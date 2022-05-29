Если вы считаете себя знатоком искусства и хотели бы сильнее углубиться в историю шедевров мирового искусства, а также узнать о судьбе художников и разгадать символизм самых ценных картин Эрмитажа, то этот маршрут для вас!

Маршрут начнется с посещения парадных залов Зимнего дворца, где вы увидите грандиозный Большой Тронный зал, пройдете по Галерее 1812 года и рассмотрите знаменитые Часы-Павлин. Затем вы осмотрите залы итальянского искусства, узнаете, в чем отличие флорентийской школы живописи от венецианской, рассмотрите менее известные произведения искусства, которые часто незаслуженно упускаются из виду при посещении музея.

Вы пройдете через Петровский и Гербовый залы, где произведения искусства подчеркивают статус этих комнат: здесь принимали важнейшие государственные решения и устраивали пышные приемы.

На экскурсии вы также осмотрите шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Тициана, Рембрандта и многих других известных на весь мир мастеров. Вы узнаете подробности о жизни художников, откуда они брали вдохновение и кто служил моделями при создании мировых шедевров.

Приготовьтесь полностью погрузиться в мир искусства и живописи. Экскурсия рассчитана на 3-3,5 часа, но вы обязательно захотите остаться в Эрмитаже подольше, чтобы насладиться красотой его интерьеров и уникальными экспонатами.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).