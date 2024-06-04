1 чел.
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Индивидуальная
1 час
Индивидуальная мотопрогулка: Californication по-питерски
Почувствуйте себя героем роуд-муви на мотоцикле по вечернему Санкт-Петербургу. Виды Лахта-центра, Финского залива и драйв на трассах ждут вас
Начало: У СТ.М. «Невский проспект»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
3 340₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Петербург в стиле хай-тек
Изучить районы города, в которых будущее уже наступило
Начало: любой адрес в центре города или соседних районах
9 июня в 09:00
19 июня в 08:00
5 340₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка
Проплыть по Неве к северным островам Петербурга и проводить закат на групповой экскурсии с гидом
Начало: На причале вблизи «Медного всадника» (станция метр...
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
1 800₽ за человека
Групповая
8 часов
Новый Петербург: современные символы города + посещение музея «Эрарта»
Лахта-центр, Севкабель-порт, Новая Голландия и мир концептуального искусства на автобусной экскурсии
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
12 июня в 13:00
19 июня в 13:00
2 400₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Катание на катере без капитана: по Финскому заливу и рукавам Невы до крейсера «Аврора»
Отправиться своей компанией в путешествие по волнам и почувствовать свободу движения за штурвалом
Начало: В районе Лопухинского сада
Завтра в 09:00
9 июня в 09:30
7 800₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Этот город дышит морем: экскурсия от Новой Голландии до Лахты
Прокатиться по любимым локациям современных петербуржцев в мини-группе
Начало: В районе станции метро Адмиралтейская
Расписание: в понедельник в 17:00, в воскресенье в 10:45
10 июня в 17:00
17 июня в 17:00
3 400₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Санкт-Петербург - от создания до современности
Прокатиться по историческому центру, Западному скоростному диаметру и оценить новый облик города
Завтра в 21:00
9 июня в 20:00
8 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Катание на катере без капитана: по Северным островам и Финскому заливу
Освоить новый вид транспорта и получить яркие впечатления от самостоятельного управления катером
Начало: В районе Лопухинского сада
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Финский залив - под парусами и в мини-группе
Насладиться путешествием на яхте, видами Петербурга и водными просторами
Начало: На набережной Мартынова
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 500₽ за человека
Круиз
2 часа
Ужин-круиз вдоль северных островов Петербурга
Провести вечер с живой музыкой на теплоходе-ресторане
Начало: На причале «Спуск со львами»
Расписание: ежедневно в 19:00
9 июня в 19:00
10 июня в 19:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Прогулка на винтажной парусной яхте с мастер-классом
Прокатиться по Финскому заливу и освоить азы управления яхтой
Начало: В Речном яхт-клубе на Петровской косе
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
40 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННата4 июня 2024вместо заявленных 30 гостей их было в 2 раза больше, выбирала экскурсию в том числе по критерию численности гостей на
- ССергей3 июня 2024Красивая экскурсия, хороший кораблик, прохладно в пути
- ЕЕвгения30 мая 2024Прогулка была просто потрясающей!! Красивые виды заката и Финского залива, Питерских островов в сочетании с интересным историческим повествование экскурсовода. В
- ЕЕлена27 мая 2024Давно хотела покататься на мотоцикле. И вот наконец то! Единственный минус - часа маловато было. Время пролетело уж очень быстро.
- ООлеся19 мая 2024Огромное спасибо за эмоции👍👍👍👌👌👌Это было очень круто🔥С самыми лучшими видами Питера ❤️Вы мега крутые ребята 👏
- ААлексей16 мая 2024После этой экскурсии вы полюбите Санкт-Петербург ещё больше, увидев его с необычайно красивой стороны. Вечерние и ночные виды достопримечательностей и
- ЕЕлена11 мая 2024Огромное спасибо Андрею и Денису за чудесную поездку. Было прекрасно всё: опытное и бережное вождение, рассказ экскурсовода, чудесные виды на закат и вечерний город,
- РРуфина9 мая 2024Несомненно, одна из лучших экскурсий в Петербурге. Для любителей современного искусства и современной урбанистической среды.
- ДДарья23 апреля 2024Отличная экскурсия. Как дружеская прогулка. Очень понравились и экскурсовод, и водитель. Тепло, душевно провезли по главным местам притяжения местных петербургцев.
- JJelena21 апреля 2024Очень интересная экскурсия. Антон очень приятный человек,очень хорошая подача материала и вообще хороший человек
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Зенит Арена»
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