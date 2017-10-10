Воскресенский собор и Иоанновский женский монастырь

Мы посетим Воскресенский собор, вы узнаете какая императрица любила его посещать и откуда она наблюдала за службой. При желании вы сможете подняться на колокольню Воскресенского собора. Также мы посетим Смоленский собор, который был построен еще при жизни Ксении Петербуржской. Вы узнаете, как она помогала его строить и ее пророчество в отношении дальнейшей судьбы храма. И, конечно, мы подойдем к могилам выдающихся людей, похороненных на Смоленском кладбище.

Затем мы отправимся в Иоанновский женский монастырь, который был основан в 1900 году Святым праведным Иоанном Кронштадтским. Именно здесь покоятся его честные мощи, которым можно будет молитвенно поклониться. Блаженная Ксения Петербургская и Святой Праведный Иоанн Кронштадтский — это святые, которые считаются небесными духовными покровителями Санкт-Петербурга.

Собор Владимирской иконы Божьей МатериМы осмотрим собор и поговорим о его истории. Вы узнаете какие очень известные люди были его прихожанами. Затем мы сможем подняться на одну из самых высоких смотровых площадок (44 метра) и осмотреть город с высоты птичьего полета. У меня есть для вас заманчивое предложение — это мастер-класс по колокольному звону. Экскурсия на колокольню собора, которую проводит звонарь. Вы познакомитесь с традициями колокольных звонов, послушаете их, а затем научитесь исполнять некоторые из звонов самостоятельно! После возможно чаепитие.

Свято-Троицкая Александро-Невская лавра

Это мужской монастырь. Он основан в 1713 г. на месте, где когда-то благоверный князь Александр Невский одержал победу над шведами. Главная святыня монастыря — мощи святого Александра Невского. Он является еще одним небесным покровителем города на Неве, к которым вы сможете поклониться. Они были перенесены в Санкт-Петербург из Владимира в 1724 г. по повелению Петра I.

Программа под ваши предпочтения

Вместо (в дополнение) к перечисленным храмам мы можем: