Фотосессии в Эрмитаже – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотосессии в Эрмитаже» в Санкт-Петербурге, цены от 11 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Фотоэкскурсия «Прогулка по Эрмитажу»
8 отзывов
2.5 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотоэкскурсия «Прогулка по Эрмитажу»
Индивидуальная фото-экскурсия по Эрмитажу с авторизованным гидом и профессиональным фотографом
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 11:00
15 янв в 11:00
11 000 за всё до 5 чел.
Эрмитаж - лучшая фотостудия
2 часа
Фотопрогулка
до 2 чел.
Эрмитаж - лучшая фотостудия
Получить шикарные снимки в интерьерах Зимнего дворца
Начало: У Эрмитажа
15 янв в 10:30
16 янв в 10:30
12 000 за всё до 2 чел.
Семейная фотосессия и экскурсия для детей в Эрмитаже
скидка
20%
2 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Семейная фотосессия и экскурсия для детей в Эрмитаже
Сделать фото в царственных интерьерах, пока дети разгадывают загадки музейных шедевров
Начало: Внутри Эрмитажа
Завтра в 12:00
15 янв в 11:00
1800014 400 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    28 июля 2024
    Фотоэкскурсия «Прогулка по Эрмитажу»
    Гид умеет находить контакт с детьми, фотографии получились сочными и запоминающимися, интересные подробности про объекты искусства, о которых не знали раньше и были впечатлены.
  • Г
    Галина
    7 января 2024
    Фотоэкскурсия «Прогулка по Эрмитажу»
    Добрый день, Tripstar! Искренне хотим поблагодарить сервис за организацию прекрасной экскурсии по Эрмитажу Санкт-Петербурга 2.12.23. Это было душевно). Экскурсию нам
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    проводила экскурсовод Наталья. Отличная подача материала. Мы узнали много новой и необычной информации об экспонатах и залах музея. Также понравилась форма подачи материала, когда иногда и нам надо было что то вспоминать из истории, включать логику и делать выводы. Грамотная речь, эмоциональный рассказ, много новой информации. И бонусом фотосессия в интерьерах дворца была проведена на отлично. Наталья, просто браво! Спасибо всем))

    Добрый день, Tripstar! Искренне хотим поблагодарить сервис за организацию прекрасной экскурсии по Эрмитажу Санкт-Петербурга 2.12.23. Это
  • А
    Анастасия
    5 января 2024
    Фотоэкскурсия «Прогулка по Эрмитажу»
    Экскурсия очень понравилась. Дети внимательно слушали. Про фото в Эрмитаже особое спасибо. Экскурсовод гениальный!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Фотосессии в Эрмитаже»

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  7. Казанский собор
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  9. Петропавловская крепость
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в январе 2025
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