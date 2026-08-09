Гостиный Двор, задуманный как центр купеческой торговли, стал одним из символов Петербурга, свидетелем памятных событий и местом действия многих рассказов и повестей. Давайте узнаем, как у него это получилось. Пройдём по торговым рядам и вспомним, что здесь предлагали. Обсудим, как вели себя купцы за прилавком. И раскроем их секреты — не только коммерческие, но и бытовые.
Описание экскурсии
- Мы прогуляемся по залам и галереям Гостиного Двора. Поговорим о том, как велась торговля и какие товары предлагали купцы
- Обсудим быт и традиции купцов: по какой моде они одевались, какую еду предпочитали, как проводили досуг
- Заглянем на Перинные ряды, где торговали пером и пухом, и в малый Гостиный Двор
- Посетим Музей купеческого быта и храм Серафима Вырицкого
Вы узнаете:
- Почему баснописца Крылова никогда не зазывали в лавки
- Кому продавали «саки с аграмантами»
- Что замуровали купцы в стену Гостинки
- Как богачу удалось войти в Царствие небесное
И многое другое!
Организационные детали
- Возможность посещение Музея купеческого быта и храма Серафима Вырицкого зависит от мероприятий, проводимых Гостиным Двором
- Вход в музей оплачивается дополнительно — 700 руб. с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 4 часа 40 минут
Провела экскурсии для 648 туристов
Меня зовут Марина. Я и моя семья живём в самом прекрасном и загадочном городе мира — Санкт-Петербурге. Это не просто уникальный город! Петербург — это душа России: прекрасная и необъятная,
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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