Приглашаем вас в ночное путешествие по самому протяжённому водному маршруту с познавательной авторской экскурсией и музыкальной программой.
Мы покажем вам классический Петербург и современный мегаполис в Финском заливе, град на Неве и град морской, недавно возведенные вантовые гиганты и разводные мосты, столетиями соединявшие берега города.
Мы покажем вам классический Петербург и современный мегаполис в Финском заливе, град на Неве и град морской, недавно возведенные вантовые гиганты и разводные мосты, столетиями соединявшие берега города.
Ближайшие даты:
Время начала: 23:30
Что вас ожидает:
- Малая Невка, акватория между Биржевым и Вантовым мостами, «Морской фасад»:
- Тучков мост
- Стадион «Петровский»
- Мост Бетанкура
- Яхт-клуб
- Газпром Арена
- «Лахта-центр» (самый высокий небоскреб в Европе)
- Вантовый мост
- Большая Нева, акватория между Благовещенским и Дворцовым мостами:
- Медный всадник
- Исаакиевский собор
- Сенат и Синод
- Академия художеств
- Меншиковский дворец
- Здание Двенадцати коллегий
- Кунсткамера
- Адмиралтейство
- Акватория Невы между Дворцовым и Троицким мостами:
- Эрмитаж
- Дворцовая набережная
- Мраморный дворец
- Стрелка Васильевского острова
- Ростральные колонны
- Биржевой мост
- Летучий голландец
- Петропавловская крепость
- Мечеть
- Акватория Невы между Троицким и Литейным мостами:
- Фрегат «Благодать»
- Домик Петра
- Аврора
- Сампсониевский мост
- Летний сад
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Огни ночного Петербурга, грандиозная разводка мостов и драйв зажигательного концерта. Лицом к лицу вы и один из самых красивых городов мира — все это только на нашем ночном музыкальном рейсе «Мегаполис и разводные мосты». Трёхчасовой маршрут разделен на две части: Первая часть маршрута проходит вниз по малой Неве с выходом в Финский залив к залитому огнями Морскому фасаду града-мегаполиса с современной футуристической архитектурой Вантовых мостов, стадиона «Газпром-Арена» и самого большого в Европе небоскрёба «Лахта-центр». Вторая часть маршрута проходит от Благовещенского моста вверх по большой Неве до Смольного собора и моста Петра Великого. Далее — по историческому центру, мимо Медного всадника, Адмиралтейства, Эрмитажа, Ростральных колонн, Петропавловской крепости, Летнего сада, крейсера Аврора. Вы увидите вблизи разведение мостов: Дворцового, Троицкого, Литейного, Петра Великого и, в конце рейса, Благовещенского. Важная информация:
- Теплоход работает в формате музыкального клуба-ресторана и у нас запрещено: проносить на борт свою еду и напитки, подниматься на борт в нетрезвом состоянии, брать с собой домашних питомцев без специальных переносок. В случае нарушения правил клуб оставляет за собой право отказать в прогулке с самого начала или в её продолжении и высадить на берег без возмещения стоимости билетов!
- Программа и маршрут прогулок могут меняться в связи с погодными условиями, по техническим причинам и при перекрытии акватории администрацией города.
- Мосты разводят нерегулярно. С графиком развода вы можете познакомиться на сайте «Мостотреста».
- Отправление в 23:30, после прогулки теплоход высадит вас у этого же причала. На посадку необходимо прийти за 15 минут до отправления.
- Внимание: В пятницу и субботу дети до 4-х лет на борт не допускаются.
Ежедневно в 23.30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Малая Невка, акватория между Биржевым и Вантовым мостами, «Морской фасад»:
- Тучков мост
- Стадион «Петровский»
- Мост Бетанкура
- Яхт-клуб
- Газпром Арена
- «Лахта-центр» (самый высокий небоскреб в Европе)
- Вантовый мост
- Большая Нева, акватория между Благовещенским и Дворцовым мостами:
- Медный всадник
- Исаакиевский собор
- Сенат и Синод
- Академия художеств
- Меншиковский дворец
- Здание Двенадцати коллегий
- Кунсткамера
- Адмиралтейство
- Акватория Невы между Дворцовым и Троицким мостами:
- Эрмитаж
- Дворцовая набережная
- Мраморный дворец
- Стрелка Васильевского острова
- Ростральные колонны
- Биржевой мост
- Летучий голландец
- Петропавловская крепость
- Мечеть
- Акватория Невы между Троицким и Литейным мостами:
- Фрегат «Благодать»
- Домик Петра
- Аврора
- Сампсониевский мост
- Летний сад
Что включено
- Ночное путешествие по самому протяжённому водному маршруту
- Авторская экскурсия
- Музыкальная программа
Что не входит в цену
- Еда и напитки (приобретаются отдельно в баре и ресторане на борту теплохода)
Место начала и завершения?
Английская набережная, 28
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 23.30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Благодарим, что выбрали нашу экскурсию. Будем рады видеть на борту
- Важная информация:
- Теплоход работает в формате музыкального клуба-ресторана и у нас запрещено: проносить на борт свою еду и напитки, подниматься на борт в нетрезвом состоянии, брать с собой домашних питомцев без специальных переносок. В случае нарушения правил клуб оставляет за собой право отказать в прогулке с самого начала или в её продолжении и высадить на берег без возмещения стоимости билетов
- Программа и маршрут прогулок могут меняться в связи с погодными условиями, по техническим причинам и при перекрытии акватории администрацией города
- Мосты разводят нерегулярно. С графиком развода вы можете познакомиться на сайте «Мостотреста»
- Отправление в 23:30, после прогулки теплоход высадит вас у этого же причала. На посадку необходимо прийти за 15 минут до отправления
- Внимание: В пятницу и субботу дети до 4-х лет на борт не допускаются
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
31 мая 2024
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