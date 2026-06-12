Экскурсия по храмам Петербурга — одна из самых моих любимых и востребованных! Мы посетим часовню Ксении Блаженной без очереди. Это одна из самых любимых в народе русских святых. До сих
Описание экскурсии
ПО ПРАВОСЛАВНЫМ ХРАМАМ И К ЧАСОВНЕ КСЕНИИ Экскурсия по храмам Петербурга — одна из самых любимых и востребованных среди гостей и жителей Санкт-Петербурга! Мы посетим часовню Ксении Блаженной. Это одна из самых любимых в народе русских святых. До сих пор Ксении приносят записочки с просьбами и пишут письма. И, по молитвам, многие получаю помощь.
Мы совершим экскурсию по Смоленскому кладбищу, подойдем к могилам выдающихся людей, похороненных там. Также мы посетим (в комплексе с часовней Ксении Блаженной) еще два храма. Первый - храм Смоленской иконы Божией Матери. Этот храм помогала строить сама Ксенюшка. По ночам она тайно поднимала кирпичи. Дивились на утро строители, но узнав, кто их неизвестный помощник, работали еще усерднее. При желании, вы сможете подняться на колокольню Смоленского Храма. Мы также посетим второй храм этого комплекса – храм Воскресения Христова, вы узнаете о его непростой судьбе, а также о том, какая императрица любила его посещать и откуда она наблюдала за службой.
- церковь Иоанна Предтечи на Каменном острове постройки XVIII века, где молились император Павел I, Александр I, Гавриил Державин и Александр Суворов, Александр Пушкин (здесь были крещены трое его детей);
- собор Владимирской иконы Божьей Матери. Возможна экскурсия на колокольню собора, которую проводит звонарь (не в зимнее время). Там - прекрасный вид на центр города и мастер-класс по колокольному звону, вы научитесь исполнять некоторые из звонов самостоятельно – по желанию и за дополнительную плату.
- Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра (с возможностью приложиться к мощам Александра Невского). Это мужской монастырь. Он основан в 1713 г. на месте, где, по преданию, благоверный князь Александр Невский одержал победу над шведами.
- Казанский Собор (чудотворный образ Казанской иконы Божьей Матери);
- Подворье Оптиной Пустыни – один из красивейших храмов Санкт-Петербурга, где зародилось старчество на Руси;
- Никольский Морской собор в Санкт-Петербурге— один из ярчайших памятников барокко в церковной архитектуре;
- Князь Владимирский Собор – старейший и один из красивейших храмов, с богатой историей, который никогда не закрывался, даже во время блокады Ленинграда. В Соборе есть чудотворные иконы (икона Божией Матери «Знамение» (предположительно самая старая в храме - XVII в.) и «Всех скорбящих Радость» (до 1731), а также список с чудотворной Иверской иконы Божией Матери и другие);
- Далее, вы сможете полюбоваться орденским собором Апостола Андрея Первозванного — памятником архитектуры XVIII века. Храм очень красивый внешне и, по мнению искусствоведов, лучшим его украшением является уникальный резной трёхъярусный иконостас во вкусе Растрелли; Вместо этих храмов, или в дополнение к ним, вы можете выбрать посещение следующих храмов в городе и даже за городом (по договоренности с гидом). Это может быть:.
- знаменитый Никольский Морской собор в Кронштадте; Так же мы можем посетить собор Спас-на-Крови, Исаакиевский собор, Петропавловский собор на территории Петропавловской Крепости – усыпальницу всех российских императоров Наконец, нам под силу совершить более удаленные паломнические поездки, например:.
знаменитый Никольский Морской собор в Кронштадте; Так же мы можем посетить собор Спас-на-Крови, Исаакиевский собор, Петропавловский собор на территории Петропавловской Крепости – усыпальницу всех российских императоров Наконец, нам под силу совершить более удаленные паломнические поездки, например:.
• знаменитый Никольский Морской собор в Кронштадте; Так же мы можем посетить собор Спас-на-Крови, Исаакиевский собор, Петропавловский собор на территории Петропавловской Крепости – усыпальницу всех российских императоров Наконец, нам под силу совершить более удаленные паломнические поездки, например:
- отправиться в Вырицу к Серафиму Вырицкому;
- поехать в Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь, Введено-Оятский или в монастыри в Тихвине; Мы предварительно договоримся о месте встречи. Я могу подъехать и забрать Вас в удобном месте, если это не очень далеко от центра города Что включено • Услуги гида.
