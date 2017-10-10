К часовне Ксении Блаженной - по православным храмам на автомобиле

Экскурсия по храмам Петербурга - одна из самых моих любимых

Экскурсия по храмам Петербурга — одна из самых моих любимых и востребованных! Мы посетим часовню Ксении Блаженной без очереди. Это одна из самых любимых в народе русских святых. До сих пор Ксении приносят записочки с просьбами и пишут письма. Мы посетим в комплексе с часовней еще два храма. Далее у нас будут несколько вариантов проведения экскурсии, вы можете выбрать любой.

Это может быть собор Владимирской иконы Божьей Матери с мастер-классом по колокольному звону и прекрасным видом на город или главная святыня Санкт-Петербурга — Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра. Также программа может быть составлена по вашим предпочтениям.

Посещение Никольского Морского собора в Кронштадте, церкви Иоанна Предтечи на Каменном острове и других святынь.
К часовне Ксении Блаженной - по православным храмам на автомобиле
К часовне Ксении Блаженной - по православным храмам на автомобиле
К часовне Ксении Блаженной - по православным храмам на автомобиле
К часовне Ксении Блаженной - по православным храмам на автомобиле
К часовне Ксении Блаженной - по православным храмам на автомобиле
К часовне Ксении Блаженной - по православным храмам на автомобиле
К часовне Ксении Блаженной - по православным храмам на автомобиле

Что вас ожидает 🤩

  • Часовню Ксении Блаженной
  • Воскресенский собор
  • Смоленский собор
  • Смоленское Кладбище
  • Музей Ксении Блаженной
  • Иоановский Монастырь на Карповке
  • Собор, смотровую площадку и колокольню Собора Владимирской Иконы Божьей Матери
  • Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Воскресенский собор и Иоанновский женский монастырь
Мы посетим Воскресенский собор, вы узнаете какая императрица любила его посещать и откуда она наблюдала за службой. При желании вы сможете подняться на колокольню Воскресенского собора. Также мы посетим Смоленский собор, который был построен еще при жизни Ксении Петербуржской. Вы узнаете, как она помогала его строить и ее пророчество в отношении дальнейшей судьбы храма. И, конечно, мы подойдем к могилам выдающихся людей, похороненных на Смоленском кладбище.
Затем мы отправимся в Иоанновский женский монастырь, который был основан в 1900 году Святым праведным Иоанном Кронштадтским. Именно здесь покоятся его честные мощи, которым можно будет молитвенно поклониться. Блаженная Ксения Петербургская и Святой Праведный Иоанн Кронштадтский — это святые, которые считаются небесными духовными покровителями Санкт-Петербурга.
Собор Владимирской иконы Божьей МатериМы осмотрим собор и поговорим о его истории. Вы узнаете какие очень известные люди были его прихожанами. Затем мы сможем подняться на одну из самых высоких смотровых площадок (44 метра) и осмотреть город с высоты птичьего полета. У меня есть для вас заманчивое предложение — это мастер-класс по колокольному звону. Экскурсия на колокольню собора, которую проводит звонарь. Вы познакомитесь с традициями колокольных звонов, послушаете их, а затем научитесь исполнять некоторые из звонов самостоятельно! После возможно чаепитие.

Свято-Троицкая Александро-Невская лавра

Это мужской монастырь. Он основан в 1713 г. на месте, где когда-то благоверный князь Александр Невский одержал победу над шведами. Главная святыня монастыря — мощи святого Александра Невского. Он является еще одним небесным покровителем города на Неве, к которым вы сможете поклониться. Они были перенесены в Санкт-Петербург из Владимира в 1724 г. по повелению Петра I.

Программа под ваши предпочтения

Вместо (в дополнение) к перечисленным храмам мы можем:

  • полюбоваться орденским собором Апостола Андрея Первозванного — памятником архитектуры XVIII века;
  • посмотреть один из красивейших храмов Санкт-Петербурга — Подворье Оптиной Пустыни;
  • побывать в церкви Иоанна Предтечи на Каменном острове постройки XVIII века, где молились император Павел I, Александр I, Гавриил Державин и Александр Суворов, Александр Пушкин (здесь были крещены трое его детей);
  • поехать в Свято-Троицкий Адександро-Свирский монастырь и в монастырь на острове Коневец;
  • отправиться в Вырицу к Серафиму Вырицкому;
  • посетить Никольский Морской собор — один из ярчайших памятников барокко в церковной архитектуре, а также Спас-на-Крови, Исакиевский собор и другие храмы по вашему желанию.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида.
  • Автомобиль гида (Audi Q5), если вас 4 человека и менее
Что не входит
  • Если вас более 4-х человек — дополнительно оплачиваются транспортные расходы (минивэн или автобус).
  • Проход без очереди в часовню Ксении Блаженной, билеты на колокольню, билеты в музей Ксении Блаженной — все вместе 100 руб. с человека (для группы от 5 человек, 500 руб. с человека (для группы от 1-го до 4-х человек).
  • Билеты на смотровую площадку собора Владимирской Иконы Божьей Матери (при желании посещения) — 100 руб. с человека.
  • Билеты на Колокольню и мастер класс по колокольному звону — 2000 руб. с группы.
  • Трапеза или чаепитие (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро Василеостровская
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Важная информация
  • Программа может построена под Ваш запрос
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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