Большое путешествие по Эрмитажу

Погрузиться в мир искусства и тайны музея

5
5 отзывов
Тех, кто не готов изучать Эрмитаж годами, но хочет выйти за рамки классической экскурсии, я приглашаю охватить больше.

Познавать прекрасное 3, 5 часа! В программе парадные залы, покои, самые знаковые шедевры разных эпох и лучшие произведения Тициана, Рембрандта, Рубенса.

Чтобы не устать от красоты и информации, в середине экскурсии сделаем перерыв на полчаса.
Большое путешествие по Эрмитажу
Большое путешествие по Эрмитажу
Большое путешествие по Эрмитажу
Большое путешествие по Эрмитажу
Большое путешествие по Эрмитажу
Большое путешествие по Эрмитажу
Большое путешествие по Эрмитажу
Большое путешествие по Эрмитажу
Большое путешествие по Эрмитажу

Что вас ожидает

Главный корпус Эрмитажа: покои и шедевры

В первую очередь вы посмотрите на Эрмитаж как на главный дворец императорской семьи. Полюбуетесь роскошными интерьерами и заглянете в жилые комнаты. Затем вас ждет анфилада парадных залов и Малый Эрмитаж с Висячим садом Екатерины II и изящными часами Павлин. Оттуда перейдем в старое здание: встретимся с итальянцами (Да Винчи, Рафаэль), зайдем в зал Рембрандта и Рыцарский зал. В завершение перенесемся в античный Рим и Древний Египет.

Погружение в мир живописи

В зданиях на Дворцовой площади мы будем переходить из эпохи в эпоху, чтобы вы проследили путь мирового искусства. Понятно и интересно я расскажу о художниках и о живописной технике от проторенессанса до позднего барокко. За 4 часа помогу вам разобраться, почему именно эти полотна и скульптуры считаются наиболее значимыми.

Перерыв по желанию
Программа расширенная, поэтому экскурсия длится 3, 5 часа. Если вы захотите отдохнуть, мы сделаем перерыв на 30 минут (тогда общая длительность составит 4 часа).

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты (в том числе для гида): 500 руб. взрослые, детям до 7 лет бесплатно. По запросу я помогу вам их купить.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
Дворцовая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Татьяна
Татьяна
Меня зовут Татьяна, и я представляю команду профессиональных гидов по Санкт-Петербургу. За годы совместной работы мы стали не просто хорошими коллегами, а настоящими друзьями. Нас объединяет бесконечная любовь к городу и желание делиться этой любовью с вами. Петербург для нас — неиссякаемый источник вдохновения и величайший памятник человеческому мастерству и воле.
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5 реальных отзывов от туристов

С
24 окт 2021
Живая и интересно рассказанная экскурсия! С грамотным гидом! Спасибо Вам, Татьяна!
М
8 окт 2021
Великолепный гид и очень хорошая экскурсия. Татьяна, Спасибо!
Я
9 сен 2021
Потрясающий гид
И
29 авг 2021
Отличная экскурсия. Очень понравилось. Татьяна великолепный рассказчик, время пролетело незаметно. Очень довольны. Спасибо.
К
25 авг 2021
Большое спасибо гиду Татьяне, за проведённую экскурсию! Очень интересно и познавательно провели время, Татьяна отвечала на все вопросы во время экскурсии, была легка в общении, в целом остались только позитивные эмоции!

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