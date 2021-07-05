Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Фонтанный дом: будни графов Шереметевых

Рассмотреть блистательные интерьеры дворца и проникнуть в историю дворянского рода

5
2 отзыва
Приготовьтесь перенестись в великосветский Петербург 19 века и открыть секреты рода Шереметевых.

Мы осмотрим интерьеры знаменитого Фонтанного дома, где некогда собирался высший свет столицы.

Заглянем в роскошные покои, вспомним историю любви графа и крепостной актрисы, а после совершим променад по Шереметевскому саду.
Фонтанный дом: будни графов Шереметевых
Фонтанный дом: будни графов Шереметевых
Фонтанный дом: будни графов Шереметевых
Фонтанный дом: будни графов Шереметевых
Фонтанный дом: будни графов Шереметевых
Фонтанный дом: будни графов Шереметевых
Фонтанный дом: будни графов Шереметевых
Фонтанный дом: будни графов Шереметевых
Фонтанный дом: будни графов Шереметевых

Что вас ожидает

Хроники дворянского гнезда
История Фонтанного дома — это прежде всего история семьи Шереметевых. Вы проследите судьбу родового дворянского гнезда, где принимали высший свет Петербурга, устраивали концерты, любили и горевали. На экскурсии мы, конечно, вспомним одну из самых романтичных историй любви графа Шереметева и крепостной актрисы.

Быт Шереметевых: залы и покои
Вы в полной мере оцените внутреннее убранство дворца: увидите парадные залы для приема гостей, жилые покои, а также комнаты Прасковьи Ковалевой-Жемчуговой, которая родила здесь сына и умерла спустя 2 месяца. Шереметевы были очень музыкальны: я расскажу о первоклассной крепостной труппе и знаменитой капелле Фонтанного дома. Также в залах вы рассмотрите скрипки работы Страдивари и Амати, рояль Рубинштейна и Глинки, а также другие уникальные музыкальные инструменты.

Прогулка по приусадебному саду
После внутреннего осмотра дома мы прогуляемся по саду Шереметевского дворца и поговорим о застройке старого Петербурга. Вы познакомитесь с устройством городской усадьбы и узнаете о жизни гнезда Шереметьевых после революции. Например, мы увидим флигель, где в квартире Пуниных жила Анна Ахматова, а также бывший манеж, в котором сейчас расположился театр на Литейном.

Организационные детали

  • Во дворце нужно купить входной билет — 300 руб. взрослый, 200 руб. пенсионный
  • Бронировать посещение лучше заранее, чтобы нашу группу успели включить в план экскурсий: так мы избежим неприятных сюрпризов на входе
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
🚩 Начало и место завершения: у Шереметевского дворца
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Всем привет! Меня зовут Ирина, я — экскурсовод и гид-переводчик. По образованию я искусствовед, родилась и выросла здесь, в Петербурге. Работаю гидом с 2001 года. В этом году, когда мы все находились в вынужденной изоляции, мы объединились с коллегами и начали создавать серию авторских прогулок-экскурсий, отработали их друг на друге и выпускаем в мир. Все гиды в нашей небольшой команде энтузиасты своего дела, увлечены своими темами, прекрасные рассказчики.
Написать

2 настоящих отзыва от туристов

И
5 июля 2021
Экскурсия очень насыщенная: мы узнали и историю рода Шереметевых, и историю дворца, посмотрели интерьеры и то, что осталось от парка, познакомились с коллекцией музыкальных инструментов, выставленных в залах, узнали про здания, находящиеся рядом с Фонтанным домом. Интересный рассказ экскурсовода, непринужденное общение, дворцовые красоты - замечательное завершение нашего летнего путешествия по Петербургу.
о
25 апр 2021
Экскурсия очень понравились! Ирина профессиональный гид, великолепный рассказчик, приятный человек. Экскурсия была насыщена интересными фактами, историей дома, ее обитателей. Большое спасибо!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

🎩Индивидуальные👣Пешком🧒Для детей🏛История и архитектура🏰Дворцы, замки и особняки

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Шереметьевский дворец, или погружение в 18 век
Цена за всё – до 5 чел.
3 850
2 часа
Шереметьевский дворец, или погружение в 18 век
20 отзывов
Полюбоваться интерьерами Фонтанного дома и узнать о знаменитой династии
Вокруг Чернышевской: квартира в доме Ю. Б. Бака, истории доходных домов
От 1 190
за 1 чел.
2 часа
Вокруг Чернышевской: квартира в доме Ю. Б. Бака, истории доходных домов
104 отзыва
Ежедневно согласно расписанию
Дворцы, великолепный парк и фонтаны Петергофа
2 700
за 1 чел.
6.5 часов
Дворцы, великолепный парк и фонтаны Петергофа
85 отзывов
Автобусное путешествие в резиденцию с посещением Нижнего парка и Большого дворца
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:15 и 11:15
Экскурсия в Дом Зингера — подъем на крышу и интерьеры
1 700
за 1 чел.
1 час
Экскурсия в Дом Зингера — подъем на крышу и интерьеры
16 отзывов
В деталях изучить здание, сфотографироваться у башни и полюбоваться Петербургом
в субботу в 20:30
Детская экскурсия по парадным залам Эрмитажа
Цена за всё – до 4 чел.
3 900
1.5 часа
Детская экскурсия по парадным залам Эрмитажа
198 отзывов
Увлекательные истории и великолепные интерьеры Зимнего дворца
В гостях: фотоэкскурсия в дворянской квартире
Цена за всё – до 5 чел.
7 000
1.5 часа
В гостях: фотоэкскурсия в дворянской квартире
3 отзыва
Увидеть парящие галереи, узнать, как устроены доходные дома, и получить на память атмосферные снимки
Дворцы Петербурга и их владельцы (с посещением Юсуповского дворца)
1 500
за 1 чел.
4 часа
Дворцы Петербурга и их владельцы (с посещением Юсуповского дворца)
5 отзывов
Еженедельно по средам в 13:15
Вокруг Чернышевской: старинные доходные дома
1 150
за 1 чел.
2 часа
Вокруг Чернышевской: старинные доходные дома
48 отзывов
Погрузиться в мир старого фонда Петербурга
в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 14:30 и 17:30
Квест «Шереметевский дворец и его обитатели»
Цена за всё – до 4 чел.
1 300
1.5 часа
Квест «Шереметевский дворец и его обитатели»
5 отзывов
Погулять по дворцу 18 века и разгадать тайны одного из виднейших родов Российской империи
Залы Эрмитажа
2 500
за 1 чел.
2 часа
Залы Эрмитажа
102 отзыва
Оценить уникальное убранство залов дворца и узнать историю создания интерьеров
Дворцы Дома Романовых
Цена за всё – до 4 чел.
7 000
3 часа
Дворцы Дома Романовых
ежедневно
Дворцы и тайны Романовых
520
за 1 чел.
1.5 часа
Дворцы и тайны Романовых
21 отзыв
Яркие перипетии и мистические события в жизни династии на обзорной экскурсии по центру Петербурга
в субботу и воскресенье в 12:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
🇷🇺