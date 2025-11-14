Мои заказы

Богатые тоже плачут

Прогулка по Литейному проспекту в Санкт-Петербурге, где жила элита Российской империи
Наша экскурсия — не просто осмотр красивых зданий, а глубокое погружение в судьбу высшего общества дореволюционной России.

Мы познакомим вас с настоящим сердцем аристократического Петербурга и расскажем его историю роскоши и перемен.
Описание экскурсии

  • Фурштатская улица — мы обсудим её историю и именитых жителей. Посетим особняк Варгунина (ныне Дворец бракосочетания №2) и дом Боткина
  • Улица Чайковского — увидим уникальные особняки Кельха и Кочубея и заглянем в парадную старинного доходного дома. Побываем во дворце великой княгини Ольги Александровны. Рассмотрим Египетский дом — единственный в своём роде в Петербурге
  • Литейный проспект — прогуляемся по главной артерии района, полюбуемся Домом офицеров, зайдём в уютный Китайский садик и загадочную Анненкирхе
  • В завершение маршрута — по улице Пестеля дойдём до Спасо-Преображенского собора, восхитимся архитектурой дома Мурузи и закончим экскурсию у стен знаменитой Академии Штиглица (известной как «Муха»)

Вы узнаете:

  • Об истории знатных родов, живших в роскошных особняках Литейного округа: их быте до революции и судьбах после неё
  • Секретах уникальных построек и особенностях фасадов и интерьеров
  • Происхождении названий улиц и судьбах зданий: как изменились функции исторических построек с дореволюционных времён до наших дней

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

в понедельник, среду, пятницу и субботу в 12:00

Стоимость экскурсии

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Чернышевская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 55 туристов
Люблю изучать город и открывать новые локации. Я и гиды из моей команды с удовольствием покажем Вам Петербург и его самые интересные места.

Отзывы и рейтинг

Основано на 9 отзывах
О
Ольга
14 ноя 2025
Интересная прогулка по Литейной части, дающая возможность взгянуть на дома по новому и узнать истории их обитателей.
Наталия
Наталия
4 ноя 2025
За этот год много раз была в Питере, многое уже посмотрела, хотелось что-нибудь новенькое и необычное. И с данной экскурсией «попала прямо в яблочко»: необычно, интересно, много нового… время пролетело быстро. Отдельно хочется сказать СПАСИБО моему гиду Катерине, которая очень увлекательно рассказывала про улицы, улочки и особняки на нашем маршруте!
И
Ирина
4 ноя 2025
Экскурсию проводил Дмитрий,понравилось все:много увидели красивых домов и особняков, рассказ о владельцах был информативен, без лишних подробностей, прогулка получилась познавательная, приятная, несмотря на дождливую погоду. Рекомендую этого гида
С
Светлана
17 окт 2025
Экскурсия замечательная: узнала огромное количество интересного о жителях Литейного района, увидела красивейшие здания, которые сама бы и не нашла. Большое спасибо экскурсоводу: человек много знающий и с удовольствием делящийся своими знаниями!
Валентина
Валентина
10 окт 2025
Экскурсия познавательная. Узнала много интересного. Екатерина рассказывала очень доходчиво. Показывала фотографии по теме. Рекомендую всем,кто интересуется историей Санкт-Петербурга.
Светлана
Светлана
13 сен 2025
Екатерина провела замечательную экскурсию и открыла для меня район Литейного проспекта и улицы Чайковского. Интересный рассказ о именитых жителей района, увидели архитектурные шедевры, заглянули в парадные и внутренние дворы. Прогулка прошла замечательно: очень интересно и познавательно. Буду изучать Питер дальше.
Н
Наталья
4 сен 2025
Искренне считаю Спб одним из лучших городов для прогулок. Прогулка по Литейному с Катей оказалась не просто сухим изложением фактов, а дружеской беседой, во время которой получилось узнать интересные исторические
читать дальше

детали о формировании данной части города, сделать много архитектурных открытий, обсудить судьбы известных личностей и семей, живших здесь когда-то. Всегда ценно,когда информация преподносится с живой энергией, из любви к месту и тому,чем занимаешься. Катя ответила на миллион дополнительных вопросов, дала рекомендации по местам и оставила самые приятные впечатления)

И
Ирина
1 сен 2025
Отличная экскурсия! Информативно, интересно и совсем не утомительно. Гид прекрасно знает материал и увлекательно подает. Время пролетело незаметно. Рекомендую!
Е
Елена
23 авг 2025
Экскурсия интересная, познавательная, много архитектурных нюансов и деталей, исторических подробностей событий и людей, связанных со многими домами по ходу следования. И даже дождь, которой шёл практически постоянно, не омрачил впечатления от увиденного и услышанного. Спасибо.

