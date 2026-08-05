Тех, кто не готов изучать Эрмитаж годами, но хочет выйти за рамки классической экскурсии, я приглашаю охватить больше.
Познавать прекрасное! В программе парадные залы, покои, самые знаковые шедевры разных эпох, произведения Леонардо, Рафаэля, Тициана. Чтобы не устать от красоты и информации, в середине экскурсии сделаем перерыв на полчаса.
В первую очередь вы посмотрите на Эрмитаж как на главный дворец императорской семьи. Полюбуетесь роскошными интерьерами и заглянете в жилые комнаты. Затем вас ждет анфилада парадных залов и Малый Эрмитаж с Висячим садом Екатерины II и изящными часами Павлин. Оттуда перейдем в старое здание: встретимся с итальянцами (Да Винчи, Рафаэль), зайдем в барочные залы, увидим прекрасные работы Антонио Кановы. В завершение перенесемся в античный Рим и Древний Египет.
Погружение в мир живописи
В зданиях на Дворцовой площади мы будем переходить из эпохи в эпоху, чтобы вы проследили путь мирового искусства. Понятно и интересно я расскажу о художниках и о живописной технике от проторенессанса до позднего барокко. Помогу вам разобраться, почему именно эти полотна и скульптуры считаются наиболее значимыми.
По желанию мы можем сделать перерыв в середине экскурсии.
Организационные детали
Дополнительно приобретаются входные билеты, их стоимость зависит от времени посещения: взрослые — 1200 (11:00–16:00) или 700 (после 16:00), дети до 14 лет — бесплатно
Гиду билет не нужен
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Внутри музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 2590 туристов
Меня зовут Татьяна, и я представляю команду профессиональных гидов по Санкт-Петербургу. За годы совместной работы мы стали не просто хорошими коллегами, а настоящими друзьями. Нас объединяет бесконечная любовь к городу и желание делиться этой любовью с вами. Петербург для нас — неиссякаемый источник вдохновения и величайший памятник человеческому мастерству и воле.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 404 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
402
4
1
3
–
2
1
1
–
Елена
Интересная, хорошая, продуманная экскурсия. Татьяна прекрасно разбирается в том, что показывает, отвечает на возникающие вопросы. Обсудили стили и художественные школы. Время пролетело незаметно, большое спасибо!
+1
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Надежда
Экскурсия прошла на одном дыхании. Татьяна замечательная, приятная, интелегентная, с прекрасной речью, раскрывает понятно и захватывающе интересно. Очень рада, что выбрала её экскурсию. Мы посмотрели многое, чего бы сами пропустили.
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В
Виталий
это было более чем интересно. Были семьей, с двумя детьми. Понять дух Эрмитажа за одну экскурсию казалось не возможным. Но нашему прекрасному экскурсоводу это удалось сделать - 3,5 часа просто пронеслись, это прошло на одном дыхании. Дети в восторге от экскурсии. огромное спасибо, в следующий раз только к Вам!!!
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Анна
Огромная благодарность Татьяне за очень интересную и познавательную экскурсию. Экскурсия длительная, но для нас время пролетело незаметно.
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О
Ольга
Все было замечательно! Спасибо огромное, рекомендую от души
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И
Ирина
Татьяна прекрасный рассказчик, легкое и доступное изложение материала. Для первого ознакомительного путешествия по Эрмитажу очень рекомендую. Узнали много интересных фактов, хочется встретиться с Татьяной и Эрмитажем вновь👍
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