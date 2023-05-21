Что вас ждетРыцарский зал Эрмитажа — один из самых ярких и запоминающихся залов музея. Он не оставит равнодушным гостей любого возраста.

Посетив Рыцарский зал, вы узнаете, какие виды оружия существовали в Западной Европе в XV-XVII вв. Узнаете кто, в каких странах и городах делал это оружие, почему оно попало в Эрмитаж и кто его собирал. Узнаете, как проходили рыцарские турниры и что требовалось рыцарю, чтобы достичь успеха. Поймете, почему турнирные доспехи — это произведение искусства и почему они так высоко ценились. И, наконец, поймете, какие доспехи из коллекции Рыцарского зала стоят больше остальных и почему.

Чтобы попасть в Рыцарский зал, нужно будет пройти через красивейшие парадные залы Эрмитажа, а также залы Итальянского искусства. Посетив Рыцарский зал, вы сможете продолжить свое путешествие по Эрмитажу и увидеть другие шедевры этого музея.

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