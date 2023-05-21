Эрмитаж: экскурсия по Рыцарскому залу (аудиотур без входных билетов)

Эрмитаж

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Рыцарский зал — место притягательное и интересное. Он является одним из самых больших парадных залов Нового Эрмитажа.

Посетив его, вы сможете больше узнать о том, как менялось снаряжение средневековых воинов и какой была культура рыцарских поединков.
Эрмитаж: экскурсия по Рыцарскому залу (аудиотур без входных билетов)
Эрмитаж: экскурсия по Рыцарскому залу (аудиотур без входных билетов)
Эрмитаж: экскурсия по Рыцарскому залу (аудиотур без входных билетов)
Эрмитаж: экскурсия по Рыцарскому залу (аудиотур без входных билетов)
Эрмитаж: экскурсия по Рыцарскому залу (аудиотур без входных билетов)
Эрмитаж: экскурсия по Рыцарскому залу (аудиотур без входных билетов)
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Что вас ожидает:

  • Эрмитаж
  • Рыцарский зал
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Описание

Что вас ждетРыцарский зал Эрмитажа — один из самых ярких и запоминающихся залов музея. Он не оставит равнодушным гостей любого возраста.
Посетив Рыцарский зал, вы узнаете, какие виды оружия существовали в Западной Европе в XV-XVII вв. Узнаете кто, в каких странах и городах делал это оружие, почему оно попало в Эрмитаж и кто его собирал. Узнаете, как проходили рыцарские турниры и что требовалось рыцарю, чтобы достичь успеха. Поймете, почему турнирные доспехи — это произведение искусства и почему они так высоко ценились. И, наконец, поймете, какие доспехи из коллекции Рыцарского зала стоят больше остальных и почему.
Чтобы попасть в Рыцарский зал, нужно будет пройти через красивейшие парадные залы Эрмитажа, а также залы Итальянского искусства. Посетив Рыцарский зал, вы сможете продолжить свое путешествие по Эрмитажу и увидеть другие шедевры этого музея.
Как проходит аудиоэкскурсия• После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  • Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  • Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбанк (внешний аккумулятор для телефона).

Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Спланированный маршрут с подробной навигацией по Эрмитажу
  • Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит
  • Входной билет в Эрмитаж стоит 500 рублей и приобретается отдельно
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Место начала и завершения?
Дворцовая площадь, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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