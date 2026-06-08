Экскурсия по Зеленогорску предлагает уникальную возможность познакомиться с финским наследием этого уютного городка.Посетители смогут увидеть старинные финские особняки, загадочную виллу «Айнола» и центральный парк с памятником Георгию Вицину. На главной

улице вас ждут арт-объекты и фонтаны, а также сохранившаяся лютеранская кирха. Прогулка по берегу залива и знакомство с церковью Казанской иконы Божией Матери оставят незабываемые впечатления. Присоединяйтесь и узнайте больше о богатой истории этого места

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и природа радует глаз. В эти месяцы можно насладиться прогулками и открытыми пространствами. В апреле и октябре также приятно, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, экскурсия приобретает особую атмосферу, но стоит учесть холод и возможные осадки.

Сейчас август — это идеальное время.