Водная прогулка
Индивидуальная VIP-прогулка на 6-ти местном катере
Начало: Наб. реки Фонтанки, 34
Расписание: Ежедневно, круглосуточно
Сегодня в 11:00
Завтра в 12:30
6900 ₽ за экскурсию
Водная прогулка
Индивидуальная прогулка на 9-местном катере
Начало: Наб. реки Фонтанки, 34
Расписание: Ежедневно, круглосуточно
Завтра в 12:00
7 июл в 12:00
9000 ₽ за экскурсию
Водная прогулка
Прогулка на катере по рекам и каналам к разводным мостам Санкт-Петербурга
Начало: НАБ.Р. Фонтанки, 150
Расписание: Ежедневно в 23:55
Сегодня в 23:55
Завтра в 23:55
16 000 ₽ за экскурсию
Водная прогулка
Романтическая прогулка на парусной яхте
Начало: СПб, Петровская коса 7
Расписание: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам, воскресеньям
7 июл в 10:00
8 июл в 10:00
14 667 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ННикита21 июня 2025Все было супер. Рекомендую. Увидели развод мостов, слушали свою музыку. Капитану Антону большое спасибо
- ВВелигурова23 июля 2024Прогулка 2,5 часа на яхте Ларсон к Лахте с выходом в Финский заливКапитан Илья очень внимательный, интересные факты про Петербург и много удивительных историй. Прекрасный катер: начиная с оснащения самого катера, WC, бокалы и прочее. Большая нижняя каюта на случай дождя. Планируем воспользоваться услугами в августе!!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Аренда яхт на день рождение»
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