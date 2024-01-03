Отправиться из Петербурга в город дачников и узнать, чем ещё он знаменит
Зачем вам в Терийоки? Отвечает Осип Мандельштам: «В Терийоках песок, можжевельник, досчатые мостки, собачьи будки купален с вырезанными сердцами и зазубринами по числу купаний… Сюда ездили додумывать то, что нельзя было додумать в Петербурге, нахлобучив на самые брови низкое снежное небо». Прислушаемся к поэту и отправимся знакомиться с необычным городком.
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Описание
Что вас ожидает
- Мы познакомимся с городом поближе: погуляем по старинным улочкам, увидим финские особняки и поговорим о судьбе их владельцев.
- Полюбуемся одной из самых необычных деревянных дач Зеленогорска в стиле северный модерн. Увидим загадочную виллу «Айнола» и вспомним её историю.
- Зайдем в центральный Зеленогорский парк и остановимся у памятника Георгию Вицину, который родился в этих местах.
- Прогуляемся по живописному берегу залива и полюбуемся на створные маяки рядом с яхт-клубом «Терийоки».
- На главной улице Зеленогорска рассмотрим арт-объекты: памятники хлебу, ботинкам дачника и героям басни Крылова «Стрекоза и муравей», скамейку-таксу, симпатичный фонтан-одуванчик и фонтан «Девочка Удэ».
- Посетим чудом сохранившуюся лютеранскую кирху и, если повезёт, послушаем в ней настоящий орган.
- Полюбуемся белоснежной церковью Казанской иконы Божией Матери, построенной в псевдорусском стиле.
- Загадаем желание у чудо-дерева с золотыми листьями.
По желанию мы можем посетить:
- Музей-усадьбу И. Е. Репина «Пенаты».
- Музей «Келломяки — Комарово», в котором воссоздан дачный быт времён Серебряного века.
- Дачу Анны Вырубовой, ближайшей подруги императрицы Александры Федоровны, на берегу Финского залива. Сейчас здесь открыт ресторан «Наша Дача», в котором можно пообедать.
- Ресторан «Русская Рыбалка», где вы сами ловите осетра, форель, стерлядь и рыбу других ценных пород, а повара готовят её различными способами: коптят, запекают на углях, жарят на гриле.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- В стоимость включены: трансфер из удобного вам места и обратно, услуги гида, транспортное обслуживание. Для детей есть бустер (по запросу).
- Возможно проведение экскурсии для большего числа людей на минивэне или автобусе. Подробности — в переписке.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Музей-усадьба И. Е. Репина «Пенаты» (экскурсию проводят гиды музея или предоставляют аудиогид): взрослый — 350 руб., льготный — 150 руб. Во вторник музей закрыт.
- Музей «Келломяки — Комарово» — 150 руб. Выходные дни: понедельник, вторник, среда.
- Обед в ресторане.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в удобном вам месте
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1067 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует уже достаточно давно, средний стаж работы — 10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами; экскурсии наши — лёгкие для восприятия: будут и легенды, и шутки.
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