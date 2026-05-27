На этой фотопрогулке вы не будете искать красивые места наугад: мы предложим локации, где Петербург особенно хорош в кадре.
Соборы, каналы, мосты, дворы-колодцы, сады, Новая Голландия или парадные — маршрут соберём под ваш образ и настроение.
Соборы, каналы, мосты, дворы-колодцы, сады, Новая Голландия или парадные — маршрут соберём под ваш образ и настроение.
Описание фото-прогулки
Вы можете выбрать одну или несколько локаций:
- Исаакиевский, Казанский соборы и их окрестности
- дворы-колодцы и уютные петербургские улочки
- набережные рек и каналов
- мосты
- Летний и Юсуповский сады
- Новая Голландия
- кинематографичный Витебский вокзал
- старинные парадные и другие аутентичные места Петербурга
Перед съёмкой мы поможем выбрать маршрут и подскажем лучшее время — с учётом света, настроения и формата фотосессии.
Организационные детали
- Мы снимаем на профессиональные зеркальные и беззеркальные камеры Canon и Sony со светосильными объективами
- Вы получите от 30 фотографий в авторской обработке. Срок готовности — 7–10 дней
- С вами будет один из фотографов нашей команды — Рия или Света
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Мы делаем живые классные фотографии на память и для ваших соцсетей! Сочетаем непостановочную (живую фотографию и видео) с постановочными моментами, ловим ваши искренние эмоции, помогаем позировать в кадре — таким
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Фотосессия у главных символов Санкт-Петербурга»
Групповая
Из Санкт-Петербурга в Петергоф и Кронштадт: 2 города за 1 день
Однодневный автобусный тур к двум символам петровской эпохи - царской резиденции и городу-крепости
Начало: На Площади Островского
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2800 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотосессия на Витебском вокзале в Петербурге
Получить профессиональные кадры на фоне кинематографичного и атмосферного вокзала
Начало: У Витебского вокзала
29 мая в 12:00
30 мая в 10:00
6000 ₽ за всё до 3 чел.
-
20%
Фотопрогулка
до 3 чел.
Свидание с Петербургом: фотосессия с постобработкой
Увидеть главные достопримечательности и сохранить моменты на профессиональных снимках
Начало: Адмиралтейская
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
6800 ₽
8500 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Главное о Санкт-Петербурге: обзорная экскурсия в мини-группе
Небольшая группа, комфортабельный минивэн и увлекательные рассказы гида. Откройте для себя главные символы Санкт-Петербурга и узнайте его историю
Начало: На Площади Искусств
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4000 ₽ за человека
-15%
до 29 мая
от 3145 ₽ за экскурсию