2 и 3 этаж Главного штаба Восточное крыло зданий Главного штаба вот уже несколько лет является частью Эрмитажа. Однако изначально оно строилось для двух важнейших министерств Российской империи: Министерства Финансов и Министерства Иностранных дел. Сегодня у нас есть уникальная возможность пройти по залам и кабинетам этих ведомств, узнать историю этих организаций и людей, которые там работали. Мы прогуляемся по 2 и 3 этажам Главного штаба. Увидим:

залы посвященные эпохе модерна, истории Министерства финансов;

увидим коллекцию шпалер XIX-ХХ вв.;

современную итальянскую скульптуру;

шедевры ювелирного искусства фирмы Фаберже и других ювелирных домов. Также мы посетим музей Русской гвардии, и конечно же, зайдем в гости в квартиру к министру иностранных дел К. В. Нессельроде. Ультрасовременное музейное пространство Сегодняшние технологии позволили сделать в историческом здании ультрасовременное музейное пространство, где двери могут раскрываться на разные высоты, где между зданиями переброшены стеклянные мостики, а внутренние дворы превратились в атриумы. Прошлое и настоящее очень органично переплетается в стенах Главного штаба. Бывшие министерские кабинеты превратились в выставочные залы, где теперь представлены шедевры Эрмитажа, которым раньше могло не хватать места на экспозиции в основном здании. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We.

Go.

Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). Важная информация: