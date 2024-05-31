Теплоход работает в формате музыкального клуба-ресторана и у нас запрещено: проносить на борт свою еду и напитки, подниматься на борт в нетрезвом состоянии, брать с собой домашних питомцев без специальных переносок. В случае нарушения правил клуб оставляет за собой право отказать в прогулке с самого начала или в её продолжении и высадить на берег без возмещения стоимости билетов!

Программа и маршрут прогулок могут меняться в связи с погодными условиями, по техническим причинам и при перекрытии акватории администрацией города.

Мосты разводят нерегулярно. С графиком развода вы можете познакомиться на сайте «Мостотреста».

Отправление в 23:30, после прогулки теплоход высадит вас у этого же причала. На посадку необходимо прийти за 15 минут до отправления.

Внимание: В пятницу и субботу дети до 4-х лет на борт не допускаются.

Что вас ожидает: Огни ночного Петербурга, грандиозная разводка мостов и драйв зажигательного концерта. Лицом к лицу вы и один из самых красивых городов мира — все это только на нашем ночном музыкальном рейсе «Мегаполис и разводные мосты». Трёхчасовой маршрут разделен на две части: Первая часть маршрута проходит вниз по малой Неве с выходом в Финский залив к залитому огнями Морскому фасаду града-мегаполиса с современной футуристической архитектурой Вантовых мостов, стадиона «Газпром-Арена» и самого большого в Европе небоскрёба «Лахта-центр». Вторая часть маршрута проходит от Благовещенского моста вверх по большой Неве до Смольного собора и моста Петра Великого. Далее — по историческому центру, мимо Медного всадника, Адмиралтейства, Эрмитажа, Ростральных колонн, Петропавловской крепости, Летнего сада, крейсера Аврора. Вы увидите вблизи разведение мостов: Дворцового, Троицкого, Литейного, Петра Великого и, в конце рейса, Благовещенского. Важная информация: