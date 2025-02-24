Когда: Вторник, пятница, суббота — с 11:00 до 17:30, среда, четверг, воскресенье — с 11:00 до 15:30. По понедельникам экскурсия не проводится.

Экскурсия длится около 2 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала