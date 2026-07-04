Летом Санкт-Петербург особенно хорош с воды.
Выбирайте маршрут по настроению: бескрайняя гладь Финского залива или живописная Нева с колоритными набережными. Мой уютный катер «Капучино» покажет город под другим углом. Только свежий ветер, лето и ваша компания!
Выбирайте маршрут по настроению: бескрайняя гладь Финского залива или живописная Нева с колоритными набережными. Мой уютный катер «Капучино» покажет город под другим углом. Только свежий ветер, лето и ваша компания!
Описание экскурсии
Вы можете выбрать один из двух вариантов.
Вариант 1. Финский залив и «Лахта Центр»
Вы отправитесь от Крестовского острова в сторону залива. Полюбуетесь морскими просторами и панорамой города.
Вариант 2. Вокруг Елагина острова
Никакой суеты, тихая и спокойная прогулка вокруг старинного парка Петербурга.
За дополнительную плату есть варианты прогулки на 2 и 3 часа. Детали — в переписке.
Маршрут на 2 часа
Большое кольцо вокруг Петроградской стороны города. Крейсер «Аврора», телебашня, Елагин остров, Петропавловская крепость, стрелка Васильевского острова, Троицкий и Биржевой мосты.
Маршрут на 3+ часа
Обзорная водная прогулка по историческому центру. Реки, каналы, Нева и Финский залив.
Организационные детали
- Катер рассчитан на 5 человек. На борту есть музыкальный комплекс, караоке, пледы, столик, тент от непогоды, отопительная система, зарядное устройство для телефона и туалет
- Перед прогулкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. Имеются спасательные жилеты
- На борт можно с животными до 35 см
- Маршрут прогулки может быть изменён в случае плохой погоды или при ограничениях на водных путях
- Переносить бронирование по личным причинам можно не менее чем за 1 день до даты прогулки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Крестовском острове
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я коренная петербурженка и капитан маломерного судна. Реки и каналы Санкт-Петербурга позволяют взглянуть на город под другим углом. Виды, которые открываются с воды запомнятся каждому.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Маргарита замечательный капитан! Все пожелания были учтены. Очень милая и приятная девушка ☺️ Желаю ей успехов!
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А
Прекрасная водная прогулка к Финскому заливу. Были учтены все пожелания, даже остановились пофотографироваться у Лахты. Организатор в назначенное время нас встретила, все было четко. Атмосфера приятная. Было безумно красиво и легко. Обратимся обязательно еще 🫶🏻
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