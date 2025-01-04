Приглашаю вместе расшифровать шедевры импрессионизма, кубизма, супрематизма и других «измов»! Вы разгадаете тайны Чёрного квадрата Малевича, найдёте красоту в работах Пикассо, откроете неочевидные нюансы творчества Ван Гога и получите истинное удовольствие, рассматривая произведения Матисса. Я помогу вам не просто поставить галочку, a дополнить картину мира новым объёмным опытом.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- «Стог сена в Живерни» Клода Моне
- Знаменитый портрет Жанны Самари кисти Ренуара
- Произведения «американского Рериха» Рокуэлла Кента
- Всемирно известный «Танец» Матисса
- Тот самый «Чёрный квадрат» Малевича
- Полотна Кандинского
Вы узнаете:
- Как зародился импрессионизм
- В чём его отличие от классического подхода
- Какими произведениями вдохновлялись русские художники в начале 20 века
- Как французские новые течения повлияли на развитие русского искусства
- Как Малевич до сих пор воздействуют на тренды современной моды
- Зачем учёные исследуют полотна Ван Гога
Организационные детали
Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость. Приобрести их необходимо заранее на себя и на гида. Билеты вы можете купить на Трипстере
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 333 туристов
Приветствую вас на страничке моей экскурсии. Меня зовут Ольга, я гид, лингвист и исследователь межкультурных коммуникаций, живу в одном из самых прекрасных городов России. Санкт-Петербург впитал в себя традиции, облик и эстетику многих культур. В своих прогулках я с удовольствием открываю вам секреты этого великого города.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
4 янв 2025
Ольга - великолепный рассказчик, интересный собеседник, способный избегать скучных фактов и вести повествование по-настоящему интересно! Спасибо!
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