Я — не гид, но зову вас в Эрмитаж. Зачем? Чтобы устроить фотосессию среди его роскошных интерьеров. Мы посетим Гербовый зал, Иорданскую лестницу, лоджии Рафаэля.
Дождёмся удобных моментов без толп туристов (они существуют) и запечатлим вас в красивом образе — вечернем наряде или повседневном аутфите.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание фото-прогулки
Формат нашей встречи — исключительно фотосессия. До или после неё вы можете самостоятельно пройтись по Эрмитажу и посмотреть экспозиции.
Мы прогуляемся по основным местам Эрмитажа: Иорданской лестнице и Гербовому залу с золотыми колоннами. Посетим Большой итальянский просвет, парадную лестницу нового Эрмитажа и лоджии Рафаэля.
Сделаем фотографии в наиболее безлюдные моменты — в кадре будете только вы и прекрасный Эрмитаж.
Организационные детали
- Снимаю на профессиональную камеру Canon EOS R6
- В течение недели вы получите около 70 фото в лёгкой цветокоррекции через персональную онлайн-галерею
- Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость — вам надо купить их заранее. Цена — 500 ₽ за чел., в пиковые сезоны может быть выше
Важно!
- За фотосессию в свадебных образах, платьях с шлейфом или сильно выделяющихся образах (например, царские образы) музей требует доплату — 10 000 ₽ (оплачивается в кассе Эрмитажа)
- Фотосессия в повседневной одежде или в вечернем платье без шлейфа доплаты не требует
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Эрмитажа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Разиля — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 36 туристов
Меня зовут Разиля, и я фотограф, влюблённый в Петербург. Занимаюсь фотографией очень давно. Со мной непринуждённо и по-дружески комфортно. Режиссирую и руковожу всей фотосъёмкой до завершения.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
2 ноя 2025
Благодарим Рузилю за прекрасное проведенное время! Это была не просто фотосъемка, а нечто большее для нашей семьи! Однозначно рекомендуем данный формат съемки!
Е
Екатерина
28 окт 2025
Хочу поблагодарить Разилю за прекрасные фотографии.
Давно откладывала фотосессию в Эрмитаже, так как там всегда много людей, но все прошло максимально комфортно благодаря Разиле, ее виденью, и продуманному маршруту. Всем, кто давно хотел и откладывал, очень рекомендую)
Татьяна
19 авг 2025
Отличные фотографии! Нам с мужем очень понравилось фотографироваться у Разили - вежливая, тактичная, воспитанная девушка, хорошо владеет своим предметом. И на ваших фотографиях в переполненном Эрмитаже действительно не будет других людей)) Рекомендую однозначно!
Виктория
27 мая 2025
Это было потрясающе! Фотографии были готовы всего за 7 дней — так быстро и так приятно! Фотограф буквально чувствовал декорации, знал каждое место и помогал с позами, чтобы кадры получились
И
Ирина
21 мая 2025
Дорогая Разиля!
Хотим выразить огромную благодарность за потрясающие фотографии, которые Вы сделали для нас в Эрмитаже. Ваша коммуникабельность и умение находить общий язык с людьми сделали съемку легкой и приятной. Мы
Г
Галина
2 мая 2025
Очень понравился такой формат посещения Эрмитажа! Сначала фотосессия в самых красивых залах музея, легкое общение и прекрасное настроение, а потом еще и возможность самостоятельно рассмотреть все картины и скульптуры. Разиля
