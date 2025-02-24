Эрмитаж обладает одной из крупнейших в мире коллекций итальянского искусства.
В его залах мы сможем ощутить дух эпохи Возрождения, погрузиться в атмосферу Флоренции и Милана, Венеции и Рима.
Внимательно созерцая работы гениев, мы освежим наше восприятие, купаясь в лучах славы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Караваджо, Ботичелли и многих других.
В его залах мы сможем ощутить дух эпохи Возрождения, погрузиться в атмосферу Флоренции и Милана, Венеции и Рима.
Внимательно созерцая работы гениев, мы освежим наше восприятие, купаясь в лучах славы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Караваджо, Ботичелли и многих других.
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииСначала мы увидим истоки высокого Ренессанса в живописи эпохи кватроченто, и оценим, что нового привнесли в искусство Мартини и Джотто, в чём принципиальное отличие их работ от византийских икон. Затем встретимся с художниками-монахами Фра Филиппо Липпи и Фра Беато Анжелико, со скандальным Джулио Романо, нежнейшим Перуджино, увидим необычные «камерные» работы Ботичелли. Мы будем исследовать шедевры Леонардо Да Винчи: обсудим разницу между «Мадонной Бенуа» и «Мадонной Литта», обсудим, почему Иосиф на картине Рафаэля изображен без бороды, а почему мускулистый юноша Микеланджело выглядит столь скорбно. Кроме того, мы порассуждаем о «Лютнисте» Караваджо и его философских предпосылках, попробуем понять, почему «Юдифь» Джорджоне столь непохожа на караваджовскую, отдадимся стихийной силе тициановского стиля, удивимся «демоническому» обрамлению его «Марии Магдалины». И не только. Многие другие имена и символы, намёки и загадки итальянской живописи ждут вас в Эрмитаже, они хотят быть разгаданными, и мы сделаем это вместе! Цель этой прогулки-исследования — раздвинуть рамки сознания для объёмного восприятия эпохи Ренессанса, включая экономический, политический, философский фон той эпохи, в которую творили гении… Важная информация:
- Билеты в Эрмитаж вы покупаете отдельно и самостоятельно.
- Билет для гида не нужен.
Вторник, пятница, суббота — с 11:00 до 17:30, среда, четверг, воскресенье — с 11:00 до 15:30. По понедельникам экскурсия не проводится.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в Эрмитаж (для экскурсантов)
Место начала и завершения?
Дворцовая пл., 2, Санкт-Петербург
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, пятница, суббота — с 11:00 до 17:30, среда, четверг, воскресенье — с 11:00 до 15:30. По понедельникам экскурсия не проводится.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Эдуард
24 фев 2025
Все понравилось, подробный разбор каждой из запланированных к просмотру картин. Глубокое знание не только самой картины, скрытых смыслов и атрибутов написания, но также и исторической, политической и экономической конъюнктуры времени написания! Остались довольны и благодарны!
М
Мария
1 ноя 2024
Были на экскурсии Итальянские шедевры в Эрмитаже. Всё очень понравилось. Дмитрий рассказывает интересно, понятным языком, отвечает на возникающие по ходу экскурсии вопросы.
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