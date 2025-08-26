Экскурсия в Эрмитаж — это увлекательное погружение в мир искусства в компании профессионального гида. Вы прогуляетесь по Дворцовой площади, разглядывая архитектуру. Исследуете залы Эрмитажа, где вас ждут шедевры мировой культуры. Увидите работы великих — Микеланджело и Леонардо да Винчи, Гойи и Рембрандта. А также узнаете историю и любопытные факты о Зимнем дворце.

Описание билета

Дворцовая — главная площадь города

На Дворцовой площади гид расскажет вам о памятниках архитектуры, которые расположены здесь. Вы рассмотрите Зимний дворец, штаб Гвардейского корпуса, Главный штаб с Триумфальной аркой и Александровскую колонну. А далее отправитесь в Эрмитаж.

Парадные залы Зимнего дворца

Вы начнёте знакомство с музеем с дивной Иорданской лестницы, а затем пройдёте по парадной анфиладе залов, каждый из которых уникален и наполнен шедеврами. В нашей программе:

Фельдмаршальский зал — вы прикоснётесь к военной истории страны

Малый Тронный зал, посвящённый Петру I

Гербовый зал — вы представите себе торжественные приёмы, которые проходили здесь

Галерея 1812 года, воспевающая победу над Наполеоном

Георгиевский зал — место проведения важных церемоний

Павильонный зал, где отсчитывают время знаменитые часы «Павлин»

Основные шедевры Эрмитажа

Вы познакомитесь с шедеврами музея, который славится одной из самых богатых коллекций искусства в мире. Рассмотрите картины и скульптуры, древние артефакты и предметы интерьера. Увидите:

Итальянское искусство — работы Леонардо да Винчи, Караваджо, Микеланджело и других

Лоджии Рафаэля, выполненные по образцу галереи Ватиканского дворца

Просветы Нового Эрмитажа, где с картинами соседствуют образцы камнерезного искусства

Испанское искусство — вы рассмотрите творчество Эль Греко, Веласкеса и Гойи

Голландское искусство, представленное полотнами Малых голландцев, включая Рембрандта и его знаковую работу «Возвращение блудного сына»

Искусство Древнего Египта — завершится экскурсия удивительной культурой древней цивилизации

Организационные детали

Билеты входят в стоимость экскурсии

Рекомендованный возраст от 0 до 99 лет — мы будем рады путешественникам любого возраста

Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды

Важно!

Если вы плохо передвигаетесь, то в Эрмитаже есть лифты для людей с ограниченными возможностями. Также можно арендовать инвалидное кресло у администраторов музея — в залог потребуется паспорт.