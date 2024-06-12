Хотите, чтобы ребенок полюбил ходить на экскурсии? Приглашаю вас на увлекательную прогулку — в лёгком формате диалога дети узнают интересные факты о Петербурге.
Увидят главные достопримечательности: Цирк Чинизелли, Михайловский замок, Елисеевский универмаг и многое другое. А затем сделают небольшой витраж из цветного стекла на память!
Увидят главные достопримечательности: Цирк Чинизелли, Михайловский замок, Елисеевский универмаг и многое другое. А затем сделают небольшой витраж из цветного стекла на память!
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Пройдёмся по уютным улочкам в центре Петербурга и:
- разберёмся, какая императрица хотела, чтобы девушки были не только красивыми, но и умными
- поговорим о призраке Белой Дамы
- познакомимся с кошками-хранителями города на Малой Садовой
- обсудим, как можно открыть самый дорогой гастроном города, и полюбуемся на его витражные фасады
- выясним, кто такие Братья Чинизелли и где жил первый слон
- увидим замок с призраком — Михайловский (и даже зайдём во внутренний двор!)
А затем заглянем в Итальянский дворик, где под руководством опытного мастера сделаем настоящий витраж!
Организационные детали
- Экскурсия подходит для детей 6–14 лет и их родителей
- Это пешеходная экскурсия: надевайте удобную обувь и одежду по погоде
- Мастер-класс проходит в Лавке Витражиста и занимает 1–2 часа в зависимости от сложности, рекомендуем взять с собой перекус и питьевую воду
- Мастер-класс оплачивается дополнительно: от 1700 руб. /чел. (витражный цветок) до 3000 руб. /чел. (перо или гербарий)
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 360 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Екатерина, я родилась и выросла в Санкт-Петербурге. В возрасте 24 лет я решила кардинально сменить сферу деятельности и выучилась на переводчика и экскурсовода. Теперь показываю вам удивительные места Северной столицы и погружаю в их историю. Буду рада стать вашим проводником в этом прекрасном городе!Задать вопрос
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