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и так погружён в тему, что слушать его одно удовольствие. 7 часов пролетели незаметно, да и у нас были обещанные перерывы на кофе и нормальный полноценный(по времени) обед. Правда, Владимир и во время перерывов рассказывал много интересного. По- моему, сам так и не покушал. Единственное, читайте внимательно описание экскурсии. Если вас интересует масонство как движение и его развитие а России, то вам не сюда. Если интересуют символы, интересно научиться читать историю Питера через архитектуру его зданий, то добро пожаловать. Не пожалеете. Очень рекомендую.