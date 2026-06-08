Экскурсия по Зеленогорску предлагает уникальную возможность познакомиться с финским наследием этого уютного городка.
Посетители смогут увидеть старинные финские особняки, загадочную виллу «Айнола» и центральный парк с памятником Георгию Вицину. На главной
Посетители смогут увидеть старинные финские особняки, загадочную виллу «Айнола» и центральный парк с памятником Георгию Вицину. На главной
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные финские особняки
- 🌲 Прогулка по живописным улочкам
- 🎨 Арт-объекты и памятники
- ⛪ Исторические церкви и кирхи
- 🌊 Прекрасные виды на залив
Лучшее время для посещения
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мар
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сен
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и природа радует глаз. В эти месяцы можно насладиться прогулками и открытыми пространствами. В апреле и октябре также приятно, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, экскурсия приобретает особую атмосферу, но стоит учесть холод и возможные осадки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Вилла «Айнола»
- Зеленогорский парк
- Памятник Георгию Вицину
- Лютеранская кирха
- Церковь Казанской иконы Божией Матери
Описание экскурсии
- Мы познакомимся с городом поближе: погуляем по старинным улочкам, увидим финские особняки и поговорим о судьбе их владельцев.
- Полюбуемся одной из самых необычных деревянных дач Зеленогорска в стиле северный модерн. Увидим загадочную виллу «Айнола» и вспомним её историю.
- Зайдем в центральный Зеленогорский парк и остановимся у памятника Георгию Вицину, который родился в этих местах.
- Прогуляемся по живописному берегу залива и полюбуемся на створные маяки рядом с яхт-клубом «Терийоки».
- На главной улице Зеленогорска рассмотрим арт-объекты: памятники хлебу, ботинкам дачника и героям басни Крылова «Стрекоза и муравей», скамейку-таксу, симпатичный фонтан-одуванчик и фонтан «Девочка Удэ».
- Посетим чудом сохранившуюся лютеранскую кирху и, если повезёт, послушаем в ней настоящий орган.
- Полюбуемся белоснежной церковью Казанской иконы Божией Матери, построенной в псевдорусском стиле.
- Загадаем желание у чудо-дерева с золотыми листьями.
По желанию мы можем посетить:
- Музей-усадьбу И. Е. Репина «Пенаты».
- Музей «Келломяки — Комарово», в котором воссоздан дачный быт времён Серебряного века.
- Дачу Анны Вырубовой, ближайшей подруги императрицы Александры Федоровны, на берегу Финского залива. Сейчас здесь открыт ресторан «Наша Дача», в котором можно пообедать.
- Ресторан «Русская Рыбалка», где вы сами ловите осетра, форель, стерлядь и рыбу других ценных пород, а повара готовят её различными способами: коптят, запекают на углях, жарят на гриле.
Организационные детали
- Мы заберём вас из отеля/аэропорта/вокзала вблизи центра и по окончании привезём обратно. Есть бустер для ребёнка.
- Возможно проведение экскурсии для большего числа людей на минивэне или автобусе. Подробности — в переписке.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Музей-усадьба И. Е. Репина «Пенаты» (экскурсию проводят гиды музея или предоставляют аудиогид): взрослый — 350 руб., льготный — 150 руб. Во вторник музей закрыт.
- Музей «Келломяки — Комарово» — 150 руб. Выходные дни: понедельник, вторник, среда.
- Обед в ресторане.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном вам месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 11343 туристов
Я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует уже достаточно давно, средний стаж работы —
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Экскурсия для разновозрастной (пенсионер, ребенок 5 лет… и мама все это затеявшая)) группы всегда задача со звездочкой.
Рассказать побольше фактов и показать побольше исторического взрослым. Сделать пеший маршрут не слишком длинным
Рассказать побольше фактов и показать побольше исторического взрослым. Сделать пеший маршрут не слишком длинным
Элеонора
Ответ организатора:
Спасибо большое за тёплые слова!
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Получили огромное удовольствие от прогулки!
Вам был полезен этот отзыв?
Наше путешествие с Анной получилось просто волшебно-великолепным! Очень интересная информация о местности, о людях, и колорит солнечного, теплого осеннего дня подарили нам незабываемую прогулку. Спасибо!
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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