Тех, кто не готов изучать Эрмитаж годами, но хочет выйти за рамки классической экскурсии, я приглашаю охватить больше. Познавать прекрасное! В программе парадные залы, покои, самые знаковые шедевры разных эпох, произведения Леонардо, Рафаэля, Тициана. Чтобы не устать от красоты и информации, в середине экскурсии сделаем перерыв на полчаса.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Главный корпус Эрмитажа: покои и шедевры

В первую очередь вы посмотрите на Эрмитаж как на главный дворец императорской семьи. Полюбуетесь роскошными интерьерами и заглянете в жилые комнаты. Затем вас ждет анфилада парадных залов и Малый Эрмитаж с Висячим садом Екатерины II и изящными часами Павлин. Оттуда перейдем в старое здание: встретимся с итальянцами (Да Винчи, Рафаэль), зайдем в барочные залы, увидим прекрасные работы Антонио Кановы. В завершение перенесемся в античный Рим и Древний Египет.

Погружение в мир живописи

В зданиях на Дворцовой площади мы будем переходить из эпохи в эпоху, чтобы вы проследили путь мирового искусства. Понятно и интересно я расскажу о художниках и о живописной технике от проторенессанса до позднего барокко. Помогу вам разобраться, почему именно эти полотна и скульптуры считаются наиболее значимыми.

По желанию мы можем сделать перерыв в середине экскурсии.

Организационные детали