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Авторский тур
2 дня
Карельские выходные. Легенды: Рускеала и Валаам (автобус и метеор)
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
29 июня в 07:00
30 июня в 07:00
от 17 950₽ за человека
Авторский тур
2 дня 17 часов
Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Дыбенко
Завтра в 06:30
30 июня в 06:30
от 16 950₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Гран-тур Вся Карелия и Валаам за 4 дня (автобус и метеор)
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп.,10
Завтра в 07:00
30 июня в 07:00
от 22 650₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДарья17 июня 2024Все было прекрасно, но были и вопросики к турагенту. Сначала про прекрасное! Гид Ирина прекрасна, очень содержательная, интересно и много рассказывала,
- ННадежда18 мая 2024Гран-тур Вся Карелия за 3 дняДобрый день, данная оценка сделана из объема поездки 3 дня. Не понравилось: - Киндасово, Вотчина Талви Укко (данные мероприятие быстрее для детей,
- ННаталья12 мая 2024Гран-тур Вся Карелия за 3 дняКлассное путешествие! Тур длится три дня, программа насыщенная, сопровождающий гид всегда ответит на вопросы, поможет, также она выступает в качестве экскурсовода. Очень понравилось, буду путешествовать с данной турфирмой снова.
- ТТатьяна2 мая 2024Гран-тур Вся Карелия за 3 дняОчень понравился гид Надежда, была ко всем внимательна, интересно рассказывала о достопримечательностях. Интересная и насыщенная программа. Грамотно спланировано расписание передвижений.
- ССвиридова20 октября 2023Сила природы Карелии 4. Рускеала, Шхеры, Валаам, ВодопадыВсе что было заявлено в туре, все посетили, все успели, обед всегда по времени и прекрасный. Размещение отличное в отеле,"Ласточкино гнездо", отель Драйв парк Ладога" не рекомендую как комфорт. Природа Карелии прекрасна осенью! Я довольна!
- ББлинков18 сентября 2023Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дняПрограмма очень хорошая. Намного напрягло поселение в отеле "Заречная". Отель позиционируется как комфорт-класса, но находится в очень депрессивном районе. Поблизости нет ни одного кафе, все дороги в ямах. Круглосуточных магазинов нет поужинать после 22.30 вообще негде.
- hhi+7913717 сентября 2023Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дняБлагодарю вашу команду за отличный отдых! Нам с мужем очень понравилось путешествие в Карелию))
- ССигаева26 августа 2023Сила природы Карелии 4. Рускеала, Шхеры, Валаам, ВодопадыБыло бы 10 звёзд, поставила бы 10. Понравилось всё. Надёжно, безопасно, познавательно, комфортно. Спасибо большое за чудесную организацию.
- ССветлана6 октября 2022Гран-тур Вся Карелия и Валаам за 4 дня (автобус и метеор)Лучший экскурсовод на Валааме, это Галина Васильевна, превосходно знающая историю острова и его обитателей, и замечательный рассказчик.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «VIP-туры в Карелию из СПб»
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