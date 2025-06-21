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Аренда яхт на день рождение – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Аренда яхт на день рождение» в Санкт-Петербурге, цены от 6900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Индивидуальная VIP-прогулка на 6-ти местном катере
На катере
1 час
172 отзыва
Водная прогулка
Индивидуальная VIP-прогулка на 6-ти местном катере
Начало: Наб. реки Фонтанки, 34
Расписание: Ежедневно, круглосуточно
Сегодня в 11:00
Завтра в 12:30
6900 ₽ за экскурсию
Индивидуальная прогулка на 9-местном катере
На катере
1 час
16 отзывов
Водная прогулка
Индивидуальная прогулка на 9-местном катере
Начало: Наб. реки Фонтанки, 34
Расписание: Ежедневно, круглосуточно
Завтра в 12:00
7 июл в 12:00
9000 ₽ за экскурсию
Прогулка на катере по рекам и каналам к разводным мостам Санкт-Петербурга
На катере
2 часа
16 отзывов
Водная прогулка
Прогулка на катере по рекам и каналам к разводным мостам Санкт-Петербурга
Начало: НАБ.Р. Фонтанки, 150
Расписание: Ежедневно в 23:55
Сегодня в 23:55
Завтра в 23:55
16 000 ₽ за экскурсию
Романтическая прогулка на парусной яхте
На яхте
2 часа
121 отзыв
Водная прогулка
Романтическая прогулка на парусной яхте
Начало: СПб, Петровская коса 7
Расписание: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам, воскресеньям
7 июл в 10:00
8 июл в 10:00
14 667 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Никита
    21 июня 2025
    Прогулка на катере по рекам и каналам к разводным мостам Санкт-Петербурга
    Все было супер. Рекомендую. Увидели развод мостов, слушали свою музыку. Капитану Антону большое спасибо
  • В
    Велигурова
    23 июля 2024
    Прогулка 2,5 часа на яхте Ларсон к Лахте с выходом в Финский залив
    Капитан Илья очень внимательный, интересные факты про Петербург и много удивительных историй. Прекрасный катер: начиная с оснащения самого катера, WC, бокалы и прочее. Большая нижняя каюта на случай дождя. Планируем воспользоваться услугами в августе!!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Аренда яхт на день рождение»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Индивидуальная VIP-прогулка на 6-ти местном катере
  2. Индивидуальная прогулка на 9-местном катере
  3. Прогулка на катере по рекам и каналам к разводным мостам Санкт-Петербурга
  4. Романтическая прогулка на парусной яхте
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Эрмитаж
  4. Дворцовая площадь
  5. Невский проспект
  6. Петропавловская крепость
  7. Зимний дворец
  8. Медный всадник
  9. Спас на Крови
  10. Петергоф
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Аренда яхт на день рождение" можно забронировать 4 экскурсии от 6900 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 325 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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