2 отзыва оставили туристы

Великолепие интерьеров Фонтанный дом — почти ровесник Петербурга, редкий образец застройки 18 века. В этом барочном дворце на берегу Фонтанки вы рассмотрите сохранившиеся интерьеры, а я помогу уловить дух прошлого. Вы заглянете в Белый зал, о котором писала Ахматова — «Только зеркало зеркалу снится, тишина тишину сторожит». Увидите старинный клавесин и коллекцию флаконов от духов, а также скрипку Страдивари и другие музыкальные инструменты в Музее музыки Фонтанного дома.
Кем были Шереметьевы Гуляя по залам, в том числе по портретной галерее, мы поговорим об истории 📖 влиятельного русского рода. Я расскажу, как они разбогатели, какие дела вели с государством и что подарили России. И конечно, мы вспомним о любви графа Николая Шереметьева и крепостной актрисы Прасковьи Жемчуговой.
Организационные детали
Входные билеты 🎫 оплачиваются дополнительно: 300 руб. /взрослые, 200 руб. /пенсионеры, 100 руб. /льготные билеты (при предъявлении документа), детям до 7 лет бесплатно
Время начала экскурсии 🧭 может быть скорректировано, т. к. не всегда есть возможность попасть во дворец в выбранное время
Начало и место завершения
🚩 Набережная Фонтанки, 34
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Юлия. Очень дружелюбная, общительная и много знаю о Петербурге. Получила знания и в системе высшего образования, и из книг путем самообразования, и из практики жизни, из рассказов старших... С удовольствием поделюсь с вами!
Очень атмосферная экскурсия. Мало того, что ты погружаешься в интерьеры Шереметьевского дворца, дак еще здесь же музей музыкальных инструментов, включая очень редкие экземпляры и разновидности. Некоторые экспонаты произвели впечатление даже на детей. Обязательно хотелось бы отметить гида Юлию, ее органика и расположенность к гостям, чувство такта, погруженность в материал - подкупают. Очень комфортный и запоминающийся формат для знакомства с атмосферой города. Спасибо Юлии за экскурсию!
Елена
17 августа 2020
Очень понравилась экскурсия!!!! Гид отличный- все понятно (в голове встало все на свои места))), на все вопросы получили ответы!!!!