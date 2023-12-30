Гостинка купеческая
Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Узнать, чем купцы торговали, кого не зазывали в лавки и что замуровали в стену Гостиного двора

Гостиный двор, задуманный как центр купеческой торговли, стал одним из символов Петербурга, свидетелем памятных событий и местом действия многих рассказов и повестей. Давайте узнаем, как у него это получилось. Пройдём по торговым рядам и вспомним, что здесь предлагали. Обсудим, как вели себя купцы за прилавком. И раскроем их секреты — не только коммерческие, но и бытовые.
Гостинка купеческая
Гостинка купеческая
Гостинка купеческая
Гостинка купеческая
Гостинка купеческая
Гостинка купеческая
Гостинка купеческая
Гостинка купеческая
Гостинка купеческая
Ближайшие даты:
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Мы прогуляемся по залам и галереям Гостиного двора. Поговорим о том, как велась торговля и какие товары предлагали купцы
  • Обсудим быт и традиции купцов: по какой моде они одевались, какую еду предпочитали, как проводили досуг
  • Заглянем на Перинные ряды, где торговали пером и пухом, и в малый Гостиный двор
  • Посетим Музей купеческого быта и храм Серафима Вырицкого

Вы узнаете:

  • Почему баснописца Крылова никогда не зазывали в лавки
  • Кому продавали «саки с аграмантами»
  • Что замуровали купцы в стену Гостинки
  • Как богачу удалось войти в Царствие небесное

И многое другое!

Организационные детали

  • Возможность посещение Музея купеческого быта и храма Серафима Вырицкого зависит от мероприятий, проводимых Гостиным двором
  • Вход в музей оплачивается дополнительно — 700 руб. с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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