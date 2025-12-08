Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Приготовьтесь перенестись в великосветский Петербург 19 века и открыть секреты рода Шереметевых. Мы осмотрим интерьеры знаменитого Фонтанного дома, где некогда собирался высший свет столицы. Заглянем в роскошные покои, вспомним историю любви графа и крепостной актрисы, а после совершим променад по Шереметевскому саду.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Хроники дворянского гнезда

История Фонтанного дома — это прежде всего история семьи Шереметевых. Вы проследите судьбу родового дворянского гнезда, где принимали высший свет Петербурга, устраивали концерты, любили и горевали. На экскурсии мы, конечно, вспомним одну из самых романтичных историй любви графа Шереметева и крепостной актрисы.

Быт Шереметевых: залы и покои

Вы в полной мере оцените внутреннее убранство дворца: увидите парадные залы для приема гостей, жилые покои, а также комнаты Прасковьи Ковалевой-Жемчуговой, которая родила здесь сына и умерла спустя 2 месяца. Шереметевы были очень музыкальны: я расскажу о первоклассной крепостной труппе и знаменитой капелле Фонтанного дома. Также в залах вы рассмотрите скрипки работы Страдивари и Амати, рояль Рубинштейна и Глинки, а также другие уникальные музыкальные инструменты.

Прогулка по приусадебному саду

После внутреннего осмотра дома мы прогуляемся по саду Шереметевского дворца и поговорим о застройке старого Петербурга. Вы познакомитесь с устройством городской усадьбы и узнаете о жизни гнезда Шереметьевых после революции. Например, мы увидим флигель, где в квартире Пуниных жила Анна Ахматова, а также бывший манеж, в котором сейчас расположился театр на Литейном.

Организационные детали