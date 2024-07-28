2.5 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотоэкскурсия «Прогулка по Эрмитажу»
Индивидуальная фото-экскурсия по Эрмитажу с авторизованным гидом и профессиональным фотографом
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 11:00
15 янв в 11:00
11 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Фотопрогулка
до 2 чел.
Эрмитаж - лучшая фотостудия
Получить шикарные снимки в интерьерах Зимнего дворца
Начало: У Эрмитажа
15 янв в 10:30
16 янв в 10:30
12 000₽ за всё до 2 чел.
скидка
20%
2 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Семейная фотосессия и экскурсия для детей в Эрмитаже
Сделать фото в царственных интерьерах, пока дети разгадывают загадки музейных шедевров
Начало: Внутри Эрмитажа
Завтра в 12:00
15 янв в 11:00
1800014 400₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия28 июля 2024Гид умеет находить контакт с детьми, фотографии получились сочными и запоминающимися, интересные подробности про объекты искусства, о которых не знали раньше и были впечатлены.
- ГГалина7 января 2024Добрый день, Tripstar! Искренне хотим поблагодарить сервис за организацию прекрасной экскурсии по Эрмитажу Санкт-Петербурга 2.12.23. Это было душевно). Экскурсию нам
- ААнастасия5 января 2024Экскурсия очень понравилась. Дети внимательно слушали. Про фото в Эрмитаже особое спасибо. Экскурсовод гениальный!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Фотосессии в Эрмитаже»
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