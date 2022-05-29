Эрмитаж: аудиоэкскурсия для полного погружения в историю искусства (без билетов)

Эрмитаж

Эрмитаж: аудиоэкскурсия для полного погружения в историю искусства (без билетов)
Эрмитаж: аудиоэкскурсия для полного погружения в историю искусства (без билетов)
Эрмитаж: аудиоэкскурсия для полного погружения в историю искусства (без билетов)
Эрмитаж: аудиоэкскурсия для полного погружения в историю искусства (без билетов)
Эрмитаж: аудиоэкскурсия для полного погружения в историю искусства (без билетов)
Эрмитаж: аудиоэкскурсия для полного погружения в историю искусства (без билетов)
Эрмитаж: аудиоэкскурсия для полного погружения в историю искусства (без билетов)

Что вас ожидает 🤩

  • Часы «Павлин»
  • Шедевры Леонардо да Винчи
  • Караваджо «Лютнист»
  • Лоджии Рафаэля
  • Египетский зал
  • Шаровый зал
  • Итальянский и Испанский просветы
Если вы считаете себя знатоком искусства и хотели бы сильнее углубиться в историю шедевров мирового искусства, а также узнать о судьбе художников и разгадать символизм самых ценных картин Эрмитажа, то этот маршрут для вас!
Маршрут начнется с посещения парадных залов Зимнего дворца, где вы увидите грандиозный Большой Тронный зал, пройдете по Галерее 1812 года и рассмотрите знаменитые Часы-Павлин. Затем вы осмотрите залы итальянского искусства, узнаете, в чем отличие флорентийской школы живописи от венецианской, рассмотрите менее известные произведения искусства, которые часто незаслуженно упускаются из виду при посещении музея.
Вы пройдете через Петровский и Гербовый залы, где произведения искусства подчеркивают статус этих комнат: здесь принимали важнейшие государственные решения и устраивали пышные приемы.
На экскурсии вы также осмотрите шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Тициана, Рембрандта и многих других известных на весь мир мастеров. Вы узнаете подробности о жизни художников, откуда они брали вдохновение и кто служил моделями при создании мировых шедевров.
Приготовьтесь полностью погрузиться в мир искусства и живописи. Экскурсия рассчитана на 3-3,5 часа, но вы обязательно захотите остаться в Эрмитаже подольше, чтобы насладиться красотой его интерьеров и уникальными экспонатами.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
Что не входит
  • Билет в Эрмитаж, маршрут 1 (нужно купить самостоятельно)
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь, 1
Завершение: Эрмитаж
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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