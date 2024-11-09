Петроградская сторона — место, где начиналась история Северной столицы. Я сделаю для вас эмоциональные портреты на фоне Петропавловской крепости, Исаакиевского собора, Зимнего дворца и Адмиралтейства. Покажу интересные образцы стрит-арта, чудесный парк и роскошные дома в стиле модерн.

Описание фото-прогулки

История и легенды Петропавловской крепости

Вы прогуляетесь вдоль Петропавловской крепости и узнаете, участвовала ли она в боевых сражениях, где находилась ее тюрьма и куда отправлялись местные коменданты после смерти. А также: кого называют «дедушкой русского флота», какой ритуал открывал навигацию на Неве и где находятся «ворота смерти». Рассмотрите Нарышкин бастион, памятник Зайцу, Иоанновские и Невские ворота.

Местные секреты

Петроградская сторона состоит из нескольких островов. Я расскажу, как люди перемещались между ними в былые времена и как изменился их облик в последние годы. Раскрою, почему в Питере так много кошек и где похоронены русские цари. Напоследок посоветую, где интересно провести время в городе и в какие нетуристические рестораны заглянуть.

Организационные детали