Изысканный декор императорских времён и великие произведения искусства — волшебное сочетание для создания атмосферных фотографий.
Когда на улице уже холодно, а ценные воспоминания о Петербурге хочется оставить у себя, пишите мне — мы создадим и запечатлим приятные моменты вместе.
Описание фото-прогулки
Мы с вами немного пройдёмся по Дворцовой площади, дойдём до знаменитых атлантов и Зимней канавки, а после отправимся в сам Эрмитаж — наслаждаться красотой и делать шикарные снимки в разных залах.
Я обязательно помогу вам с позированием. А ещё мы с вами заранее обсудим образ, идеи съёмки и маршрут, чтобы вам было максимально комфортно.
Организационные детали
- Я снимаю на фотоаппарат Canon EOS RP
- Через 7–10 дней после встречи я пришлю вам ссылку на фотогалерею с вашими снимками для скачивания. Вы получите 50 кадров в естественной обработке
Дополнительно вы оплачиваете:
- разрешение на проведение съёмки в Эрмитаже 10 000 ₽ перед посещением (по требованию музея)
- входные билеты на всех участников. Их лучше купить заранее, чтобы не стоять в очереди на кассе. Цена билета в Главный музейный комплекс — 500 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Эрмитажа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 55 туристов
Приветствую! Меня зовут Дарья, я родилась во Владивостоке, а затем приехала в Питер, влюбилась в него и осталась тут жить. Больше всего на свете я люблю гулять по улочкам нашего
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
3 мар 2025
Была на фотосессии 28 февраля!
Мы прошлись по Эрмитажу, приятно беседовали, делали снимки. Дарья помогала мне с позированием) без спешки и суеты)
Потом пошли на улицу, пофотографировались на набережной, возле атлантов, по
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
