Фотосессия у главных символов Санкт-Петербурга

Сохранить вашу встречу с городом в атмосферных снимках
На этой фотопрогулке вы не будете искать красивые места наугад: мы предложим локации, где Петербург особенно хорош в кадре.

Соборы, каналы, мосты, дворы-колодцы, сады, Новая Голландия или парадные — маршрут соберём под ваш образ и настроение.
Описание фото-прогулки

Вы можете выбрать одну или несколько локаций:

  • Исаакиевский, Казанский соборы и их окрестности
  • дворы-колодцы и уютные петербургские улочки
  • набережные рек и каналов
  • мосты
  • Летний и Юсуповский сады
  • Новая Голландия
  • кинематографичный Витебский вокзал
  • старинные парадные и другие аутентичные места Петербурга

Перед съёмкой мы поможем выбрать маршрут и подскажем лучшее время — с учётом света, настроения и формата фотосессии.

Организационные детали

  • Мы снимаем на профессиональные зеркальные и беззеркальные камеры Canon и Sony со светосильными объективами
  • Вы получите от 30 фотографий в авторской обработке. Срок готовности — 7–10 дней
  • С вами будет один из фотографов нашей команды — Рия или Света

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Мы делаем живые классные фотографии на память и для ваших соцсетей! Сочетаем непостановочную (живую фотографию и видео) с постановочными моментами, ловим ваши искренние эмоции, помогаем позировать в кадре — таким
образом вы получаете разноплановые, живые и классные фото, видео и воспоминания. На данный момент у нас есть 7 маршрутов фотоэкскурсий: 1. Исаакий и окрестности 2. Казанский и окрестности 3. Исаакий и Коломна 4. Пять углов 5. По Васильевскому острову 6. По Петроградской 7. По Сенной Что ещё мы снимаем: - индивидуальные мужские, женские, детские портреты - лавстори - свадьбы (для двоих/полный свадебный день) - семейные фотосессии (любое количество участников) - туристические фото-прогулки по Санкт-Петербургу - мероприятия (дни рождения, вечеринки, девичники) Вы получаете фото в ретуши и видеоподарок!

