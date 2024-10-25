Приглашаем на живой разговор о филиале компании Фаберже в Лондоне и его обаятельных клиентках — Консуэло Вандербильт, Алисе Кеппел и королеве Александре. Мы расскажем, как в столице Англии появился магазин, почему какое-то время он принадлежал не Карлу и что случилось с ним после переезда на New Bond Street. И всё это — на английском или миксе русского и английского языков!

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Ари и Настя Ваш представитель в Санкт-Петербурге

Описание экскурсии

Синяя гостиная

Здесь представлена самая большая коллекция пасхальных яиц Фаберже. Один из самых важных заказов был выполнен для герцогини Мальборо в 1902 году — муж подарил ей яйцо нежно-розового цвета. Мы расскажем, как всё это связано с Уинстоном Черчиллем и принцем Гарри.

Золотая гостиная

Вы рассмотрите настольные часы королевы Великобритании и Ирландии Марии Текской — бабушки Елизаветы II. Увидите корзинку с ландышами герцогини Кентской и узнаете, у кого из членов семьи Романовых была похожая.

Аванзал

Здесь обсудим, почему для письменного набора барона Леопольда де Ротшильда, друга короля Эдуарда VII, были выбраны именно такие оттенки. А ещё объясним, зачем управляющий лондонским отделением телеграфировал Карлу Фаберже в Санкт-Петербург из-за цвета эмали.

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия будет интересна детям, изучающим английский язык, и их родителям. Мы подстроимся под детей любого возраста с разным уровнем владения английским.

По желанию экскурсию можно провести исключительно in English или на русском с элементами английских words and phrases с обязательными пояснениями.

Организационные детали