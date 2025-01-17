Водная прогулка
По Питеру - нескучно
Уникальная экскурсия по Санкт-Петербургу: исторические места, увлекательные факты и подъём на крышу. Подарите себе незабываемые впечатления
Начало: У Казанского собора
Завтра в 10:00
20 мар в 10:00
от 7000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Символы и тайны Петербурга
Узнайте о символах Петербурга, их значении и роли в культуре. Погрузитесь в тайны орденов и бессознательного на этой уникальной экскурсии
Начало: В районе метро площадь Восстания
Завтра в 10:00
26 мар в 10:00
от 7500 ₽ за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Загадки канала Грибоедова
Погулять по одному из самых живописных уголков города, наслаждаясь старинными фасадами и мостами
Начало: У Казанского собора
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
22 мар в 15:00
23 мар в 15:00
1470 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Были и небылицы «пожарного» Невского проспекта: групповая экскурсия
Погрузитесь в увлекательное путешествие по пожарной истории Санкт-Петербурга, от Адмиралтейства до Гостиного двора
Начало: В районе метро «Адмиралтейская»
Завтра в 11:00
20 мар в 11:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Религиозный Петербург: лютеране, православные, католики
Взглянуть на город по-новому с человеком, открывшим его прошлое через историю своей родословной
Начало: У Казанского собора
Завтра в 09:00
20 мар в 09:00
от 3500 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Легендарное трио: Спас на Крови, дом Зингера, Казанский собор
Неспешная прогулка по каналу Грибоедова с обзором культовых достопримечательностей на его берегах
Начало: У храма Спас на Крови
Завтра в 12:30
20 мар в 12:30
от 1200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила17 января 2025За один час молодой человек рассказал огромный объем информации, все очень подробно и понятно, всем советуем Дмитрия в качестве гида
- ССветлана6 декабря 2024Лучший час, который я могла организовать за один день в Питере! Дима приятный и пунктуальный, управляет временем, вниманием, рассказывает интересно
- ММальвина2 декабря 2024Екатерина очень интересный рассказчик. С прекрасным знанием Английского языка, если вам нужно показать город гостям, которые говорят на Английском. Интересный
- ЮЮлия24 ноября 2024Самые лучшие рекомендации для Екатерины. Очень понравилась экскурсия и подача информации. Смело можно брать с собой детей подростков - интересно было всем🥰 В следующий приезд обязательно сходим под руководством Екатерины в Эрмитаж. Местный Музейный гид не так понравился
- ЕЕлена9 ноября 2024Спасибо, всё очень понравилось
- ММарина4 ноября 2024Чудесная экскурсия, очень интересно послушать истории и посмотреть места, на которые никогда не обращал внимания! Всем рекомендую!
- ММария28 октября 2024Екатерина увлекла наших подростков и интересно, действительно не скучно, провела тур и для взрослых! Очень рекомендуем! Грамотный эксперт своего дела, приятная и харизматичная личность.
- ЕЕлена16 сентября 2024Посетители с мужем экскурсию" Символика масонского Петербурга". Если просто сказать, что понравилось, то ничего не сказать. Владимир настолько увлечённый человек,
- ККсения12 сентября 2024Большое спасибо за экскурсию! Это скорее беседа с человеком, который глубоко разбирается не только в теме символизма, но и в философии,
- ООльга5 августа 2024Огромное спасибо Яне за необычный взгляд на Питер. Подъем на Думскую башню в конце экскурсиии - вишенка на торте 👍. Рекомендую эту экскурсию людям, которые Питер видели, но хотят узнать что-то необычное.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Казанский монастырь»
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