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Авторский тур
4 дня
Сила природы Карелии. Лайт
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:30
13 июня в 07:30
от 21 950₽ за человека
Авторский тур
3 дня
3 сочных дня в Карелии. Лайт
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:30
15 июня в 07:30
от 14 650₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Легендарные острова Карелии: шедевры Кижей
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
14 июня в 07:00
16 июня в 07:00
от 12 350₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННина17 сентября 2023Сила природы Карелии в трёхдневном туреОчень интересная поездка, все хорошо организовано, удобный автобус, приятные гиды, потрясающие виды, спасибо за прекрасный отдых.
- ЕЕкатерина26 августа 2023Сила природы Карелии в трёхдневном туреЕздили с подругой в трёхдневный тур. Гиды Евгения и Наталья очень прекрасные, добрые, умные, хорошо объясняют. Водителям автобусов отдельная благодарность,
- ССветлана6 октября 2022Гран-тур Вся Карелия и Валаам за 4 дня (автобус и метеор)Лучший экскурсовод на Валааме, это Галина Васильевна, превосходно знающая историю острова и его обитателей, и замечательный рассказчик.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Места силы»
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