Мои заказы

Эрмитаж «от и до» (билеты включены)

Исследовать один из величайших музеев мира и рассмотреть шедевры в комфортном формате мини-группы
Экскурсия в Эрмитаж — это увлекательное погружение в мир искусства в компании профессионального гида. Вы прогуляетесь по Дворцовой площади, разглядывая архитектуру. Исследуете залы Эрмитажа, где вас ждут шедевры мировой культуры. Увидите работы великих — Микеланджело и Леонардо да Винчи, Гойи и Рембрандта. А также узнаете историю и любопытные факты о Зимнем дворце.
4
4 отзыва
Эрмитаж «от и до» (билеты включены)
Эрмитаж «от и до» (билеты включены)
Эрмитаж «от и до» (билеты включены)
Ближайшие даты:
20
сен27
сен4
окт11
окт18
окт25
окт1
ноя
Время начала: 14:30

Описание билета

Дворцовая — главная площадь города

На Дворцовой площади гид расскажет вам о памятниках архитектуры, которые расположены здесь. Вы рассмотрите Зимний дворец, штаб Гвардейского корпуса, Главный штаб с Триумфальной аркой и Александровскую колонну. А далее отправитесь в Эрмитаж.

Парадные залы Зимнего дворца

Вы начнёте знакомство с музеем с дивной Иорданской лестницы, а затем пройдёте по парадной анфиладе залов, каждый из которых уникален и наполнен шедеврами. В нашей программе:

  • Фельдмаршальский зал — вы прикоснётесь к военной истории страны
  • Малый Тронный зал, посвящённый Петру I
  • Гербовый зал — вы представите себе торжественные приёмы, которые проходили здесь
  • Галерея 1812 года, воспевающая победу над Наполеоном
  • Георгиевский зал — место проведения важных церемоний
  • Павильонный зал, где отсчитывают время знаменитые часы «Павлин»

Основные шедевры Эрмитажа

Вы познакомитесь с шедеврами музея, который славится одной из самых богатых коллекций искусства в мире. Рассмотрите картины и скульптуры, древние артефакты и предметы интерьера. Увидите:

  • Итальянское искусство — работы Леонардо да Винчи, Караваджо, Микеланджело и других
  • Лоджии Рафаэля, выполненные по образцу галереи Ватиканского дворца
  • Просветы Нового Эрмитажа, где с картинами соседствуют образцы камнерезного искусства
  • Испанское искусство — вы рассмотрите творчество Эль Греко, Веласкеса и Гойи
  • Голландское искусство, представленное полотнами Малых голландцев, включая Рембрандта и его знаковую работу «Возвращение блудного сына»
  • Искусство Древнего Египта — завершится экскурсия удивительной культурой древней цивилизации

Организационные детали

  • Билеты входят в стоимость экскурсии
  • Рекомендованный возраст от 0 до 99 лет — мы будем рады путешественникам любого возраста
  • Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды

Важно!

Если вы плохо передвигаетесь, то в Эрмитаже есть лифты для людей с ограниченными возможностями. Также можно арендовать инвалидное кресло у администраторов музея — в залог потребуется паспорт.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный2500 ₽
Пенсионеры2400 ₽
Студенты2400 ₽
Школьники с 14 до 18 лет2400 ₽
Дети до 14 лет1550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У киоска городского информационного бюро
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 16188 туристов
Дорогие путешественники! Мы рады приветствовать вас на наших экскурсиях, особенностью которых является организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат. В нашей команде — профессионалы турбизнеса и настоящие фанаты своего
читать дальше

дела. Как один из ведущих туроператоров Санкт-Петербурга, мы стараемся каждый сезон предлагать новые экскурсии и направления — групповые и VIP-туры как в самом городе, так и в пригородах. С 2023 года мы расширяем услуги на Турцию, регион Анталья. Каждый наш гость для нас важен, и мы подбираем индивидуальный подход к каждому. Желаем вам прекрасных дней в городе на Неве и не менее замечательных в Анталье!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
1
Е
Елена
26 авг 2025
Спасибо большое за экскурсию. Наши экскурсоводы очень увлекательно рассказывали.
Роман
Роман
5 июл 2025
Хорошая экскурсия. Организация на очень хорошем уровне. Проходишь в музей без очереди, отдельный гардероб. После экскурсии можно гулять по Эрмитажу сколько хочешь.
Н
Наталья
24 июн 2025
Начало экскурсии на Дворцовой площади с гидом от агентства, было интересно. Экскурсия по Эрмитажу с гидом от музея, хорошо, но немного скучновато, информация просто доносится слушателю, заинтересованности нет.
О
Олег
8 июн 2025
От и до не было. Только была Брилиантовая кладовая. Потом сами себе
Мария
Мария
Ответ организатора:
Уважаемый Олег, добрый день.
Вы забронировали "Эрмитаж от А до Я", но, так как группа не набиралась, Вам предложили альтернативу -
читать дальше

место на экскурсию в Бриллиантовую кладовую, куда довольно сложно попасть.
Мы Вам обьяснили, в чем разница двух экскурсий, Вы добровольно согласились на замену, поэтому не совсем теперь понятен Ваш отзыв. Но, в любом случае, Ваше мнение имеет место быть, хоть и не относится к данной экскурсии. В Кладовую мы Вас отвели, обязательства выполнены.
Желаем Вам всего хорошего, будьте здоровы и приезжайте, обязательно, в наш город на Неве.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Эрмитаж в мини-группе (билеты без очереди включены)
2.5 часа
-
5%
627 отзывов
Билеты
Эрмитаж в мини-группе
Погрузитесь в мир роскоши и искусства, посетив Эрмитаж в мини-группе. Ваш путеводитель в историю искусства без очереди
Начало: В районе Дворцовой площади
16 сен в 11:00
17 сен в 11:00
2945 ₽3099 ₽ за билет
Шедевры Эрмитажа + парадная жизнь Зимнего дворца (билеты включены)
2 часа
244 отзыва
Билеты
Шедевры Эрмитажа и Зимний дворец
Шедевры Эрмитажа и парадная жизнь Зимнего дворца: погрузитесь в историю и искусство, исследуя великолепные залы и коллекции. Билеты включены
Начало: На Дворцовой площади
16 сен в 11:15
17 сен в 11:15
2800 ₽ за билет
Эрмитаж: по следам династии Романовых (билеты включены)
2 часа
33 отзыва
Билеты
Эрмитаж: по следам династии Романовых
Увлекательная экскурсия по Эрмитажу, где откроются тайны династии Романовых и великолепие западно-европейского искусства. Билеты включены
Начало: На Дворцовой площади
16 сен в 15:00
18 сен в 12:00
3300 ₽ за билет
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге