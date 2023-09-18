Этот город дышит морем: экскурсия от Новой Голландии до Лахты

Прокатиться по любимым локациям современных петербуржцев в мини-группе

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Нанешний Петербург живёт морем: не зря его главные точки притяжения расположились у Финского залива. Давайте навестим их! Начнём с Новой Голландии, где зародилась морская история города. Затем отправимся на променад в бывший унылым, а ставший модным Севкабель порт. Подъедем к стадиону «Зенит Арена», взглянем на Лахта-центр и поймём, почему он не Охта.
Этот город дышит морем: экскурсия от Новой Голландии до Лахты
Этот город дышит морем: экскурсия от Новой Голландии до Лахты
Этот город дышит морем: экскурсия от Новой Голландии до Лахты
Этот город дышит морем: экскурсия от Новой Голландии до Лахты
Этот город дышит морем: экскурсия от Новой Голландии до Лахты
Этот город дышит морем: экскурсия от Новой Голландии до Лахты
Этот город дышит морем: экскурсия от Новой Голландии до Лахты
Этот город дышит морем: экскурсия от Новой Голландии до Лахты
Этот город дышит морем: экскурсия от Новой Голландии до Лахты
Этот город дышит морем: экскурсия от Новой Голландии до Лахты
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Описание

Что вас ожидает

Новая Голландия

Начнём путешествие с рукотворного острова, где когда-то хранили корабельный лес и испытывали новые суда. Теперь сараи превратились в бизнес-центры, опытный бассейн — в уютный пруд, а бывшие камеры морской тюрьмы в бары и сувенирные лавки.

Севкабель Порт

Старейшее промышленное предприятие, ставшее модным культурно-деловым пространством. Мы прогуляемся по набережной и полюбуемся морскими видами. Узнаем о сложностях навигации в Финском заливе и новой скоростной дороге прямо в береговой зоне.

Стадион «Зенит Арена»

Наш путь лежит к гигантской «летающей тарелке» футбольного стадиона. Поговорим о том, зачем многие петербуржцы болеют за Спартак и почему Зенит — это «мешки», а Cпартак — «мясо». Прогуляемся по пешеходному Яхтенному мосту и сделаем захватывающие фотографии Финского залива.

Лахта-центр

Самый высокий небоскрёб Европы! Обсудим, как строился этот гигант, сколько ему дали наград, почему Охта-центр превратился в Лахта-центр и какими прозвищами петербуржцы окрестили новую постройку.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе в мини-группе. С вами будут опытный водитель и профессиональный гид из нашей команды.
  • Мы будем много гулять по ветреным набережным, поэтому рекомендуется захватить с собой ветровки и тёплую одежду, а также дождевики/зонты на случай дождя

в понедельник в 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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