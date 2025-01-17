Казанский монастырь – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 6 экскурсий в категории «Казанский монастырь» в Санкт-Петербурге, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
По Питеру - нескучно! Обзорная экскурсия и подъём на крышу
Пешая
2.5 часа
27 отзывов
Водная прогулка
По Питеру - нескучно
Уникальная экскурсия по Санкт-Петербургу: исторические места, увлекательные факты и подъём на крышу. Подарите себе незабываемые впечатления
Начало: У Казанского собора
Завтра в 10:00
20 мар в 10:00
от 7000 ₽ за всё до 15 чел.
Символика масонского Петербурга
Пешая
7 часов
56 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Символы и тайны Петербурга
Узнайте о символах Петербурга, их значении и роли в культуре. Погрузитесь в тайны орденов и бессознательного на этой уникальной экскурсии
Начало: В районе метро площадь Восстания
Завтра в 10:00
26 мар в 10:00
от 7500 ₽ за всё до 7 чел.
Загадки канала Грибоедова
Пешая
2 часа
24 отзыва
Водная прогулка
Загадки канала Грибоедова
Погулять по одному из самых живописных уголков города, наслаждаясь старинными фасадами и мостами
Начало: У Казанского собора
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
22 мар в 15:00
23 мар в 15:00
1470 ₽ за человека
Были и небылицы «пожарного» Невского проспекта
Пешая
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Были и небылицы «пожарного» Невского проспекта: групповая экскурсия
Погрузитесь в увлекательное путешествие по пожарной истории Санкт-Петербурга, от Адмиралтейства до Гостиного двора
Начало: В районе метро «Адмиралтейская»
Завтра в 11:00
20 мар в 11:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Религиозный Петербург: лютеране, православные, католики
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Религиозный Петербург: лютеране, православные, католики
Взглянуть на город по-новому с человеком, открывшим его прошлое через историю своей родословной
Начало: У Казанского собора
Завтра в 09:00
20 мар в 09:00
от 3500 ₽ за всё до 4 чел.
Легендарное трио: Спас на Крови, дом Зингера, Казанский собор
Пешая
1 час
6 отзывов
Водная прогулка
Легендарное трио: Спас на Крови, дом Зингера, Казанский собор
Неспешная прогулка по каналу Грибоедова с обзором культовых достопримечательностей на его берегах
Начало: У храма Спас на Крови
Завтра в 12:30
20 мар в 12:30
от 1200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    17 января 2025
    Легендарное трио: Спас на Крови, дом Зингера, Казанский собор
    За один час молодой человек рассказал огромный объем информации, все очень подробно и понятно, всем советуем Дмитрия в качестве гида
  • С
    Светлана
    6 декабря 2024
    Легендарное трио: Спас на Крови, дом Зингера, Казанский собор
    Лучший час, который я могла организовать за один день в Питере! Дима приятный и пунктуальный, управляет временем, вниманием, рассказывает интересно
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    и не сухо - так что мне запомнилось много интересностей! Легенды, истории, современные факты, детали которые и делают историю интересной! В здания не заходили, но я зайду позже сама, он дал советы на что обратить внимание внутри. Для прогулки и знакомства с городом, почувствовать вайб - просто идеально. Кстати, еще сам предлагал и делал классные фотки по ходу! Чувствовала себя в надежных знающих руках:)

    Лучший час, который я могла организовать за один день в Питере! Дима приятный и пунктуальный, управляет
  • М
    Мальвина
    2 декабря 2024
    По Питеру - нескучно! Обзорная экскурсия и подъём на крышу
    Екатерина очень интересный рассказчик. С прекрасным знанием Английского языка, если вам нужно показать город гостям, которые говорят на Английском. Интересный
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    маршрут, глубина знаний, возможность задать любые вопросы и получить ответы- все это можно получить в экскурсии с Екатериной. Нам было очень интересно. Мы остались довольны

