Все было супер. Рекомендую. Увидели развод мостов, слушали свою музыку. Капитану Антону большое спасибо

В Велигурова

Прогулка 2,5 часа на яхте Ларсон к Лахте с выходом в Финский залив

Капитан Илья очень внимательный, интересные факты про Петербург и много удивительных историй. Прекрасный катер: начиная с оснащения самого катера, WC, бокалы и прочее. Большая нижняя каюта на случай дождя. Планируем воспользоваться услугами в августе!!