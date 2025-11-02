Мои заказы

Фотосессия в Эрмитаже

Сделать профессиональные снимки среди интерьеров величественного музея
Я — не гид, но зову вас в Эрмитаж. Зачем? Чтобы устроить фотосессию среди его роскошных интерьеров. Мы посетим Гербовый зал, Иорданскую лестницу, лоджии Рафаэля.

Дождёмся удобных моментов без толп туристов (они существуют) и запечатлим вас в красивом образе — вечернем наряде или повседневном аутфите.
5
6 отзывов
Фотосессия в Эрмитаже© Разиля
Фотосессия в Эрмитаже© Разиля
Фотосессия в Эрмитаже© Разиля
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя18
ноя
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание фото-прогулки

Формат нашей встречи — исключительно фотосессия. До или после неё вы можете самостоятельно пройтись по Эрмитажу и посмотреть экспозиции.

Мы прогуляемся по основным местам Эрмитажа: Иорданской лестнице и Гербовому залу с золотыми колоннами. Посетим Большой итальянский просвет, парадную лестницу нового Эрмитажа и лоджии Рафаэля.

Сделаем фотографии в наиболее безлюдные моменты — в кадре будете только вы и прекрасный Эрмитаж.

Организационные детали

  • Снимаю на профессиональную камеру Canon EOS R6
  • В течение недели вы получите около 70 фото в лёгкой цветокоррекции через персональную онлайн-галерею
  • Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость — вам надо купить их заранее. Цена — 500 ₽ за чел., в пиковые сезоны может быть выше

Важно!

  • За фотосессию в свадебных образах, платьях с шлейфом или сильно выделяющихся образах (например, царские образы) музей требует доплату — 10 000 ₽ (оплачивается в кассе Эрмитажа)
  • Фотосессия в повседневной одежде или в вечернем платье без шлейфа доплаты не требует

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Эрмитажа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Разиля
Разиля — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 36 туристов
Меня зовут Разиля, и я фотограф, влюблённый в Петербург. Занимаюсь фотографией очень давно. Со мной непринуждённо и по-дружески комфортно. Режиссирую и руковожу всей фотосъёмкой до завершения.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Наталья
Наталья
2 ноя 2025
Благодарим Рузилю за прекрасное проведенное время! Это была не просто фотосъемка, а нечто большее для нашей семьи! Однозначно рекомендуем данный формат съемки!
Благодарим Рузилю за прекрасное проведенное время! Это была не просто фотосъемка, а нечто большее для нашейБлагодарим Рузилю за прекрасное проведенное время! Это была не просто фотосъемка, а нечто большее для нашейБлагодарим Рузилю за прекрасное проведенное время! Это была не просто фотосъемка, а нечто большее для нашейБлагодарим Рузилю за прекрасное проведенное время! Это была не просто фотосъемка, а нечто большее для нашейБлагодарим Рузилю за прекрасное проведенное время! Это была не просто фотосъемка, а нечто большее для нашей
Е
Екатерина
28 окт 2025
Хочу поблагодарить Разилю за прекрасные фотографии.
Давно откладывала фотосессию в Эрмитаже, так как там всегда много людей, но все прошло максимально комфортно благодаря Разиле, ее виденью, и продуманному маршруту. Всем, кто давно хотел и откладывал, очень рекомендую)
Татьяна
Татьяна
19 авг 2025
Отличные фотографии! Нам с мужем очень понравилось фотографироваться у Разили - вежливая, тактичная, воспитанная девушка, хорошо владеет своим предметом. И на ваших фотографиях в переполненном Эрмитаже действительно не будет других людей)) Рекомендую однозначно!
Отличные фотографии! Нам с мужем очень понравилось фотографироваться у Разили - вежливая, тактичная, воспитанная девушка, хорошоОтличные фотографии! Нам с мужем очень понравилось фотографироваться у Разили - вежливая, тактичная, воспитанная девушка, хорошоОтличные фотографии! Нам с мужем очень понравилось фотографироваться у Разили - вежливая, тактичная, воспитанная девушка, хорошо
Виктория
Виктория
27 мая 2025
Это было потрясающе! Фотографии были готовы всего за 7 дней — так быстро и так приятно! Фотограф буквально чувствовал декорации, знал каждое место и помогал с позами, чтобы кадры получились
читать дальше

по-настоящему волшебными. Было ощущение, глядя на фотографии, что мы с сестрой — настоящие королевы, а весь Эрмитаж — наш личный дворец, где никого больше не было.

