Прокатиться по любимым локациям современных петербуржцев в мини-группе
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Описание
Что вас ожидает
Новая Голландия
Начнём путешествие с рукотворного острова, где когда-то хранили корабельный лес и испытывали новые суда. Теперь сараи превратились в бизнес-центры, опытный бассейн — в уютный пруд, а бывшие камеры морской тюрьмы в бары и сувенирные лавки.
Севкабель Порт
Старейшее промышленное предприятие, ставшее модным культурно-деловым пространством. Мы прогуляемся по набережной и полюбуемся морскими видами. Узнаем о сложностях навигации в Финском заливе и новой скоростной дороге прямо в береговой зоне.
Стадион «Зенит Арена»
Наш путь лежит к гигантской «летающей тарелке» футбольного стадиона. Поговорим о том, зачем многие петербуржцы болеют за Спартак и почему Зенит — это «мешки», а Cпартак — «мясо». Прогуляемся по пешеходному Яхтенному мосту и сделаем захватывающие фотографии Финского залива.
Лахта-центр
Самый высокий небоскрёб Европы! Обсудим, как строился этот гигант, сколько ему дали наград, почему Охта-центр превратился в Лахта-центр и какими прозвищами петербуржцы окрестили новую постройку.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе в мини-группе. С вами будут опытный водитель и профессиональный гид из нашей команды.
- Мы будем много гулять по ветреным набережным, поэтому рекомендуется захватить с собой ветровки и тёплую одежду, а также дождевики/зонты на случай дождя
в понедельник в 12:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе станции метро Адмиралтейская
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник в 12:00Экскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.