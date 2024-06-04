Экскурсии на Зенит Арену

Найдено 11 экскурсий в категории «Зенит Арена» в Санкт-Петербурге, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Californication по-питерски
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
45 отзывов
Индивидуальная мотопрогулка: Californication по-питерски
Почувствуйте себя героем роуд-муви на мотоцикле по вечернему Санкт-Петербургу. Виды Лахта-центра, Финского залива и драйв на трассах ждут вас
Начало: У СТ.М. «Невский проспект»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
3 340 за человека
Петербург в стиле хай-тек
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Петербург в стиле хай-тек
Изучить районы города, в которых будущее уже наступило
Начало: любой адрес в центре города или соседних районах
9 июня в 09:00
19 июня в 08:00
5 340 за всё до 4 чел.
Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
1.5 часа
229 отзывов
Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка
Проплыть по Неве к северным островам Петербурга и проводить закат на групповой экскурсии с гидом
Начало: На причале вблизи «Медного всадника» (станция метр...
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
1 800 за человека
Новый Петербург: современные символы города + посещение музея «Эрарта»
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
8 отзывов
Новый Петербург: современные символы города + посещение музея «Эрарта»
Лахта-центр, Севкабель-порт, Новая Голландия и мир концептуального искусства на автобусной экскурсии
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
12 июня в 13:00
19 июня в 13:00
2 400 за человека
Катание на катере без капитана: по Финскому заливу и рукавам Невы до крейсера «Аврора»
🚤 На катере
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Катание на катере без капитана: по Финскому заливу и рукавам Невы до крейсера «Аврора»
Отправиться своей компанией в путешествие по волнам и почувствовать свободу движения за штурвалом
Начало: В районе Лопухинского сада
Завтра в 09:00
9 июня в 09:30
7 800 за всё до 4 чел.
Этот город дышит морем: экскурсия от Новой Голландии до Лахты
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
2 отзыва
Этот город дышит морем: экскурсия от Новой Голландии до Лахты
Прокатиться по любимым локациям современных петербуржцев в мини-группе
Начало: В районе станции метро Адмиралтейская
Расписание: в понедельник в 17:00, в воскресенье в 10:45
10 июня в 17:00
17 июня в 17:00
3 400 за человека
Вечерний Санкт-Петербург - от создания до современности
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Вечерний Санкт-Петербург - от создания до современности
Прокатиться по историческому центру, Западному скоростному диаметру и оценить новый облик города
Завтра в 21:00
9 июня в 20:00
8 200 за всё до 4 чел.
Катание на катере без капитана: по Северным островам и Финскому заливу
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
Катание на катере без капитана: по Северным островам и Финскому заливу
Освоить новый вид транспорта и получить яркие впечатления от самостоятельного управления катером
Начало: В районе Лопухинского сада
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 200 за всё до 4 чел.
Финский залив - под парусами и в мини-группе
🛥 На яхте
Мини-группа
2.5 часа
Финский залив - под парусами и в мини-группе
Насладиться путешествием на яхте, видами Петербурга и водными просторами
Начало: На набережной Мартынова
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 500 за человека
Ужин-круиз вдоль северных островов Петербурга
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
Ужин-круиз вдоль северных островов Петербурга
Провести вечер с живой музыкой на теплоходе-ресторане
Начало: На причале «Спуск со львами»
Расписание: ежедневно в 19:00
9 июня в 19:00
10 июня в 19:00
1 600 за человека
Прогулка на винтажной парусной яхте с мастер-классом
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
Прогулка на винтажной парусной яхте с мастер-классом
Прокатиться по Финскому заливу и освоить азы управления яхтой
Начало: В Речном яхт-клубе на Петровской косе
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
40 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Ната
    4 июня 2024
    Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка
    вместо заявленных 30 гостей их было в 2 раза больше, выбирала экскурсию в том числе по критерию численности гостей на
    читать дальше

    борту, на вопросы организаторам во время посадки адресовали к Анне, мол мы не в курсе информации публикующиеся на сайте, дезинформация!! но в целом ситуация не испортила впечатлений, красивый закат, приятная музыка, но надо одеваться теплее даже в летнее время.

