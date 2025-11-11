Посетите нетуристический Главный Штаб без импрессионистов вместе с авторским аудио гидом. Билет в Главный Штаб НЕ ВКЛЮЧЕН в стоимость аудиогида. Вы прогуляетесь по 2 и 3 этажам Главного штаба.
Увидите залы посвященные эпохе модерна, истории Министерства финансов, рассмотрите коллекцию шпалер XIX-ХХ вв., современную итальянскую скульптуру, шедевры ювелирного искусства фирмы Фаберже и других ювелирных домов.
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание аудиогида
2 и 3 этаж Главного штаба Восточное крыло зданий Главного штаба вот уже несколько лет является частью Эрмитажа. Однако изначально оно строилось для двух важнейших министерств Российской империи: Министерства Финансов и Министерства Иностранных дел. Сегодня у нас есть уникальная возможность пройти по залам и кабинетам этих ведомств, узнать историю этих организаций и людей, которые там работали. Мы прогуляемся по 2 и 3 этажам Главного штаба. Увидим:
- залы посвященные эпохе модерна, истории Министерства финансов;
- увидим коллекцию шпалер XIX-ХХ вв.;
- современную итальянскую скульптуру;
- шедевры ювелирного искусства фирмы Фаберже и других ювелирных домов. Также мы посетим музей Русской гвардии, и конечно же, зайдем в гости в квартиру к министру иностранных дел К. В. Нессельроде. Ультрасовременное музейное пространство Сегодняшние технологии позволили сделать в историческом здании ультрасовременное музейное пространство, где двери могут раскрываться на разные высоты, где между зданиями переброшены стеклянные мостики, а внутренние дворы превратились в атриумы. Прошлое и настоящее очень органично переплетается в стенах Главного штаба. Бывшие министерские кабинеты превратились в выставочные залы, где теперь представлены шедевры Эрмитажа, которым раньше могло не хватать места на экспозиции в основном здании. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
- Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We.
- Go.
- Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). Важная информация:
- ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что билет НЕ входит в стоимость аудиогида • Это самостоятельная экскурсия без гида, вы сами проходите в музей.
- ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В МУЗЕЙ. Данный ваучер не является входным билетом в музей.
- Входной билет в музей доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Заказы».
- Go.
- Trip во вкладке «Заказы».
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбанк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Арка Главного штаба
- 2 и 3 этажи Главного штаба
Что включено
- Аудиоэкскурсия для вашего смартфона в приложении WeGoTrip
- Посещение квартиры канцлера Нессельроде
- Аудио экскурсия по 2 и 3 этажу Главного штаба
Что не входит в цену
- Наушники не включены, необходимо взять свои
- Билеты в Главный Штаб
- Экскурсовода нет - это аудиоэкскурсия для самостоятельного прослушивания
- Посещение выставки импрессионистов на 4 этаже
Место начала и завершения?
Дворцовая площадь, д. 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
