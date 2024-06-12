Екатерина — ваш гид в Санкт-Петербурге

Провела экскурсии для 360 туристов

Здравствуйте! Меня зовут Екатерина, я родилась и выросла в Санкт-Петербурге. В возрасте 24 лет я решила кардинально сменить сферу деятельности и выучилась на переводчика и экскурсовода. Теперь показываю вам удивительные места Северной столицы и погружаю в их историю. Буду рада стать вашим проводником в этом прекрасном городе!