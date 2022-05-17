Что вас ожидает

Яркие запасники Эрмитажа

Сегодня нам стало доступно то, что раньше хранилось в опечатанных хранилищах Эрмитажа. Вы посетите оружейный зал, галерею костюмов, отделы русской и западноевропейской культуры. А также знаменитый каретный зал! Чего там только нет: мужские и женские седла, большая и малая кареты, коронационные и прогулочные, открытые и закрытые. Кроме того, мы покажем вам редкие восточные экспонаты. Например, шатер, подаренный Екатерине II турецким султаном.

Организационные детали

В стоимость экскурсии все включено: транспорт, билеты в музей, полное экскурсионное сопровождение.