Изысканный декор императорских времён и великие произведения искусства — волшебное сочетание для создания атмосферных фотографий. Когда на улице уже холодно, а ценные воспоминания о Петербурге хочется оставить у себя, пишите мне — мы создадим и запечатлим приятные моменты вместе.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание фото-прогулки

Мы с вами немного пройдёмся по Дворцовой площади, дойдём до знаменитых атлантов и Зимней канавки, а после отправимся в сам Эрмитаж — наслаждаться красотой и делать шикарные снимки в разных залах.

Я обязательно помогу вам с позированием. А ещё мы с вами заранее обсудим образ, идеи съёмки и маршрут, чтобы вам было максимально комфортно.

Организационные детали

Я снимаю на фотоаппарат Canon EOS RP

Через 7–10 дней после встречи я пришлю вам ссылку на фотогалерею с вашими снимками для скачивания. Вы получите 50 кадров в естественной обработке

Дополнительно вы оплачиваете: