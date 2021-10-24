Что вас ожидает

Главный корпус Эрмитажа: покои и шедевры

В первую очередь вы посмотрите на Эрмитаж как на главный дворец императорской семьи. Полюбуетесь роскошными интерьерами и заглянете в жилые комнаты. Затем вас ждет анфилада парадных залов и Малый Эрмитаж с Висячим садом Екатерины II и изящными часами Павлин. Оттуда перейдем в старое здание: встретимся с итальянцами (Да Винчи, Рафаэль), зайдем в зал Рембрандта и Рыцарский зал. В завершение перенесемся в античный Рим и Древний Египет.

Погружение в мир живописи

В зданиях на Дворцовой площади мы будем переходить из эпохи в эпоху, чтобы вы проследили путь мирового искусства. Понятно и интересно я расскажу о художниках и о живописной технике от проторенессанса до позднего барокко. За 4 часа помогу вам разобраться, почему именно эти полотна и скульптуры считаются наиболее значимыми.

Перерыв по желанию

Программа расширенная, поэтому экскурсия длится 3, 5 часа. Если вы захотите отдохнуть, мы сделаем перерыв на 30 минут (тогда общая длительность составит 4 часа).

Организационные детали