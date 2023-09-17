Туры к местам силы в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «Места силы» в Санкт-Петербурге, цены от 12 350 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сила природы Карелии. Лайт
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Сила природы Карелии. Лайт
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:30
13 июня в 07:30
от 21 950 за человека
3 сочных дня в Карелии. Лайт
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 сочных дня в Карелии. Лайт
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:30
15 июня в 07:30
от 14 650 за человека
Легендарные острова Карелии: шедевры Кижей
🚌 На автобусе
🚀 На метеоре
Авторский тур
2 дня
Легендарные острова Карелии: шедевры Кижей
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
14 июня в 07:00
16 июня в 07:00
от 12 350 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Нина
    17 сентября 2023
    Сила природы Карелии в трёхдневном туре
    Очень интересная поездка, все хорошо организовано, удобный автобус, приятные гиды, потрясающие виды, спасибо за прекрасный отдых.
  • Е
    Екатерина
    26 августа 2023
    Сила природы Карелии в трёхдневном туре
    Ездили с подругой в трёхдневный тур. Гиды Евгения и Наталья очень прекрасные, добрые, умные, хорошо объясняют. Водителям автобусов отдельная благодарность,
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    в беде не бросят. За время тура можно познакомиться с интересными людьми, наслаждаться природой Карелии, познакомиться с её культурой. Тур очень активный, имейте в виду, ходить, подниматься, спускаться много. Но это того стоит, очень полезно). В одном из отелей в ванной пахло канализацией, это не сильно испугало. Спасибо организаторам❤️

  • С
    Светлана
    6 октября 2022
    Гран-тур Вся Карелия и Валаам за 4 дня (автобус и метеор)
    Лучший экскурсовод на Валааме, это Галина Васильевна, превосходно знающая историю острова и его обитателей, и замечательный рассказчик.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Места силы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Сила природы Карелии. Лайт
  2. 3 сочных дня в Карелии. Лайт
  3. Легендарные острова Карелии: шедевры Кижей
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Ахвенкоски
  3. Петергоф
  4. Остров Валаам
  5. Набережная
  6. Музей Фаберже
  7. Водопад Кивач
  8. Ладожское озеро
  9. Исаакиевский собор
  10. Эрмитаж
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Места силы" можно забронировать 3 тура от 12 350 до 21 950.
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