- Автомобиль гида, если вас 4 человека и менее. Что не включено • Если вас более 4-х человек — дополнительно оплачиваются транспортные расходы (минивэн или автобус).
- Доплата за превышение лимита времени по договоренности с гидом (здесь он указан – 4 часа);
- в соборе Владимирской Иконы Божьей Матери (по желанию): Билеты на смотровую площадку— 100 руб. с человека. Билеты на Колокольню и мастер класс по колокольному звону — 2000 руб. с группы независимо от количества.
Экскурсия возможна в любой день!
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Часовню Ксении Блаженной
- Воскресенский собор
- Смоленский собор
- Смоленское Кладбище
- Музей Ксении Блаженной
- Вы сможете полюбоваться орденским собором Апостола Андрея Первозванного - памятником архитектуры XVIII века. Храм имеет не только весьма красивый внешний вид, но, по мнению искусствоведов, лучшим его украшением является резной позолоченный трёхъярусный иконостас во вкусе Растрелли
- Подворье Оптиной Пустыни
- Орденский собор Апостола Андрея Первозванного
- Далее, по договоренности с гидом, вместо перечисленных храмов или в дополнение к ним:
- Иоановский Монастырь на Карповке
- Собор, смотровую площадку и колокольню Собора Владимирской Иконы Божьей Матери
- Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра
- И любые другие храмы города места
Что включено
- Услуги гида.
- Автомобиль
Что не входит в цену
- Если вас более 4-х человек - дополнительно оплачиваются транспортные расходы (минивэн или автобус).
- По желанию: проход без очереди в часовню Ксении Блаженной, билеты на колокольню, билеты в музей Ксении Блаженной - все вместе 100 руб. с человека (для группы от 5 человек, 500 руб. с человека (для группы от 1-го до 4-х человек). Цены уточняйте на момент заказа экскурсии.
- *Платная парковка (360 рублей в час)
- Доплата за превышение лимита времени (здесь он указан - 4 часа)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро Василеостровская или Приморская
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия возможна в любой день!
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Экскурсия понравилась, за день перед эксскурсией гид Наталья согласовала маршрут (предложив разные варианты), оптимально его спланировала по городу.
Всё прошло отлично, посетили все святые места Санкт-Петербурга и даже больше, чем хотели - были поражены видами с колокольни Владимирского собора на цент города, о которой до экскурсии нечего не знали.
Всё прошло отлично, посетили все святые места Санкт-Петербурга и даже больше, чем хотели - были поражены видами с колокольни Владимирского собора на цент города, о которой до экскурсии нечего не знали.
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Л
Всё понравилось! Ольга приветливый и уважительный человек! Забрала откуда попросили! Возили маму 83 лет! Это была её мечта! Она осталась в восторге! Ольга замечательный экскурсовод!
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Е
Спасибо огромное за экскурсию!
Очень подробно всё описывается. Время хватает на абсолютно всё! Узнали по мимо подробнейшей истории мест посещения много интересного и про сам город! На выбор (перед самой экскурсией)
Очень подробно всё описывается. Время хватает на абсолютно всё! Узнали по мимо подробнейшей истории мест посещения много интересного и про сам город! На выбор (перед самой экскурсией)
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Е
Экскурсия очень понравилась! Огромное спасибо Ларисе за познавательную и очень интересную прогулку. Мы были накануне Рождества, праздничная атмосфера как нельзя подходит для такой поездки. Узнали много городских легенд, посмотрели как
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Ч
Экскурсия очень понравилась! Огромное спасибо Ларисе за познавательную и очень интересную прогулку. Мы были накануне Рождества, праздничная атмосфера как нельзя подходит для такой поездки. Узнали много городских легенд, посмотрели как
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Ч
Экскурсия очень понравилась! Огромное спасибо Ларисе за познавательную и очень интересную прогулку. Мы были накануне Рождества, праздничная атмосфера как нельзя подходит для такой поездки. Узнали много городских легенд, посмотрели как
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