Я очень давно хотела подобную съемку, особенно после того как я приехала в Питер, горела именно этим желанием. Я очень рада, что моя маленькая цель осуществилась 🥰

За всю фотосессию к нам не подошли и не попросили доплату за наш наряд. Мы быстро менялись, не задерживались на месте, — и, кажется, благодаря этому никто не попросил о доплате за съемку. В вечернем платье мы чувствовали себя спокойно и уверенно, ведь никто не мешал нам сделать фотографии.

Конечно, если бы это была съемка в стиле 18 века или мы бы были в более особом платье, с летящим шлейфом, царском наряде, возможно, нас бы попросили что-то доплатить. Но в нашем случае — всё прошло идеально, и мы остались в полном восторге!

Это было потрясающе! Фотографии были готовы всего за 7 дней — так быстро и так приятно!Это было потрясающе! Фотографии были готовы всего за 7 дней — так быстро и так приятно!Это было потрясающе! Фотографии были готовы всего за 7 дней — так быстро и так приятно!Это было потрясающе! Фотографии были готовы всего за 7 дней — так быстро и так приятно!
И
Ирина
21 мая 2025
Дорогая Разиля!

Хотим выразить огромную благодарность за потрясающие фотографии, которые Вы сделали для нас в Эрмитаже. Ваша коммуникабельность и умение находить общий язык с людьми сделали съемку легкой и приятной. Мы
читать дальше

в восторге от того, как Вы смогли запечатлеть наши эмоции и особенные моменты. Фотографии получились просто великолепными!

Желаем Вам дальнейших творческих успехов и бесконечного вдохновения. Спасибо за Ваш профессионализм и теплое отношение!

Г
Галина
2 мая 2025
Очень понравился такой формат посещения Эрмитажа! Сначала фотосессия в самых красивых залах музея, легкое общение и прекрасное настроение, а потом еще и возможность самостоятельно рассмотреть все картины и скульптуры. Разиля
читать дальше

умело ловит красивые кадры и безлюдные моменты. И как ей только это удается? Одним словом - профессионал)) В итоге я получила большое количество красивых фото с воспоминаниями о посещении Эрмитажа, а это просто must see в Петербурге.

Очень понравился такой формат посещения Эрмитажа! Сначала фотосессия в самых красивых залах музея, легкое общение иОчень понравился такой формат посещения Эрмитажа! Сначала фотосессия в самых красивых залах музея, легкое общение иОчень понравился такой формат посещения Эрмитажа! Сначала фотосессия в самых красивых залах музея, легкое общение иОчень понравился такой формат посещения Эрмитажа! Сначала фотосессия в самых красивых залах музея, легкое общение иОчень понравился такой формат посещения Эрмитажа! Сначала фотосессия в самых красивых залах музея, легкое общение иОчень понравился такой формат посещения Эрмитажа! Сначала фотосессия в самых красивых залах музея, легкое общение иОчень понравился такой формат посещения Эрмитажа! Сначала фотосессия в самых красивых залах музея, легкое общение и

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Эрмитаж. Знакомство
2 часа
-
10%
195 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эрмитаж. Знакомство
Интерьеры, стили и художники на экскурсии по парадным залам и в мир искусства
Начало: На Дворцовой площади
11 ноя в 11:00
12 ноя в 11:00
5040 ₽5600 ₽ за человека
Добро пожаловать в Эрмитаж
2.5 часа
52 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Эрмитаж
Посетить один из главных художественных музеев Петербурга и прикоснуться к миру прекрасного
11 ноя в 11:30
12 ноя в 11:30
5600 ₽ за всё до 4 чел.
Эрмитаж для детей и их родителей
1.5 часа
99 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эрмитаж для детей и их родителей
Раскрыть тайны одного из главных музеев мира с историком культуры
11 ноя в 11:30
12 ноя в 11:30
6900 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге