Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

История Фонтанного дома — это прежде всего история семьи Шереметевых. Вы проследите судьбу родового дворянского гнезда, где принимали высший свет Петербурга, устраивали концерты, любили и горевали. На экскурсии мы, конечно, вспомним одну из самых романтичных историй любви графа Шереметева и крепостной актрисы.
Быт Шереметевых: залы и покои
Вы в полной мере оцените внутреннее убранство дворца: увидите парадные залы для приема гостей, жилые покои, а также комнаты Прасковьи Ковалевой-Жемчуговой, которая родила здесь сына и умерла спустя 2 месяца. Шереметевы были очень музыкальны: я расскажу о первоклассной крепостной труппе и знаменитой капелле Фонтанного дома. Также в залах вы рассмотрите скрипки работы Страдивари и Амати, рояль Рубинштейна и Глинки, а также другие уникальные музыкальные инструменты.
Прогулка по приусадебному саду
После внутреннего осмотра дома мы прогуляемся по саду Шереметевского дворца и поговорим о застройке старого Петербурга. Вы познакомитесь с устройством городской усадьбы и узнаете о жизни гнезда Шереметьевых после революции. Например, мы увидим флигель, где в квартире Пуниных жила Анна Ахматова, а также бывший манеж, в котором сейчас расположился театр на Литейном.
Организационные детали
Во дворце нужно оплатить экскурсионный сбор (999 ₽ за группу) и купить входные билеты — 400 ₽/взрослый, есть льготы для учащихся, пенсионеров и т. д.
Бронировать посещение лучше заранее, так как время экскурсии нужно согласовать с музеем
Возможно проведение экскурсии для больших групп. Подробности уточняйте в переписке
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Шереметевского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 641 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Ирина, я экскурсовод и гид-переводчик, родилась и выросла в Санкт-Петербурге. По образованию я искусствовед. Очень люблю показывать людям город, рассказывать об архитектуре, истории и, конечно, о людях, которые здесь жили. Рада предложить вам авторские экскурсии, которые могут порадовать даже местных жителей.
Я работаю с небольшой командой гидов, поэтому даже в горячий сезон вы не останетесь без экскурсии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 59 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Нина
Ирина - настоящий профессионал. Нам очень повезло, что именно она стала нашим проводником в мир Фонтанного дома. Мягкая интеллигентность без занудства, глубина знаний без ненужных оценочных суждений, чёткий тайминг без читать дальшеуменьшить
суеты - что ещё нужно для познавательного времяпрепровождения? Мне особенно ценны были рекомендации Ирины по поводу источников материала, так как я сама начинаю водить экскурсии в Кусково - летней резиденции Шереметевых. Как профессионал могу сказать, что Ирина специалист высокого класса! Мои друзья были тоже очень довольны экскурсией и теперь хотят пойти на другие прогулки с ней, так как в Питер ездим несколько раз в год, а по-настоящему супергидов видим довольно мало. Спасибо за всё:) Deus Conservat Omnia
+2
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Екатерина
Три часа пролетели как одно мгновение! Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Ирине за потрясающее погружение в историю Фонтанного дома. Это была не просто экскурсия, а настоящая лекция от профессионального читать дальшеуменьшить
искусствоведа, которая держала внимание нашей компании все три часа без единой паузы. Что особенно подкупает в Ирине - это абсолютно грамотная, логически выстроенная речь. Нет ощущения разрозненных фактов, есть стройная картина: от истории рода Шереметевых (о которых мы узнали массу интереснейших подробностей) до быта и нравов тех эпох. Отдельно порадовало, что экскурсия не была скучной. Ирина - это просто кладезь информации, но подает её настолько увлеченно и живо, что материал запоминается сам собой. Бонусом для нас стало то, что экскурсия проходила в здании, где сейчас находится Музей музыки. Очень здорово, что гид гармонично вплела в рассказ элементы этого музея. После великолепной прогулки по залам мы вышли в сад Фонтанного дома. Это был прекрасный переход к новой теме - музею Анны Ахматовой, которая находится в соседнем флигеле. Вся наша компания ушла в полном восторге и с огромным желанием попасть на экскурсии к Ирине еще раз. Рекомендую всем, кто ценит глубину, интеллигентность и настоящую любовь гида к своему делу
Ирина
Ответ организатора:
Екатерина, большое спасибо за такой чудесный отзыв! Всегда очень подкупает, когда гости такие заинтересованные 🌷 Мне было приятно показать вам дворец и территорию усадьбы.
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К
Канивец
Экскурсия очень понравилась, особенно музыканте инструменты. Спасибо большое экскурсоводу за интересную, грамотную экскурсию. С удовольствием посетили эту экскурсию.
Ирина
Ответ организатора:
Спасибо!! Я очень рада, что понравилось!
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Д
Дзюба
Все поранилось! спасибо Ирине!
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А
Анна
Прекрасная экскурсия с замечательным экскурсоводом. Совместили два в одном: и дворец посмотрели, и музыкальные инструменты изучили. Однозначно рекомендуем.
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Д
Дарья
Я очень люблю экскурсии по дворцам с погружением в историю семей владельцев. Красивые интерьеры, достаточно много вещей, принадлежавших членам семьи графов Шереметевых, интересные факты семейной истории, интегрированной в историю государства. читать дальшеуменьшить
Кроме этого Ирина много рассказывает про музыкальные иснтрументы, которые составляют в настоящий момент экспозицию дворца как музея музыки. После экскурсии во дворце интересно было прогуляться ещё и по территории усадьбы снаружи, от Фонтанки до Литейного, услышать в том числе историю этих мест и жильцов уже 20 века. Спасибо Ирине, вся наша разновозрастная компания от 30 до 70 лет осталась очень довольна.
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