ПО ПРАВОСЛАВНЫМ ХРАМАМ И К ЧАСОВНЕ КСЕНИИ Экскурсия по храмам Петербурга — одна из самых любимых и востребованных среди гостей и жителей Санкт-Петербурга! Мы посетим часовню Ксении Блаженной. Это одна из самых любимых в народе русских святых. До сих пор Ксении приносят записочки с просьбами и пишут письма. И, по молитвам, многие получаю помощь.

Мы совершим экскурсию по Смоленскому кладбищу, подойдем к могилам выдающихся людей, похороненных там. Также мы посетим (в комплексе с часовней Ксении Блаженной) еще два храма. Первый - храм Смоленской иконы Божией Матери. Этот храм помогала строить сама Ксенюшка. По ночам она тайно поднимала кирпичи. Дивились на утро строители, но узнав, кто их неизвестный помощник, работали еще усерднее. При желании, вы сможете подняться на колокольню Смоленского Храма. Мы также посетим второй храм этого комплекса – храм Воскресения Христова, вы узнаете о его непростой судьбе, а также о том, какая императрица любила его посещать и откуда она наблюдала за службой.

церковь Иоанна Предтечи на Каменном острове постройки XVIII века, где молились император Павел I, Александр I, Гавриил Державин и Александр Суворов, Александр Пушкин (здесь были крещены трое его детей);

собор Владимирской иконы Божьей Матери. Возможна экскурсия на колокольню собора, которую проводит звонарь (не в зимнее время). Там - прекрасный вид на центр города и мастер-класс по колокольному звону, вы научитесь исполнять некоторые из звонов самостоятельно – по желанию и за дополнительную плату.

Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра (с возможностью приложиться к мощам Александра Невского). Это мужской монастырь. Он основан в 1713 г. на месте, где, по преданию, благоверный князь Александр Невский одержал победу над шведами.

Казанский Собор (чудотворный образ Казанской иконы Божьей Матери);

Подворье Оптиной Пустыни – один из красивейших храмов Санкт-Петербурга, где зародилось старчество на Руси;

Никольский Морской собор в Санкт-Петербурге— один из ярчайших памятников барокко в церковной архитектуре;

Князь Владимирский Собор – старейший и один из красивейших храмов, с богатой историей, который никогда не закрывался, даже во время блокады Ленинграда. В Соборе есть чудотворные иконы (икона Божией Матери «Знамение» (предположительно самая старая в храме - XVII в.) и «Всех скорбящих Радость» (до 1731), а также список с чудотворной Иверской иконы Божией Матери и другие);

Далее, вы сможете полюбоваться орденским собором Апостола Андрея Первозванного — памятником архитектуры XVIII века. Храм очень красивый внешне и, по мнению искусствоведов, лучшим его украшением является уникальный резной трёхъярусный иконостас во вкусе Растрелли; Вместо этих храмов, или в дополнение к ним, вы можете выбрать посещение следующих храмов в городе и даже за городом (по договоренности с гидом). Это может быть:.

знаменитый Никольский Морской собор в Кронштадте; Так же мы можем посетить собор Спас-на-Крови, Исаакиевский собор, Петропавловский собор на территории Петропавловской Крепости – усыпальницу всех российских императоров Наконец, нам под силу совершить более удаленные паломнические поездки, например:.

знаменитый Никольский Морской собор в Кронштадте; Так же мы можем посетить собор Спас-на-Крови, Исаакиевский собор, Петропавловский собор на территории Петропавловской Крепости – усыпальницу всех российских императоров Наконец, нам под силу совершить более удаленные паломнические поездки, например:.

• знаменитый Никольский Морской собор в Кронштадте; Так же мы можем посетить собор Спас-на-Крови, Исаакиевский собор, Петропавловский собор на территории Петропавловской Крепости – усыпальницу всех российских императоров Наконец, нам под силу совершить более удаленные паломнические поездки, например: