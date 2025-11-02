Я — не гид, но зову вас в Эрмитаж. Зачем? Чтобы устроить фотосессию среди его роскошных интерьеров. Мы посетим Гербовый зал, Иорданскую лестницу, лоджии Рафаэля. Дождёмся удобных моментов без толп туристов (они существуют) и запечатлим вас в красивом образе — вечернем наряде или повседневном аутфите.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Формат нашей встречи — исключительно фотосессия. До или после неё вы можете самостоятельно пройтись по Эрмитажу и посмотреть экспозиции.

Мы прогуляемся по основным местам Эрмитажа: Иорданской лестнице и Гербовому залу с золотыми колоннами. Посетим Большой итальянский просвет, парадную лестницу нового Эрмитажа и лоджии Рафаэля.

Сделаем фотографии в наиболее безлюдные моменты — в кадре будете только вы и прекрасный Эрмитаж.

Снимаю на профессиональную камеру Canon EOS R6

В течение недели вы получите около 70 фото в лёгкой цветокоррекции через персональную онлайн-галерею

Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость — вам надо купить их заранее. Цена — 500 ₽ за чел., в пиковые сезоны может быть выше

