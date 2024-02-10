Эрмитаж с гидом - в мини-группе (билеты включены)
Билет для посещения в Санкт-Петербурге

Самые красивые музейные залы и главные экспонаты в одной экскурсии

5
2 отзыва
Коллекции Эрмитажа насчитывают несколько миллионов произведений искусства. Мы познакомим вас с самими важными и интересными из них.

Подскажем, где находятся знаковые образцы живописи, графики и скульптуры, предметы прикладного искусства, необычные археологические находки. А также уделим особое внимание интересным фактам из жизни мастеров.
Эрмитаж с гидом - в мини-группе (билеты включены)
Эрмитаж с гидом - в мини-группе (билеты включены)
Эрмитаж с гидом - в мини-группе (билеты включены)
Ближайшие даты:
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Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный2 475 ₽
Дети до 18 лет2 205 ₽
Пенсионеры2 205 ₽
Школьники2 205 ₽
Студенты2 205 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вы познакомитесь с историей Эрмитажа — большого комплекса зданий, созданного в разные эпохи выдающими архитекторами прошлого, — и его коллекциями.

Парадные залы дворца

  • Иорданская лестница, которая не просто предваряет парадные залы, но и словно становится их частью
  • Невская анфилада с её головокружительными интерьерами
  • Аванзал с ротондой из малахитовых колонн, созданной итальянскими и французскими мастерами из уральского малахита
  • Николаевский зал авторства великого Джакомо Кваренги для церемоний и балов
  • Малахитовая гостиная — любимое место Александры Фёдоровны, супруги Николая I
  • Белая столовая, где произошёл арест Временного правительства
  • Портретная галерея, где мы вспомним всех государей из династии Романовых
  • Фельдмаршальский зал, созданный великим Монферраном
  • Малый тронный зал, который украшают шитые серебром панно из лионского бархата.
  • Георгиевский зал, поражающий грандиозностью
  • Военная галерея 1812 года, прославляющая победу России и союзников над Наполеоном
  • Гербовый зал, оформленный позолотой

Коллекция произведений искусства

  • Итальянское искусство: собрание живописи эпохи Возрождения, известное во всём мире. Вы увидите шедевры кисти Симоне Мартини, Сандро Боттичелли, Паоло Веронезе, Фра Филиппо Липпи, Леонардо да Винчи, Рафаэля.
  • Лоджии Рафаэля. Уникальная копия Папского дворца в Ватикане, созданная выдающимися мастерами Европы по указу Екатерины II.
  • Испанское искусство. Коллекция, которая считается лучшей в мире за пределами Испании. Вы увидите шедевры кисти Эль Греко, Франсиско де Гойа, Диего Веласкеса, Луиса де Моралеса и других.
  • Голландское искусство. Рассмотрите произведения Рубенса, Винсента ван Дейка, Рембрандта и других.
  • Французское искусство. Вы познакомитесь с шедеврами Луи Ленена, Пуссена, Клода Лоррена, Ватто, Шардена, Фрагонара.
  • Немецкое искусство. Вы насладитесь картинами таких мастеров, как Христофор Паудисс, Лукас Кранх, Георг Пенц, Карл Андреас Рутхарт.

Организационные детали

  • Входные билеты в Эрмитаж включены в стоимость
  • Чтобы избежать очередей, мы выкупаем билеты заранее; поэтому при отмене бронирования с вашей стороны необходимо будет оплатить стоимость билета
  • Также купить билет можно самостоятельно, в этом случае мы сделаем вам скидку в размере стоимости входного билета
  • По завершении экскурсии вы можете остаться в музее и продолжить осмотр самостоятельно
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30 и 15:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 12 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Дворцовой площади
Когда и как рано покупать?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30 и 15:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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3
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1
Ольга
10 фев 2024
Ольга ваш экскурсовод - настоящий профессионал своего дела! Обязательно еще приедем с детьми!
Е
5 фев 2024
Интересная экскурсия, грамотный маршрут, интересная подача материала

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