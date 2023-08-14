Прогуляться по тихому району среди природы и посмотреть на старинные дачи
Такой вот парадокс: один из зелёных уголков Петербурга находится на Каменном острове. Ещё в позапрошлом столетии его облюбовали дачники — да и сейчас здесь очень приятно прогуляться.
Вас ждёт отличная возможность очутиться вдали от шумных туристических мест, увидеть живописные особняки, словно сошедшие со страниц книги сказок, и сделать роскошные фото.
Вас ждёт отличная возможность очутиться вдали от шумных туристических мест, увидеть живописные особняки, словно сошедшие со страниц книги сказок, и сделать роскошные фото.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
От метро «Чёрная речка» мы пройдём на Каменный остров и прогуляемся по набережным рек Малой и Средней Невки, Крестовки, а также по уединенным аллеям парка Тихий отдых. Вы увидите великолепный Каменноостровский дворец, а также самые известные дачи зажиточных петербуржцев: дачу принца Ольденбургского, дом Бехтерева, дачу Кугушевой, особняк Руадзе, особняк Чаева, дачу Вургафт, Собственную дачу Его Императорского Величества, дачу Клейнмихель, особняк Фолленвейдера, дачу Гаусвальд и многие другие.
Я расскажу, как проводили летний досуг петербургские дачники, что представляла собой культурная жизнь на Каменном острове, а также в какие курьёзные ситуации порой попадали отдыхающие.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
- Возьмите с собой питьевую воду: на острове купить её будет негде
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у станции метро «Чёрная речка»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 164 туристов
Меня зовут Виктория, и я профессиональный гид по Петербургу и пригородам. Люблю свое дело и стараюсь делать экскурсии интересными как для взрослых, так и для детей. С нетерпением жду нашей встречи!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
14 авг 2023
Были на экскурсии 13 августа. Большое спасибо Виктории, нашему экскурсоводу. Провела по всему Каменному острову. Наверное на острове нет такого дома о котором не смогла бы рассказать Виктория. Экскурсия очень насыщенная и интересная.
Наталья
5 авг 2023
Каждый год обязательно гуляем с Викторией! Восхитительная эрудиция, очень интересный рассказ, продуманные маршруты. Однозначно рекомендуем к посещению. Ждём новых маршрутов💗
Т
Татьяна
5 авг 2023
Была с Викторией на этой прогулке-экскурсии 3.08.
Осталась довольна. Необычный маршрут для Петербурга, но это ничуть его не портит, а скорее наоборот вносит свою изюминку.
Остров очень зеленый похож на пригород, хотя и в самом можно сказать центре города. Смысл посещения острова в просмотре(внешнем) очень разных дачных особняков 18-начала 20веков каждого со своей историей как его, так и интересных фактов жизни его обитателей… Интересный рассказ сопровождается просмотром документальных фотоматериалов того, что было, и что как стало… Маршрут спокойный по приятным дорожкам и аллеям парковой зоны подойдет абсолютно всем любителям архитектуры, истории и просто природных мест.
Виктория прекрасный рассказчик, многое знает и с удовольствием рассказывает, не нагружая датами и тонкостями, но при этом подчеркивая самые интересные моменты. Смело рекомендую.
Осталась довольна. Необычный маршрут для Петербурга, но это ничуть его не портит, а скорее наоборот вносит свою изюминку.
Остров очень зеленый похож на пригород, хотя и в самом можно сказать центре города. Смысл посещения острова в просмотре(внешнем) очень разных дачных особняков 18-начала 20веков каждого со своей историей как его, так и интересных фактов жизни его обитателей… Интересный рассказ сопровождается просмотром документальных фотоматериалов того, что было, и что как стало… Маршрут спокойный по приятным дорожкам и аллеям парковой зоны подойдет абсолютно всем любителям архитектуры, истории и просто природных мест.
Виктория прекрасный рассказчик, многое знает и с удовольствием рассказывает, не нагружая датами и тонкостями, но при этом подчеркивая самые интересные моменты. Смело рекомендую.
М
Марина
29 июля 2023
Чудесная экскурсия! Очень необычная. Виктория рассказывала увлекательные истории. Три часа пролетели как мгновение! Спасибо!
Антонина
10 июля 2023
Отличная альтернатива стандартным маршрутам по городу. Прекрасное знание материала и уважение к слушателю. Идеальная прогулка в хорошую погоду)
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