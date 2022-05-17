Фондохранилище Эрмитажа в «Старой Деревне»

Погрузиться в мир запасников великого музея с профессиональным гидом

Групповая
«Старая деревня» — современный комплекс зданий в Приморском районе, где расположено Фондохранилище Эрмитажа.

Вы отправитесь к нему на комфортабельном автобусе, в группе до 45 человек.

По пути увидите Петропавловскую крепость, Троицкий мост, Невский и Каменноостровский проспекты.

В самом музее оцените старинную мебель, картины, иконы и фрески.
Фондохранилище Эрмитажа в «Старой Деревне»
Фондохранилище Эрмитажа в «Старой Деревне»
Фондохранилище Эрмитажа в «Старой Деревне»
Фондохранилище Эрмитажа в «Старой Деревне»
Фондохранилище Эрмитажа в «Старой Деревне»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Яркие запасники Эрмитажа

Сегодня нам стало доступно то, что раньше хранилось в опечатанных хранилищах Эрмитажа. Вы посетите оружейный зал, галерею костюмов, отделы русской и западноевропейской культуры. А также знаменитый каретный зал! Чего там только нет: мужские и женские седла, большая и малая кареты, коронационные и прогулочные, открытые и закрытые. Кроме того, мы покажем вам редкие восточные экспонаты. Например, шатер, подаренный Екатерине II турецким султаном.

Организационные детали

В стоимость экскурсии все включено: транспорт, билеты в музей, полное экскурсионное сопровождение.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в холле гостиницы Октябрьская
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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