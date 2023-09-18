Нанешний Петербург живёт морем: не зря его главные точки притяжения расположились у Финского залива. Давайте навестим их! Начнём с Новой Голландии, где зародилась морская история города. Затем отправимся на променад в бывший унылым, а ставший модным Севкабель порт. Подъедем к стадиону «Зенит Арена», взглянем на Лахта-центр и поймём, почему он не Охта.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Новая Голландия

Начнём путешествие с рукотворного острова, где когда-то хранили корабельный лес и испытывали новые суда. Теперь сараи превратились в бизнес-центры, опытный бассейн — в уютный пруд, а бывшие камеры морской тюрьмы в бары и сувенирные лавки.

Севкабель Порт

Старейшее промышленное предприятие, ставшее модным культурно-деловым пространством. Мы прогуляемся по набережной и полюбуемся морскими видами. Узнаем о сложностях навигации в Финском заливе и новой скоростной дороге прямо в береговой зоне.

Стадион «Зенит Арена»

Наш путь лежит к гигантской «летающей тарелке» футбольного стадиона. Поговорим о том, зачем многие петербуржцы болеют за Спартак и почему Зенит — это «мешки», а Cпартак — «мясо». Прогуляемся по пешеходному Яхтенному мосту и сделаем захватывающие фотографии Финского залива.

Лахта-центр

Самый высокий небоскрёб Европы! Обсудим, как строился этот гигант, сколько ему дали наград, почему Охта-центр превратился в Лахта-центр и какими прозвищами петербуржцы окрестили новую постройку.

Организационные детали