Мы пройдём вдоль островной части Петербурга к побережью Балтийского моря — Финскому заливу.
На маршруте откроются исторические достопримечательности и модерновые виды: современная архитектура и масштабные пространства. Вы увидите Елагин остров, «Лахта-центр», «Газпром Арену» — яркие символы города.
На маршруте откроются исторические достопримечательности и модерновые виды: современная архитектура и масштабные пространства. Вы увидите Елагин остров, «Лахта-центр», «Газпром Арену» — яркие символы города.
Описание экскурсии
Катер отправится от набережной реки Карповки на Петроградской стороне — одного из любимых мест горожан и гостей Санкт-Петербурга.
Далее — Малая Невка. На её берегах расположено множество интересных построек.
Перед вами откроется Финский залив, а позади останется островная часть города.
Обогнув Крестовский остров по заливу, катер войдёт в Среднюю Невку и подойдёт к Елагину острову.
Затем маршрут пройдёт по Большой Невке — мимо устья Чёрной речки, где состоялась знаменитая дуэль Пушкина и Дантеса, и Ботанического сада Петра Великого.
А ещё вы увидите:
- Иоанновский ставропигиальный женский монастырь
- Дом Ленсовета
- «Лахта-центр»
- «Газпром Арену»
- Елагиноостровский и Каменноостровский дворцы
- Лопухинский сад
- Необычный Лазаревский мост
Организационные детали
- Прогулка проходит на маломерных комфортабельных катерах, где есть удобные диваны, пледы и тент на случай непогоды, а также спасжилеты и все средства безопасности
- Возможно провести прогулку в индивидуальном формате — подробности в переписке
- На борту работает аудиогид
- Льготный билет могут купить все, кто пользуется социальными льготами (пенсионеры, инвалиды, ветераны, члены многодетных семей, студенты), а также дети от 13 до 18 лет
- С вами будет капитан из нашей команды
Подробности поездки
- На причале рекомендуется быть за 15 минут до отправления судна. Допускается незначительная задержка во времени отправления рейса
- Капитан оставляет за собой право изменить маршрут, если этого требуют форс-мажорные обстоятельства (подъём уровня воды, проведение ремонтных работ и прочие)
- На борт не допускаются пассажиры в состоянии опьянения. Нельзя проносить еду и напитки
- Билеты не привязаны к местам, рассадка на судне свободная
- На детей до 3 лет необходимо обязательное предварительное оформление посадочного билета по наличию мест
- В случае отмены рейса мы предложим взамен прогулку на теплоходе или перенос на другое время
- С питомцами на борт разрешено только в индивидуальном формате
в четверг и пятницу в 12:30, в субботу в 16:30, в воскресенье в 14:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Основной
|1573 ₽
|Дети до 12 лет
|1233 ₽
|Льготный
|1403 ₽
|Детский до 3 х
|9 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и пятницу в 12:30, в субботу в 16:30, в воскресенье в 14:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Афина — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 57728 туристов
Я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим туры для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Волшебная прогулка. Капитан вежливый, помог зайти на катер, подсказывал куда головой вертеть))) пледы выдают, пригодились. На воде ветренней чем на суше. Понравилось.
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Е
Прекрасная экскурсия, очень красиво. Увидели все северные острова, выехали в Финский залив, увидели Лахта-Центр, Газпром арену, Елагин остров. Интересный рассказ аудиогида и очень внимательный капитан. Спасибо, приду еще!
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Д
Это была удивительная экскурсия! Я получил незабываемые впечатления и хочу выразить благодарность за высокий уровень сервиса. Я всем рекомендую её посетить.
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Здравствуйте. Сама экскурсия хорошая)
Даже некоторые технические заминки не омрачили этот вечер) было интересно. Я бы сказала, неожиданно! Адреналина мне добавили) мое настроение было отличным!
Правда аудиогид включали и непонятно, к какому
Даже некоторые технические заминки не омрачили этот вечер) было интересно. Я бы сказала, неожиданно! Адреналина мне добавили) мое настроение было отличным!
Правда аудиогид включали и непонятно, к какому
+2
Афина
Ответ организатора:
Олеся, благодарим за выбор и высокую оценку. Мы искренне рады, что Вам понравился наш новый авторский маршрут. Будем рады Вам снова!
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А
Потрясающе! Небольшой катер и экскурсия с проходом по Финскому заливу вокруг островов! Мы много катались на водных экскурсиях, но это что-то новое! Спасибо
Афина
Ответ организатора:
Анастасия, благодарим за высокую оценку нашего нового авторского маршрута. Нам важно Ваше мнение. Искренне рады, что Вам понравилось, ждём Вас снова.
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Прогулка состоялась вовремя, маршрут был интересен, на борту имеются пледы, преимущество в небольшой группе. Удобно добраться до станции отправления. В целом довольны!
Замечание: шкиперу быть более вежливым и тактичным в общении с туристами.
Замечание: шкиперу быть более вежливым и тактичным в общении с туристами.
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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