Давно ли вы были в библиотеке? На экскурсии по главному корпусу РНБ вы посетите малоизвестные читальные залы и закрытые фондохранилища.
Узнаете об архитекторах-планировщиках, строителях, инженерах и хранителях зданий и проследите этапы создания целого квартала библиотек. Внимательно рассмотрите скульптуру на фасаде и вспомните древнегреческих философов.
Узнаете об архитекторах-планировщиках, строителях, инженерах и хранителях зданий и проследите этапы создания целого квартала библиотек. Внимательно рассмотрите скульптуру на фасаде и вспомните древнегреческих философов.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Овальный зал, в окнах которого размещены знаменитые часы.
- Кабинет Фауста, где хранятся «колыбельные» книги.
- Каменные книги, давящие не только своим весом, но и древностью истории.
- Косую галерею, по которой можно проходить только сотрудникам библиотеки.
- Потолок, к которому невозможно прикрепить люстры.
Вы узнаете:
- Что такое выбитые скульптуры.
- Чем пневматические печи отличаются от паровых.
- Сколько длился рабочий день библиотекаря до 1862 года.
- Где должна была размещаться первая публичная обсерватория в Петербурге.
- Кто и как комплектовал, систематизировал и сохранял Императорскую публичную (Российскую национальную) библиотеку.
Организационные детали
- Внимание: в здание библиотеки нельзя брать с собой печатные издания и профессиональные фотоаппараты.
- Часть экскурсии проходит на улице, пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 900 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В главном здании РНБ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 220 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.Задать вопрос
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