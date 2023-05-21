Эрмитаж
Рыцарский зал — место притягательное и интересное. Он является одним из самых больших парадных залов Нового Эрмитажа.
Посетив его, вы сможете больше узнать о том, как менялось снаряжение средневековых воинов и какой была культура рыцарских поединков.
Посетив его, вы сможете больше узнать о том, как менялось снаряжение средневековых воинов и какой была культура рыцарских поединков.
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Что вас ожидает:
- Эрмитаж
- Рыцарский зал
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Описание
Что вас ждетРыцарский зал Эрмитажа — один из самых ярких и запоминающихся залов музея. Он не оставит равнодушным гостей любого возраста.
Посетив Рыцарский зал, вы узнаете, какие виды оружия существовали в Западной Европе в XV-XVII вв. Узнаете кто, в каких странах и городах делал это оружие, почему оно попало в Эрмитаж и кто его собирал. Узнаете, как проходили рыцарские турниры и что требовалось рыцарю, чтобы достичь успеха. Поймете, почему турнирные доспехи — это произведение искусства и почему они так высоко ценились. И, наконец, поймете, какие доспехи из коллекции Рыцарского зала стоят больше остальных и почему.
Чтобы попасть в Рыцарский зал, нужно будет пройти через красивейшие парадные залы Эрмитажа, а также залы Итальянского искусства. Посетив Рыцарский зал, вы сможете продолжить свое путешествие по Эрмитажу и увидеть другие шедевры этого музея.
Как проходит аудиоэкскурсия• После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбанк (внешний аккумулятор для телефона).
Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Спланированный маршрут с подробной навигацией по Эрмитажу
- Захватывающие истории от местного жителя
- Что не входит
- Входной билет в Эрмитаж стоит 500 рублей и приобретается отдельно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Место начала и завершения?
- Дворцовая площадь, 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас времяЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальное предложение, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
- Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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