когда и как рано покупать?
- Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30 и 15:00Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2567 туристов
Добрый день! Меня зовут Дарья, я эксперт в туризме. С 2015 года прошла стажировку в международных компаниях по организации туров и работе с клиентами. Это помогло мне организовать команду высокопрофессиональных гидов и экскурсоводов. Я являюсь лицензированным гидом и экскурсоводом. Провожу экскурсии по северной столице и окрестностям, Карелии и всему Северо-Западному региону, а также по Золотому кольцу и Серебренному ожерелью России. Я и моя команда ждем встречи с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
10 фев 2024
Ольга ваш экскурсовод - настоящий профессионал своего дела! Обязательно еще приедем с детьми!
Е
Елена
5 фев 2024
Интересная экскурсия, грамотный маршрут, интересная подача материала
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