Я люблю гулять по Эрмитажу и рисовать в воображении сцены из его царственного прошлого. Здесь произошло немало судьбоносных для истории нашей страны событий.
Присоединяйтесь ко мне, чтобы вместе исследовать сюжеты знаменитых произведений искусства и перенестись мысленно во времена, когда в парадных залах устраивали пышные балы и решали судьбу отечества.
Описание экскурсии
- Мы осмотрим Зимний дворец, Малый Эрмитаж, Большой Эрмитаж и Новый Эрмитаж
- Пройдём по главным парадным залам: Тронному, Танцевальному, Мраморной галерее
- Побываем в домашней церкви. Вы узнаете, как здесь венчался Николай II и как отпевали Александра I
- Полюбуемся произведениями западноевропейского искусства эпохи Возрождения в Невской анфиладе: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело
- Вы найдёте на шедевре английского мастера в пышном Павильонном зале спрятанные часы и выясните, как они работают
- Рассмотрите исторические витрины и кабинеты с огромными просветами для самых масштабных полотен итальянской и испанской живописи
- Увидите потрясающие изделия Императорского фарфорового завода
- И многое-многое другое!
А также выясните:
- Почему для дворца и музейной коллекции выбрали именно это место
- Сколько Зимних дворцов было до нынешнего
- Как проходил дипломатический ход по залам
Организационные детали
- Если в группе будут дети, я с радостью адаптирую материал экскурсии для детской аудитории
- Пожалуйста заранее в переписке согласуйте с гидом дату и время экскурсии
- После бронирования вам придёт письмо с реквизитами для оплаты билета в Эрмитаж на определённую дату и время (500 ₽ за человека). В случае отмены экскурсии по вашей инициативе стоимость билетов не возвращается
во вторник и пятницу в 17:30, в субботу в 14:00 и 17:30, в воскресенье в 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Зимнего дворца
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 17:30, в субботу в 14:00 и 17:30, в воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 227 туристов
Привет! Меня зовут Кристина, и вот уже 15 лет я гид. Все эти годы я бесконечно влюбляю в наш город, потому что влюблена в него сама! Имею последнюю аттестацию аккредитованного
Отзывы и рейтинг
5
5

Основано на 3 отзывах
В
Валерий
20 сен 2025
Огромное спасибо, Кристине за превосходную экскурсию!
Восторг?! Это мягко сказано! Впервые в Санкт-Петербурге и не побывать в Эрмитаже…
Советую только с Кристиной!
Огромное спасибо 🙏
Н
Наталья
20 июн 2025
Дорогая, Кристина! Хочу выразить искреннюю благодарность за увлекательную экскурсию по Эрмитажу. Ваши знания и увлекательный стиль подачи информации сделали нашу экскурсию незабываемой.
Спасибо за готовность ответить на все наши вопросы и особенно за то, что смогли заинтересовать детей историей и искусством!
Надеюсь, у нас будет возможность вновь отправиться с вами на экскурсию!
Желаем вам успехов в вашей работе и новых интересных групп!!!
И
Ирина
8 апр 2025
Все понравилось. Экскурсовод адаптировал программу для ребёнка. И Василисе тоже все понравилось. Экскурсовод была с нами дольше заявленного времени, что тоже преимущество. Узнали много нового для себя.
