Такой вот парадокс: один из зелёных уголков Петербурга находится на Каменном острове. Ещё в позапрошлом столетии его облюбовали дачники — да и сейчас здесь очень приятно прогуляться. Вас ждёт отличная возможность очутиться вдали от шумных туристических мест, увидеть живописные особняки, словно сошедшие со страниц книги сказок, и сделать роскошные фото.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

От метро «Чёрная речка» мы пройдём на Каменный остров и прогуляемся по набережным рек Малой и Средней Невки, Крестовки, а также по уединенным аллеям парка Тихий отдых. Вы увидите великолепный Каменноостровский дворец, а также самые известные дачи зажиточных петербуржцев: дачу принца Ольденбургского, дом Бехтерева, дачу Кугушевой, особняк Руадзе, особняк Чаева, дачу Вургафт, Собственную дачу Его Императорского Величества, дачу Клейнмихель, особняк Фолленвейдера, дачу Гаусвальд и многие другие.

Я расскажу, как проводили летний досуг петербургские дачники, что представляла собой культурная жизнь на Каменном острове, а также в какие курьёзные ситуации порой попадали отдыхающие.

Организационные детали