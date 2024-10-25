Фаберже in London: экскурсия по музею для детей, изучающих английский язык

Среди ослепительной красоты узнать, как Фаберже создавал ювелирные шедевры для лондонских денди
Приглашаем на живой разговор о филиале компании Фаберже в Лондоне и его обаятельных клиентках — Консуэло Вандербильт, Алисе Кеппел и королеве Александре.

Мы расскажем, как в столице Англии появился магазин, почему какое-то время он принадлежал не Карлу и что случилось с ним после переезда на New Bond Street. И всё это — на английском или миксе русского и английского языков!
Фаберже in London: экскурсия по музею для детей, изучающих английский язык
Фаберже in London: экскурсия по музею для детей, изучающих английский язык
Фаберже in London: экскурсия по музею для детей, изучающих английский язык
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Описание экскурсии

Синяя гостиная

Здесь представлена самая большая коллекция пасхальных яиц Фаберже. Один из самых важных заказов был выполнен для герцогини Мальборо в 1902 году — муж подарил ей яйцо нежно-розового цвета. Мы расскажем, как всё это связано с Уинстоном Черчиллем и принцем Гарри.

Золотая гостиная

Вы рассмотрите настольные часы королевы Великобритании и Ирландии Марии Текской — бабушки Елизаветы II. Увидите корзинку с ландышами герцогини Кентской и узнаете, у кого из членов семьи Романовых была похожая.

Аванзал

Здесь обсудим, почему для письменного набора барона Леопольда де Ротшильда, друга короля Эдуарда VII, были выбраны именно такие оттенки. А ещё объясним, зачем управляющий лондонским отделением телеграфировал Карлу Фаберже в Санкт-Петербург из-за цвета эмали.

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия будет интересна детям, изучающим английский язык, и их родителям. Мы подстроимся под детей любого возраста с разным уровнем владения английским.

По желанию экскурсию можно провести исключительно in English или на русском с элементами английских words and phrases с обязательными пояснениями.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы — билеты в музей: 400 ₽ за чел. или 1000 ₽ за чел., если детей в группе меньше, чем взрослых (таковы правила музея). Билеты вы купите без очереди в сопровождении гида
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной реки Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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