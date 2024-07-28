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проводила экскурсовод Наталья. Отличная подача материала. Мы узнали много новой и необычной информации об экспонатах и залах музея. Также понравилась форма подачи материала, когда иногда и нам надо было что то вспоминать из истории, включать логику и делать выводы. Грамотная речь, эмоциональный рассказ, много новой информации. И бонусом фотосессия в интерьерах дворца была проведена на отлично. Наталья, просто браво! Спасибо всем))