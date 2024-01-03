Финское наследие Зеленогорска / Терийоки
Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Отправиться из Петербурга в город дачников и узнать, чем ещё он знаменит

Зачем вам в Терийоки? Отвечает Осип Мандельштам: «В Терийоках песок, можжевельник, досчатые мостки, собачьи будки купален с вырезанными сердцами и зазубринами по числу купаний… Сюда ездили додумывать то, что нельзя было додумать в Петербурге, нахлобучив на самые брови низкое снежное небо». Прислушаемся к поэту и отправимся знакомиться с необычным городком.
Финское наследие Зеленогорска / Терийоки
Финское наследие Зеленогорска / Терийоки
Финское наследие Зеленогорска / Терийоки
Финское наследие Зеленогорска / Терийоки
Финское наследие Зеленогорска / Терийоки
Финское наследие Зеленогорска / Терийоки
Финское наследие Зеленогорска / Терийоки
Финское наследие Зеленогорска / Терийоки
Финское наследие Зеленогорска / Терийоки
Финское наследие Зеленогорска / Терийоки
Финское наследие Зеленогорска / Терийоки
Финское наследие Зеленогорска / Терийоки
Финское наследие Зеленогорска / Терийоки
Финское наследие Зеленогорска / Терийоки
Финское наследие Зеленогорска / Терийоки
Финское наследие Зеленогорска / Терийоки
Финское наследие Зеленогорска / Терийоки
Финское наследие Зеленогорска / Терийоки
Финское наследие Зеленогорска / Терийоки
Ближайшие даты:
3
янв
4
янв
5
янв
6
янв
7
янв
8
янв
9
янв
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Мы познакомимся с городом поближе: погуляем по старинным улочкам, увидим финские особняки и поговорим о судьбе их владельцев.
  • Полюбуемся одной из самых необычных деревянных дач Зеленогорска в стиле северный модерн. Увидим загадочную виллу «Айнола» и вспомним её историю.
  • Зайдем в центральный Зеленогорский парк и остановимся у памятника Георгию Вицину, который родился в этих местах.
  • Прогуляемся по живописному берегу залива и полюбуемся на створные маяки рядом с яхт-клубом «Терийоки».
  • На главной улице Зеленогорска рассмотрим арт-объекты: памятники хлебу, ботинкам дачника и героям басни Крылова «Стрекоза и муравей», скамейку-таксу, симпатичный фонтан-одуванчик и фонтан «Девочка Удэ».
  • Посетим чудом сохранившуюся лютеранскую кирху и, если повезёт, послушаем в ней настоящий орган.
  • Полюбуемся белоснежной церковью Казанской иконы Божией Матери, построенной в псевдорусском стиле.
  • Загадаем желание у чудо-дерева с золотыми листьями.

По желанию мы можем посетить:

  • Музей-усадьбу И. Е. Репина «Пенаты».
  • Музей «Келломяки — Комарово», в котором воссоздан дачный быт времён Серебряного века.
  • Дачу Анны Вырубовой, ближайшей подруги императрицы Александры Федоровны, на берегу Финского залива. Сейчас здесь открыт ресторан «Наша Дача», в котором можно пообедать.
  • Ресторан «Русская Рыбалка», где вы сами ловите осетра, форель, стерлядь и рыбу других ценных пород, а повара готовят её различными способами: коптят, запекают на углях, жарят на гриле.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
  • В стоимость включены: трансфер из удобного вам места и обратно, услуги гида, транспортное обслуживание. Для детей есть бустер (по запросу).
  • Возможно проведение экскурсии для большего числа людей на минивэне или автобусе. Подробности — в переписке.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Музей-усадьба И. Е. Репина «Пенаты» (экскурсию проводят гиды музея или предоставляют аудиогид): взрослый — 350 руб., льготный — 150 руб. Во вторник музей закрыт.
  • Музей «Келломяки — Комарово» — 150 руб. Выходные дни: понедельник, вторник, среда.
  • Обед в ресторане.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в удобном вам месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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