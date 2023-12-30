Марина — ваш гид в Санкт-Петербурге

Провела экскурсии для 429 туристов

Меня зовут Марина. Я и моя семья живём в самом прекрасном и загадочном городе мира — Санкт-Петербурге. Это не просто уникальный город! Петербург — это душа России: прекрасная и необъятная, восторженная и чарующая, трогательная и загадочная. Петербург покоряет сердце раз и навсегда. Я не только люблю Петербург, но и знаю много интересных и захватывающих историй об этом городе, о его жителях, о местах, о событиях. С радостью поделюсь своей любовью к нашему городу и своими знаниями о нём со всеми желающими.

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