Петроградская сторона — место, где начиналась история Северной столицы.
Я сделаю для вас эмоциональные портреты на фоне Петропавловской крепости, Исаакиевского собора, Зимнего дворца и Адмиралтейства. Покажу интересные образцы стрит-арта, чудесный парк и роскошные дома в стиле модерн.
Я сделаю для вас эмоциональные портреты на фоне Петропавловской крепости, Исаакиевского собора, Зимнего дворца и Адмиралтейства. Покажу интересные образцы стрит-арта, чудесный парк и роскошные дома в стиле модерн.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 15:00
Описание фото-прогулки
История и легенды Петропавловской крепости
Вы прогуляетесь вдоль Петропавловской крепости и узнаете, участвовала ли она в боевых сражениях, где находилась ее тюрьма и куда отправлялись местные коменданты после смерти. А также: кого называют «дедушкой русского флота», какой ритуал открывал навигацию на Неве и где находятся «ворота смерти». Рассмотрите Нарышкин бастион, памятник Зайцу, Иоанновские и Невские ворота.
Местные секреты
Петроградская сторона состоит из нескольких островов. Я расскажу, как люди перемещались между ними в былые времена и как изменился их облик в последние годы. Раскрою, почему в Питере так много кошек и где похоронены русские цари. Напоследок посоветую, где интересно провести время в городе и в какие нетуристические рестораны заглянуть.
Организационные детали
- Фотопрогулку для вас проведу я или другой фотограф
- В течение 5 дней после прогулки я пришлю вам 10-20 фото в цветокоррекции
- Съёмка проходит на фотоаппарат Canon 5D Mark II
в субботу в 10:00, в воскресенье в 15:00
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Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:00, в воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 498 туристов
Мы команда неформальных гидов, любим фотографировать психологические портреты и показывать наш удивительный город. С радостью поделимся своими знаниями и практическими советами. А также сделаем для вас психологические фотопортреты, отражающие настоящие эмоции. До встречи в Северной столице!Задать вопрос
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