  • С
    Сергей
    3 июня 2024
    Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка
    Красивая экскурсия, хороший кораблик, прохладно в пути
  • Е
    Евгения
    30 мая 2024
    Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка
    Прогулка была просто потрясающей!! Красивые виды заката и Финского залива, Питерских островов в сочетании с интересным историческим повествование экскурсовода. В
    читать дальше

    этот момент муж моей сестры, приехавший из Греции и впервые увидев эти красоты сказал, что влюбился в Питер. И на десерт идеальная музыка саксофона. Это все сделало мой вечер, попали в самое сердечко.

    Прогулка была просто потрясающей!! Красивые виды заката и Финского залива, Питерских островов в сочетании с интересным
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Californication по-питерски
    Давно хотела покататься на мотоцикле. И вот наконец то! Единственный минус - часа маловато было. Время пролетело уж очень быстро.
  • О
    Олеся
    19 мая 2024
    Californication по-питерски
    Огромное спасибо за эмоции👍👍👍👌👌👌Это было очень круто🔥С самыми лучшими видами Питера ❤️Вы мега крутые ребята 👏
    Огромное спасибо за эмоции👍👍👍👌👌👌Это было очень круто🔥С самыми лучшими видами Питера ❤️Вы мега крутые ребята 👏
  • А
    Алексей
    16 мая 2024
    Вечерний Санкт-Петербург - от создания до современности
    После этой экскурсии вы полюбите Санкт-Петербург ещё больше, увидев его с необычайно красивой стороны. Вечерние и ночные виды достопримечательностей и
    читать дальше

    объектов оставляют прекрасные воспоминания, апофеозом является развод мостов. Антон прекрасный рассказчик, который любит и ценит свой город, знает историю и хорошо доносит информацию до слушателей. Поездка на автомобиле позволила осмотреть не только исторический центр, но и другие новые объекты. В целом - масса положительных эмоций.

  • Е
    Елена
    11 мая 2024
    Californication по-питерски
    Огромное спасибо Андрею и Денису за чудесную поездку. Было прекрасно всё: опытное и бережное вождение, рассказ экскурсовода, чудесные виды на закат и вечерний город,
    Огромное спасибо Андрею и Денису за чудесную поездку. Было прекрасно всё: опытное и бережное вождение, рассказОгромное спасибо Андрею и Денису за чудесную поездку. Было прекрасно всё: опытное и бережное вождение, рассказОгромное спасибо Андрею и Денису за чудесную поездку. Было прекрасно всё: опытное и бережное вождение, рассказ
  • Р
    Руфина
    9 мая 2024
    Новый Петербург: современные символы города + посещение музея «Эрарта»
    Несомненно, одна из лучших экскурсий в Петербурге. Для любителей современного искусства и современной урбанистической среды.
  • Д
    Дарья
    23 апреля 2024
    Этот город дышит морем: экскурсия от Новой Голландии до Лахты
    Отличная экскурсия. Как дружеская прогулка. Очень понравились и экскурсовод, и водитель. Тепло, душевно провезли по главным местам притяжения местных петербургцев.
    читать дальше

    С погодой повезло, и как раз в этот день Петербург радовал солнышком. Было очень приятно прогуляться и подышать морским воздухом. Татьяна - прекрасный гид, грамотно и нескучно подает материал

  • J
    Jelena
    21 апреля 2024
    Вечерний Санкт-Петербург - от создания до современности
    Очень интересная экскурсия. Антон очень приятный человек,очень хорошая подача материала и вообще хороший человек

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Зенит Арена»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Californication по-питерски
  2. Петербург в стиле хай-тек
  3. Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка
  4. Новый Петербург: современные символы города + посещение музея «Эрарта»
  5. Катание на катере без капитана: по Финскому заливу и рукавам Невы до крейсера «Аврора»
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Зенит Арена" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 1 600 до 40 000. Туристы уже оставили гидам 325 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Зенит Арена», 325 ⭐ отзывов, цены от 1600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам