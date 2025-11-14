О Ольга Интересная прогулка по Литейной части, дающая возможность взгянуть на дома по новому и узнать истории их обитателей.

Наталия За этот год много раз была в Питере, многое уже посмотрела, хотелось что-нибудь новенькое и необычное. И с данной экскурсией «попала прямо в яблочко»: необычно, интересно, много нового… время пролетело быстро. Отдельно хочется сказать СПАСИБО моему гиду Катерине, которая очень увлекательно рассказывала про улицы, улочки и особняки на нашем маршруте!

И Ирина Экскурсию проводил Дмитрий,понравилось все:много увидели красивых домов и особняков, рассказ о владельцах был информативен, без лишних подробностей, прогулка получилась познавательная, приятная, несмотря на дождливую погоду. Рекомендую этого гида

С Светлана Экскурсия замечательная: узнала огромное количество интересного о жителях Литейного района, увидела красивейшие здания, которые сама бы и не нашла. Большое спасибо экскурсоводу: человек много знающий и с удовольствием делящийся своими знаниями!

Валентина Экскурсия познавательная. Узнала много интересного. Екатерина рассказывала очень доходчиво. Показывала фотографии по теме. Рекомендую всем,кто интересуется историей Санкт-Петербурга.

Светлана Екатерина провела замечательную экскурсию и открыла для меня район Литейного проспекта и улицы Чайковского. Интересный рассказ о именитых жителей района, увидели архитектурные шедевры, заглянули в парадные и внутренние дворы. Прогулка прошла замечательно: очень интересно и познавательно. Буду изучать Питер дальше.

Н Наталья читать дальше детали о формировании данной части города, сделать много архитектурных открытий, обсудить судьбы известных личностей и семей, живших здесь когда-то. Всегда ценно,когда информация преподносится с живой энергией, из любви к месту и тому,чем занимаешься. Катя ответила на миллион дополнительных вопросов, дала рекомендации по местам и оставила самые приятные впечатления) Искренне считаю Спб одним из лучших городов для прогулок. Прогулка по Литейному с Катей оказалась не просто сухим изложением фактов, а дружеской беседой, во время которой получилось узнать интересные исторические

И Ирина Отличная экскурсия! Информативно, интересно и совсем не утомительно. Гид прекрасно знает материал и увлекательно подает. Время пролетело незаметно. Рекомендую!