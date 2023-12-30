Узнать, чем купцы торговали, кого не зазывали в лавки и что замуровали в стену Гостиного двора
Гостиный двор, задуманный как центр купеческой торговли, стал одним из символов Петербурга, свидетелем памятных событий и местом действия многих рассказов и повестей. Давайте узнаем, как у него это получилось. Пройдём по торговым рядам и вспомним, что здесь предлагали. Обсудим, как вели себя купцы за прилавком. И раскроем их секреты — не только коммерческие, но и бытовые.
Ближайшие даты:
30
дек
дек
4
янв
янв
5
янв
янв
7
янв
янв
8
янв
янв
15
янв
янв
16
янв
янв
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
- Мы прогуляемся по залам и галереям Гостиного двора. Поговорим о том, как велась торговля и какие товары предлагали купцы
- Обсудим быт и традиции купцов: по какой моде они одевались, какую еду предпочитали, как проводили досуг
- Заглянем на Перинные ряды, где торговали пером и пухом, и в малый Гостиный двор
- Посетим Музей купеческого быта и храм Серафима Вырицкого
Вы узнаете:
- Почему баснописца Крылова никогда не зазывали в лавки
- Кому продавали «саки с аграмантами»
- Что замуровали купцы в стену Гостинки
- Как богачу удалось войти в Царствие небесное
И многое другое!
Организационные детали
- Возможность посещение Музея купеческого быта и храма Серафима Вырицкого зависит от мероприятий, проводимых Гостиным двором
- Вход в музей оплачивается дополнительно — 700 руб. с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро «Гостиный двор»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 429 туристов
Меня зовут Марина. Я и моя семья живём в самом прекрасном и загадочном городе мира — Санкт-Петербурге. Это не просто уникальный город! Петербург — это душа России: прекрасная и необъятная, восторженная и чарующая, трогательная и загадочная. Петербург покоряет сердце раз и навсегда. Я не только люблю Петербург, но и знаю много интересных и захватывающих историй об этом городе, о его жителях, о местах, о событиях. С радостью поделюсь своей любовью к нашему городу и своими знаниями о нём со всеми желающими.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Похожие туры из Санкт-Петербурга
скидка
30%
Групповая
2 часа
Тайны петербургских дворов и парадных
Исследуйте скрытые уголки Петербурга, открывая тайны старинных дворов и парадных с экспертом городской истории
Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Завтра
31 дек
1 янв
2 янв
1100770₽ за человека
Групповая
2 часа
Путешествие по проходным дворам Санкт-Петербурга
Пройтись потайным маршрутом с проводником и увидеть Петербург без декора
на Моховой улице
3 янв
1 100₽ за человека
скидка
30%
Групповая
2 часа
Лабиринты дворов и парадных Петроградской стороны
Уловить дух настоящего Петербурга на прогулке по неизвестным дворам и неизведанным парадным
у станции метро «Петроградская»
Завтра
31 дек
1 янв
2 янв
990693₽ за человека