Описание экскурсии
Предлагаем гостям и жителя города настоящую морскую экспедицию по просторам Финского залива — на комфортабельной яхте «Минор» мы отправимся к одному из самых атмосферных мест в окрестностях Петербурга — фортам Кронштадта, а точнее, к легендарному форту Тотлебен. 🚢 Это не просто прогулка — это шесть часов чистого приключения:
- 2 часа в пути к форту;
- 2 часа неспешного исследования, отдыха и фото. Можно искупаться и приготовить еду на мангале;
2 часа обратно под закатное солнце или в белые ночи. На борту — всё для комфорта: мягкие диваны, закрытая тёплая каюта с панорамным обзором, туалет, открытая палуба с тентом, музыкальная система, пледы, бокалы и уютная атмосфера. Форт Тотлебен — одно из малоизвестных, но удивительно красивых мест Балтики: старинные укрепления, отрезанные от суеты города, закат над водой, полное ощущение уединения и свободы. У нас будет возможность погулять по территории, сделать атмосферные кадры, устроить фуршет или просто насладиться звуками прибоя. Важная информация:.
— 2 часа обратно под закатное солнце или в белые ночи. На борту — всё для комфорта: мягкие диваны, закрытая тёплая каюта с панорамным обзором, туалет, открытая палуба с тентом, музыкальная система, пледы, бокалы и уютная атмосфера. Форт Тотлебен — одно из малоизвестных, но удивительно красивых мест Балтики: старинные укрепления, отрезанные от суеты города, закат над водой, полное ощущение уединения и свободы. У нас будет возможность погулять по территории, сделать атмосферные кадры, устроить фуршет или просто насладиться звуками прибоя. Важная информация:
- Продолжительность: 6 часов • Вместимость: до 10 гостей • Яхта: Минор — мореходная, с крытой и открытой зонами, купальной платформой, каютами для отдыха.
- Есть туалет, музыка, обогрев, посуда, пледы • Можно взять с собой еду и напитки (кроме красного вина и продуктов, которые оставляют пятна) • Возможна организация фуршета, sup-бордов, фотографа — по запросу.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Газпром Арена
- Одно из самых узнаваемых современных зданий города - ультрасовременный стадион, построенный на берегу Финского залива. С воды открывается уникальный вид на его раздвижную крышу и масштабную архитектуру, создающую мощный контраст с историческим обликом Петербурга. Прекрасный момент для фото на фоне грандиозного символа нового времени
- 2. Башня Лахта Центра
- Самое высокое здание Европы, сверкающее на горизонте - 462 метра стеклянного футуризма
- 3. Финский залив
- После череды городских видов нас ждёт главное - открытая водная гладь Финского залива. Здесь становится особенно ясно, почему Петербург называют морскими воротами России
- Пространство залива - это редкое ощущение свободы и простора. В хорошую погоду видны паруса и силуэты кораблей на рейде. Можно вдохнуть полной грудью и почувствовать, как город постепенно остаётся позади
- 4. Северные форты Кронштадта (№4, №5, №6)
- На подступах к форту Тотлебен мы пройдём мимо северных фортов - мощных защитных сооружений XIX века
- 5. Форт Тотлебен
- Кульминация маршрута - высадка у самого загадочного форта Финского залива. Это полузатопленное укрепление, некогда носившее название «Император Александр I», изнутри выглядит как забытая цитадель. Участники смогут исследовать остатки казематов, пройтись по внешним стенам, сделать атмосферные фотографии и почувствовать, как история буквально дышит под ногами
Что включено
- Прогулка на яхте (6 часов)
Что не входит в цену
- Дополнительная организация фуршета, sup-бордов, фотографа
Место начала и завершения?
Вязовая ул., 8
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
