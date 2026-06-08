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Финское наследие Зеленогорска/Терийоки

Погрузитесь в атмосферу прошлого, гуляя по улочкам Зеленогорска, и узнайте о финских особняках и их владельцах. История и архитектура ждут вас
Экскурсия по Зеленогорску предлагает уникальную возможность познакомиться с финским наследием этого уютного городка.

Посетители смогут увидеть старинные финские особняки, загадочную виллу «Айнола» и центральный парк с памятником Георгию Вицину. На главной
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улице вас ждут арт-объекты и фонтаны, а также сохранившаяся лютеранская кирха.

Прогулка по берегу залива и знакомство с церковью Казанской иконы Божией Матери оставят незабываемые впечатления. Присоединяйтесь и узнайте больше о богатой истории этого места

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные финские особняки
  • 🌲 Прогулка по живописным улочкам
  • 🎨 Арт-объекты и памятники
  • ⛪ Исторические церкви и кирхи
  • 🌊 Прекрасные виды на залив

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и природа радует глаз. В эти месяцы можно насладиться прогулками и открытыми пространствами. В апреле и октябре также приятно, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, экскурсия приобретает особую атмосферу, но стоит учесть холод и возможные осадки.
Сейчас август — это идеальное время.
Финское наследие Зеленогорска/Терийоки
Финское наследие Зеленогорска/Терийоки
Финское наследие Зеленогорска/Терийоки

Что можно увидеть

  • Вилла «Айнола»
  • Зеленогорский парк
  • Памятник Георгию Вицину
  • Лютеранская кирха
  • Церковь Казанской иконы Божией Матери

Описание экскурсии

  • Мы познакомимся с городом поближе: погуляем по старинным улочкам, увидим финские особняки и поговорим о судьбе их владельцев.
  • Полюбуемся одной из самых необычных деревянных дач Зеленогорска в стиле северный модерн. Увидим загадочную виллу «Айнола» и вспомним её историю.
  • Зайдем в центральный Зеленогорский парк и остановимся у памятника Георгию Вицину, который родился в этих местах.
  • Прогуляемся по живописному берегу залива и полюбуемся на створные маяки рядом с яхт-клубом «Терийоки».
  • На главной улице Зеленогорска рассмотрим арт-объекты: памятники хлебу, ботинкам дачника и героям басни Крылова «Стрекоза и муравей», скамейку-таксу, симпатичный фонтан-одуванчик и фонтан «Девочка Удэ».
  • Посетим чудом сохранившуюся лютеранскую кирху и, если повезёт, послушаем в ней настоящий орган.
  • Полюбуемся белоснежной церковью Казанской иконы Божией Матери, построенной в псевдорусском стиле.
  • Загадаем желание у чудо-дерева с золотыми листьями.

По желанию мы можем посетить:

  • Музей-усадьбу И. Е. Репина «Пенаты».
  • Музей «Келломяки — Комарово», в котором воссоздан дачный быт времён Серебряного века.
  • Дачу Анны Вырубовой, ближайшей подруги императрицы Александры Федоровны, на берегу Финского залива. Сейчас здесь открыт ресторан «Наша Дача», в котором можно пообедать.
  • Ресторан «Русская Рыбалка», где вы сами ловите осетра, форель, стерлядь и рыбу других ценных пород, а повара готовят её различными способами: коптят, запекают на углях, жарят на гриле.

Организационные детали

  • Мы заберём вас из отеля/аэропорта/вокзала вблизи центра и по окончании привезём обратно. Есть бустер для ребёнка.
  • Возможно проведение экскурсии для большего числа людей на минивэне или автобусе. Подробности — в переписке.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Музей-усадьба И. Е. Репина «Пенаты» (экскурсию проводят гиды музея или предоставляют аудиогид): взрослый — 350 руб., льготный — 150 руб. Во вторник музей закрыт.
  • Музей «Келломяки — Комарово» — 150 руб. Выходные дни: понедельник, вторник, среда.
  • Обед в ресторане.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном вам месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 11343 туристов
Я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует уже достаточно давно, средний стаж работы —
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10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Экскурсия для разновозрастной (пенсионер, ребенок 5 лет… и мама все это затеявшая)) группы всегда задача со звездочкой.
Рассказать побольше фактов и показать побольше исторического взрослым. Сделать пеший маршрут не слишком длинным
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(чтоб пенсионер его осилил) и при этом максимально насыщенным. Постоянно находить чем заинтересовать ребенка (будь то интересные скульптуры по дороге, необычные приметы (даже если, возможно, придуманные), или мастер класс по ежикам из шишек (!!!) (шесть баллов из пяти вообще)) мы смогли услышать длинный и интересный рассказ, дочка за это время смогла поиграть вдосталь и научиться новому)). Наш прекрасный гид Анна смогла все это сделать легко и непринужденно))
Очень интересная экскурсия, очень приятная компания, смогли посетить и осмотреть в целом все, что планировалось (а еще и заехать в прекрасное кафе по рекомендации, дешево и вкусно), ребенок нормально выдержал в целом эту насыщенную программу)
В общем мы очень довольны))
Спасибо большое за экскурсию и прекрасные впечатления. Очень рекомендуем))

Элеонора
Элеонора
Ответ организатора:
Спасибо большое за тёплые слова!
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Наталья
Получили огромное удовольствие от прогулки!
Получили огромное удовольствие от прогулки!
Получили огромное удовольствие от прогулки!
Получили огромное удовольствие от прогулки!
Получили огромное удовольствие от прогулки!
Получили огромное удовольствие от прогулки!
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марина
Наше путешествие с Анной получилось просто волшебно-великолепным! Очень интересная информация о местности, о людях, и колорит солнечного, теплого осеннего дня подарили нам незабываемую прогулку. Спасибо!
Наше путешествие с Анной получилось просто волшебно-великолепным! Очень интересная информация о местности, о людях, и колорит
Наше путешествие с Анной получилось просто волшебно-великолепным! Очень интересная информация о местности, о людях, и колорит
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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