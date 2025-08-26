Исследовать один из величайших музеев мира и рассмотреть шедевры в комфортном формате мини-группы
Экскурсия в Эрмитаж — это увлекательное погружение в мир искусства в компании профессионального гида. Вы прогуляетесь по Дворцовой площади, разглядывая архитектуру. Исследуете залы Эрмитажа, где вас ждут шедевры мировой культуры. Увидите работы великих — Микеланджело и Леонардо да Винчи, Гойи и Рембрандта. А также узнаете историю и любопытные факты о Зимнем дворце.
На Дворцовой площади гид расскажет вам о памятниках архитектуры, которые расположены здесь. Вы рассмотрите Зимний дворец, штаб Гвардейского корпуса, Главный штаб с Триумфальной аркой и Александровскую колонну. А далее отправитесь в Эрмитаж.
Парадные залы Зимнего дворца
Вы начнёте знакомство с музеем с дивной Иорданской лестницы, а затем пройдёте по парадной анфиладе залов, каждый из которых уникален и наполнен шедеврами. В нашей программе:
Фельдмаршальский зал — вы прикоснётесь к военной истории страны
Малый Тронный зал, посвящённый Петру I
Гербовый зал — вы представите себе торжественные приёмы, которые проходили здесь
Галерея 1812 года, воспевающая победу над Наполеоном
Георгиевский зал — место проведения важных церемоний
Павильонный зал, где отсчитывают время знаменитые часы «Павлин»
Основные шедевры Эрмитажа
Вы познакомитесь с шедеврами музея, который славится одной из самых богатых коллекций искусства в мире. Рассмотрите картины и скульптуры, древние артефакты и предметы интерьера. Увидите:
Итальянское искусство — работы Леонардо да Винчи, Караваджо, Микеланджело и других
Лоджии Рафаэля, выполненные по образцу галереи Ватиканского дворца
Просветы Нового Эрмитажа, где с картинами соседствуют образцы камнерезного искусства
Испанское искусство — вы рассмотрите творчество Эль Греко, Веласкеса и Гойи
Голландское искусство, представленное полотнами Малых голландцев, включая Рембрандта и его знаковую работу «Возвращение блудного сына»
Искусство Древнего Египта — завершится экскурсия удивительной культурой древней цивилизации
Организационные детали
Билеты входят в стоимость экскурсии
Рекомендованный возраст от 0 до 99 лет — мы будем рады путешественникам любого возраста
Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды
Важно!
Если вы плохо передвигаетесь, то в Эрмитаже есть лифты для людей с ограниченными возможностями. Также можно арендовать инвалидное кресло у администраторов музея — в залог потребуется паспорт.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У киоска городского информационного бюро
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 16188 туристов
Дорогие путешественники! Мы рады приветствовать вас на наших экскурсиях, особенностью которых является организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат.
В нашей команде — профессионалы турбизнеса и настоящие фанаты своего читать дальше
дела. Как один из ведущих туроператоров Санкт-Петербурга, мы стараемся каждый сезон предлагать новые экскурсии и направления — групповые и VIP-туры как в самом городе, так и в пригородах.
С 2023 года мы расширяем услуги на Турцию, регион Анталья. Каждый наш гость для нас важен, и мы подбираем индивидуальный подход к каждому.
Желаем вам прекрасных дней в городе на Неве и не менее замечательных в Анталье!
Е
Елена
26 авг 2025
Спасибо большое за экскурсию. Наши экскурсоводы очень увлекательно рассказывали.
Роман
5 июл 2025
Хорошая экскурсия. Организация на очень хорошем уровне. Проходишь в музей без очереди, отдельный гардероб. После экскурсии можно гулять по Эрмитажу сколько хочешь.
Н
Наталья
24 июн 2025
Начало экскурсии на Дворцовой площади с гидом от агентства, было интересно. Экскурсия по Эрмитажу с гидом от музея, хорошо, но немного скучновато, информация просто доносится слушателю, заинтересованности нет.
О
Олег
8 июн 2025
От и до не было. Только была Брилиантовая кладовая. Потом сами себе
Мария
Ответ организатора:
Уважаемый Олег, добрый день. Вы забронировали "Эрмитаж от А до Я", но, так как группа не набиралась, Вам предложили альтернативу - читать дальше
место на экскурсию в Бриллиантовую кладовую, куда довольно сложно попасть. Мы Вам обьяснили, в чем разница двух экскурсий, Вы добровольно согласились на замену, поэтому не совсем теперь понятен Ваш отзыв. Но, в любом случае, Ваше мнение имеет место быть, хоть и не относится к данной экскурсии. В Кладовую мы Вас отвели, обязательства выполнены. Желаем Вам всего хорошего, будьте здоровы и приезжайте, обязательно, в наш город на Неве.