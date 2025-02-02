Самой красивой новогодней площадью Петербурга считают Дворцовую. Но с этим можно поспорить. На Исаакиевской площади есть яркая искристая локация — целый зимний сад! Туда мы и направимся. На фотопрогулке я подскажу удачные ракурсы, чтобы лучше показать вашу индивидуальность. А ещё расскажу о разных традициях праздников и интересных фактах из зимней жизни города.
Описание фото-прогулки
- Для фотопрогулки я подобрала красивые локации рядом с Исаакиевской площадью. Вокруг зимнего сада — украшенные дворцы, сияющие башни, исторические барельефы и игривая набережная.
- У меня будет с собой реквизит, который поможет вам с позированием и добавит ещё большего настроения, — авоська с мандаринами и леденец. Вы также можете принести свои аксессуары.
- И, конечно, я буду подсказывать, как вести себя в кадре.
Кому подойдёт фотопрогулка
- Гостям города, так как проходит рядом с одной из главных достопримечательностей.
- Солопутешественникам, которые хотят запечатлеть себя на фоне красивых мест.
- Местным жителям, которые желают получить атмосферные снимки любимого города.
Организационные детали
- Съёмка проходит на фотоаппарат Canon 80D.
- В течение 1-3 дней после прогулки вы получите 50+ фотографий в цветокоррекции без ретуши.
- Они будут храниться на облачном диске неделю. Если вам нужно больше времени для скачивания, обязательно сообщите мне, я продлю срок хранения.
- При плохой погоде мы можем перенести фотопрогулку.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 86 туристов
Меня зовут Вероника. Уже более 6 лет занимаюсь профессиональной съёмкой. По образованию я журналист, изучаю город и ловлю его многообразие в фотографиях. Мне интересно разгадывать человека и раскрывать разные стороны его красоты. А показывать эту красоту самому человеку безумно приятно. Это и является для меня главной задачей при съёмке и в совместной работе.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
2 фев 2025
Маленькая история длиною в час, а память на всю жизнь ☺️. Вероника очень ответственная девушку, у нее продумано все до мелочей, продуманы локации, продуманы атрибуты для съемки.
Кирилл
23 янв 2025
Фотопрогулка и мини экскурсия очень понравились! Вероника создала комфортную атмосферу, мой первый опыт фотопрогулки удался! Укскурсия тоже была интересная. Вероника очень позитивная и интересная девушка. Рекомендую!
