Гран-тур Вся Карелия и Валаам за 4 дня

Карелия - это девственная природа и уникальные памятники

Авторский тур
Карелия — это девственная природа и уникальные памятники.

За этим приезжают туристы в Карелию.

Мы решили объединить все главные достопримечательности этого края в одной экскурсии.

С нами вы отправитесь в двухдневное путешествие по Карелии.

За два дня вы посетите город Сортавала, Рускеальский парк и остров Кижи.

Познакомьтесь с чудесами северной природы.
Гран-тур Вся Карелия и Валаам за 4 дня
Гран-тур Вся Карелия и Валаам за 4 дня
Гран-тур Вся Карелия и Валаам за 4 дня
Гран-тур Вся Карелия и Валаам за 4 дня
Гран-тур Вся Карелия и Валаам за 4 дня
Гран-тур Вся Карелия и Валаам за 4 дня
Гран-тур Вся Карелия и Валаам за 4 дня
Для участия в экскурсии ПЦР-тест/сертификат о прохождении вакцинации НЕ требуется

В наших поездках мы используем импортные автобусы класса двух основных категорий:

  • 20-местные автобусы марки Мерседес. Это комфортабельные и надежные машины (всё-таки это Мерседес) имеют такие же кресла, как и в больших автобусах. Единственное отличие в количестве мест в салоне. Главное преимущество небольших автобусов — скорость. На них можно успеть там, где не успеть на большом автобусе. И дело не столько в технике, сколько в размере группы. Малые группы туристов более мобильные. В них люди не ждут друг друга подолгу из кафе и туалетов, поэтому больше времени остается на экскурсии и достопримечательности.
  • 50-местные туристические автобусы работают на обслуживании больших групп. Мы стараемся набирать большие группы в каждый тур, поэтому скорее всего вы поедете именно на большом автобусе. Главное преимущество больших автобусов — панорамные окна. Можно ехать и смотреть во все глаза на места, о которых рассказывает экскурсовод в микрофон.
  • В наших автобусах нет туалетов. Даже если технически они есть, они закрыты и не используются. Это сделано для того, чтобы неприятный запах не мешал туристам. В наших автобусах нет бойлеров. Использование водонагревателей в туристических автобусах запрещено. Чтобы компенсировать это неудобство мы предусмотрели санитарно-технические остановки по пути следования. Там можно не только сходить в туалет, но и попить кофе с булочкой.
  • В наших автобусах есть мультимедийная система, климат-контроль и стеклопакеты. Это важно, так как мы организуем туры круглый год. Наши автобусы ездят даже в самые сильные морозы. В наших автобусах есть багажные отсеки для ваших вещей.
  • Мы рекомендуем пристёгиваться ремнями безопасности на всём протяжении поездки и брать с собой таблетки от укачивания.

Правила оплаты тура:

  • Предоплата либо полная оплата тура на Sputnik8.com онлайн в течение 2 дней после подтверждения заявки;
  • Предоплата на Sputnik8.com и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2 дней после подтверждения заявки.
  • Представляем дополненную версию самой популярной программы “Гран-тур Вся Карелия” с возможностью посетить Валаамский архипелаг и самые известные его святыни с самой подробной экскурсией от паломнической службы.
Мы проедем вокруг Ладожского озера и покажем все самое стоящее, что должен увидеть каждый гость Карелии. Вы соприкоснетесь с нетронутой природой региона и проедете по продуманному насыщенному маршруту с интерактивами и этнокультурными программами. Откройте свою Карелию вместе с нами!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи
  • Проживание в отеле выбранной категории в регионе города Сортавала (1 ночь)
  • Завтраки в отеле (кроме категории размещения «Стандарт»)
  • Посещение древнего вулкана Гирвас
  • Посещение водопада Кивач
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
  • Посещение Александро-Свирского монастыря
  • Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным гидом
  • Экскурсия по Олонецкому музею карелов-ливвиков
  • Интерактивная программа в веселой деревне Киндасово
  • Входные билеты в заповедник «Кивач»
  • Входные билеты на территорию вулкана Гирвас
  • Входные билеты в парк «Вотчина Талви Укко» и экскурсия «Северная сага»
  • Входные билеты в горный парк «Рускеала»
  • Экскурсия «Мраморный каньон» по горному парку Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
  • Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
  • Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
Что не входит
  • Оплачивается самостоятельно до начала тура:
  • Ж/д билеты: «Ретропоезд» Рускеала – Сортавала: от 420 р. /взр.
  • Оплачивается по желанию в момент бронирования тура:
  • Экскурсия на о. Кижи на «Метеоре»: 4500 р. /взр. Студент 17+ лет, Пенсионеры, Льготные категории граждан - 4100 р. / чел. 2800 р. / дети от 2 до 17 лет.
  • Экскурсия на о. Валаам с местным гидом из Сортавалы (возможна отмена по погодным условиям): 4250 р. /взр., 2125 р. /дети до 12 лет, бесплатно - дети до 6 лет. * Цена для туров с отправлением на Валаам ПО СУББОТАМ в период с 1.06 по 31.08.2022, а так же для туров с отправлением на Валаам 13.06.2022: 4750 р. /взр., 2325 р. /дети до 12 лет, бесплатно - дети до 6 лет
  • Внимание! Цена на экскурсию на Кижи и Валаам указаны предварительно. Ближе к дате отправления цена может незначительно измениться.
  • Оплачивается по желанию на месте:
  • Комплексные обеды в туре: диапазон цен 400-500 р.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: Полный билет - 350 руб. /чел. Дети до 7 лет - бесплатно Дети от 7 до 14 лет, студенты (очн.), пенсионеры - 300 руб. /чел.
  • Активные развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка
Где начинаем и завершаем?
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп. ,10
Завершение: м. пл. Восстания
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
  • ВНИМАНИЕ! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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