  • Ю
    Юлия
    24 ноября 2024
    По Питеру - нескучно! Обзорная экскурсия и подъём на крышу
    Самые лучшие рекомендации для Екатерины. Очень понравилась экскурсия и подача информации. Смело можно брать с собой детей подростков - интересно было всем🥰 В следующий приезд обязательно сходим под руководством Екатерины в Эрмитаж. Местный Музейный гид не так понравился
  • Е
    Елена
    9 ноября 2024
    Легендарное трио: Спас на Крови, дом Зингера, Казанский собор
    Спасибо, всё очень понравилось
  • М
    Марина
    4 ноября 2024
    Загадки канала Грибоедова
    Чудесная экскурсия, очень интересно послушать истории и посмотреть места, на которые никогда не обращал внимания! Всем рекомендую!
  • М
    Мария
    28 октября 2024
    По Питеру - нескучно! Обзорная экскурсия и подъём на крышу
    Екатерина увлекла наших подростков и интересно, действительно не скучно, провела тур и для взрослых! Очень рекомендуем! Грамотный эксперт своего дела, приятная и харизматичная личность.
    Екатерина увлекла наших подростков и интересно, действительно не скучно, провела тур и для взрослых!Екатерина увлекла наших подростков и интересно, действительно не скучно, провела тур и для взрослых!Екатерина увлекла наших подростков и интересно, действительно не скучно, провела тур и для взрослых!Екатерина увлекла наших подростков и интересно, действительно не скучно, провела тур и для взрослых!
  • Е
    Елена
    16 сентября 2024
    Символика масонского Петербурга
    Посетители с мужем экскурсию" Символика масонского Петербурга". Если просто сказать, что понравилось, то ничего не сказать. Владимир настолько увлечённый человек,
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    и так погружён в тему, что слушать его одно удовольствие. 7 часов пролетели незаметно, да и у нас были обещанные перерывы на кофе и нормальный полноценный(по времени) обед. Правда, Владимир и во время перерывов рассказывал много интересного. По- моему, сам так и не покушал. Единственное, читайте внимательно описание экскурсии. Если вас интересует масонство как движение и его развитие а России, то вам не сюда. Если интересуют символы, интересно научиться читать историю Питера через архитектуру его зданий, то добро пожаловать. Не пожалеете. Очень рекомендую.

  • К
    Ксения
    12 сентября 2024
    Символика масонского Петербурга
    Большое спасибо за экскурсию! Это скорее беседа с человеком, который глубоко разбирается не только в теме символизма, но и в философии,
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    истории, архитектуре, мифологии, культурологии, психологии, теории управления! Владимир эрудированный человек и отличный рассказчик. Эти 7 часов заставили совсем по-другому смотреть на, казалось бы, привычные и повседневные вещи! Питер стал раскрываться совсем с другой стороны, начинаешь замечать детали и, что самое важно, начинаешь понимать или хотя бы начинаешь задумываться… Экскурсия не подойдет тем, кто ожидает "посмотрите направо… посмотрите налево… тут жил тот-то…". Но если вы готовы впитывать знания из разных областей, думать, сопоставлять историю и настоящее, смотреть и видеть, то обязательно идите на эту экскурсию!

  • О
    Ольга
    5 августа 2024
    Были и небылицы «пожарного» Невского проспекта
    Огромное спасибо Яне за необычный взгляд на Питер. Подъем на Думскую башню в конце экскурсиии - вишенка на торте 👍. Рекомендую эту экскурсию людям, которые Питер видели, но хотят узнать что-то необычное.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Казанский монастырь»

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  1. По Питеру - нескучно! Обзорная экскурсия и подъём на крышу
  2. Символика масонского Петербурга
  3. Загадки канала Грибоедова
  4. Были и небылицы «пожарного» Невского проспекта
  5. Религиозный Петербург: лютеране, православные, католики
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Дворцовая площадь
  4. Невский проспект
  5. Эрмитаж
  6. Зимний дворец
  7. Петропавловская крепость
  8. Спас на Крови
  9. Казанский собор
  10. Медный всадник
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в марте 2025
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