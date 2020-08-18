2 отзыва оставили туристы

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Шереметьевский дворец, или погружение в 18 век

Полюбоваться интерьерами Фонтанного дома и узнать о знаменитой династии

5
2 отзыва
Юлия
Юлия – Гид из Санкт-Петербурга
История 📖 рода Шереметьевых — это история Императорской России.

Приглашаю вас открыть ее во дворце на Фонтанке.

Изучая сохранившиеся и восстановленные интерьеры, вы погрузитесь в рассказы об огромном богатстве, о военных победах, о любви.

А еще увидите коллекцию музея музыки и вспомните Анну Ахматову.
Задать вопросОбычно отвечает за 27 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 850 ₽ за экскурсию

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Шереметьевский дворец, или погружение в 18 век
Шереметьевский дворец, или погружение в 18 век

Что вас ожидает

Великолепие интерьеров
Фонтанный дом — почти ровесник Петербурга, редкий образец застройки 18 века. В этом барочном дворце на берегу Фонтанки вы рассмотрите сохранившиеся интерьеры, а я помогу уловить дух прошлого. Вы заглянете в Белый зал, о котором писала Ахматова — «Только зеркало зеркалу снится, тишина тишину сторожит». Увидите старинный клавесин и коллекцию флаконов от духов, а также скрипку Страдивари и другие музыкальные инструменты в Музее музыки Фонтанного дома.

Кем были Шереметьевы
Гуляя по залам, в том числе по портретной галерее, мы поговорим об истории 📖 влиятельного русского рода. Я расскажу, как они разбогатели, какие дела вели с государством и что подарили России. И конечно, мы вспомним о любви графа Николая Шереметьева и крепостной актрисы Прасковьи Жемчуговой.

Организационные детали

  • Входные билеты 🎫 оплачиваются дополнительно: 300 руб. /взрослые, 200 руб. /пенсионеры, 100 руб. /льготные билеты (при предъявлении документа), детям до 7 лет бесплатно
  • Время начала экскурсии 🧭 может быть скорректировано, т. к. не всегда есть возможность попасть во дворец в выбранное время
Начало и место завершения
🚩 Набережная Фонтанки, 34
Шереметьевский дворец, или погружение в 18 век
Шереметьевский дворец, или погружение в 18 век
Шереметьевский дворец, или погружение в 18 век
Шереметьевский дворец, или погружение в 18 век
Шереметьевский дворец, или погружение в 18 век
Шереметьевский дворец, или погружение в 18 век
Шереметьевский дворец, или погружение в 18 век
Шереметьевский дворец, или погружение в 18 век

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлия
Юлия
Меня зовут Юлия. Очень дружелюбная, общительная и много знаю о Петербурге. Получила знания и в системе высшего образования, и из книг путем самообразования, и из практики жизни, из рассказов старших... С удовольствием поделюсь с вами!
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2 отзыва оставили туристы

18 августа 2020
Очень атмосферная экскурсия. Мало того, что ты погружаешься в интерьеры Шереметьевского дворца, дак еще здесь же музей музыкальных инструментов, включая очень редкие экземпляры и разновидности. Некоторые экспонаты произвели впечатление даже на детей. Обязательно хотелось бы отметить гида Юлию, ее органика и расположенность к гостям, чувство такта, погруженность в материал - подкупают. Очень комфортный и запоминающийся формат для знакомства с атмосферой города. Спасибо Юлии за экскурсию!
17 августа 2020
Очень понравилась экскурсия!!!! Гид отличный- все понятно (в голове встало все на свои места))), на все вопросы получили ответы!!!!

Юлия проводит ещё 1 экскурсию

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