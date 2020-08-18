2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Великолепие интерьеров

Фонтанный дом — почти ровесник Петербурга, редкий образец застройки 18 века. В этом барочном дворце на берегу Фонтанки вы рассмотрите сохранившиеся интерьеры, а я помогу уловить дух прошлого. Вы заглянете в Белый зал, о котором писала Ахматова — «Только зеркало зеркалу снится, тишина тишину сторожит». Увидите старинный клавесин и коллекцию флаконов от духов, а также скрипку Страдивари и другие музыкальные инструменты в Музее музыки Фонтанного дома.

Кем были Шереметьевы

Гуляя по залам, в том числе по портретной галерее, мы поговорим об истории 📖 влиятельного русского рода. Я расскажу, как они разбогатели, какие дела вели с государством и что подарили России. И конечно, мы вспомним о любви графа Николая Шереметьева и крепостной актрисы Прасковьи Жемчуговой.

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