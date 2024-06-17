VIP-туры в Карелию из СПб – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «VIP-туры в Карелию из СПб» в Санкт-Петербурге, цены от 16 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Карельские выходные. Легенды: Рускеала и Валаам (автобус и метеор)
🚌 На автобусе
🚀 На метеоре
Авторский тур
2 дня
55 отзывов
Карельские выходные. Легенды: Рускеала и Валаам (автобус и метеор)
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
29 июня в 07:00
30 июня в 07:00
от 17 950 за человека
Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня 17 часов
84 отзыва
Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Дыбенко
Завтра в 06:30
30 июня в 06:30
от 16 950 за человека
Гран-тур Вся Карелия и Валаам за 4 дня (автобус и метеор)
🚌 На автобусе
🚀 На метеоре
Авторский тур
4 дня
9 отзывов
Гран-тур Вся Карелия и Валаам за 4 дня (автобус и метеор)
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп.,10
Завтра в 07:00
30 июня в 07:00
от 22 650 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дарья
    17 июня 2024
    Карельские выходные. Легенды: Рускеала и Валаам (автобус и метеор)
    Все было прекрасно, но были и вопросики к турагенту. Сначала про прекрасное! Гид Ирина прекрасна, очень содержательная, интересно и много рассказывала,
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    держала всю нашу дружную компанию (познакомились в автобусе) в диалоге. Прекрасные рускеале, парк водопадов и конечно Валаам! И замечательный водитель Андрей, благодарим за легкую дорогу. Теперь то, к чему есть вопросы: - заселение группы было по разным отелям в Сортавале, почему-то я попала в отель «Сортавала2*», но она только на 1* тянет. При том, что оплачивали одну стоимость со всеми, другие же попали в прекрасный отель «Ласточкино гнездо»… как бы не понимаю, как так? Чем не вышла? - на Валааме очень много экскурсионных бесед, которые можно опустить и дать людям насладиться энергетикой места и погулять самостоятельно, у нас времени не было, жаль; - обед в первый день (700 р)! Максимум цена 350 р)) - просьба к агентству, давайте 2 билета (туда-обратно) при посадке на метеор в Валаам

  • Н
    Надежда
    18 мая 2024
    Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
    Добрый день, данная оценка сделана из объема поездки 3 дня. Не понравилось: - Киндасово, Вотчина Талви Укко (данные мероприятие быстрее для детей,
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    чем для взрослых). На месте организаторов я бы разделила на категории - для родителей с детьми и для взрослых. На мой взгляд потеряли время. Если бы пояснили, не поехала. - Гостиница в Петразоводске Вилла Айно (конкретно не понравилось ее расположение-очень далеко. Гостиница находится рядом с проезжей дорогой, и очень шумно. Все остальное в гостинице понравилось. Организатором лучше перед поездкой все таки туристам давать выбор. Возможно доплатили бы) - к сожалению чуть-чуть не сложилась поездка в заповедник Кивач. Водой снесло мосты, была только на одной площадки. Понравилось: -гид и рассказы. Спасибо -природа всех заповедников и т. д. - Парк Русакела -Завтраки и обеды, кормили хорошо.

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
    Классное путешествие! Тур длится три дня, программа насыщенная, сопровождающий гид всегда ответит на вопросы, поможет, также она выступает в качестве экскурсовода. Очень понравилось, буду путешествовать с данной турфирмой снова.
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
    Очень понравился гид Надежда, была ко всем внимательна, интересно рассказывала о достопримечательностях. Интересная и насыщенная программа. Грамотно спланировано расписание передвижений.
  • С
    Свиридова
    20 октября 2023
    Сила природы Карелии 4. Рускеала, Шхеры, Валаам, Водопады
    Все что было заявлено в туре, все посетили, все успели, обед всегда по времени и прекрасный. Размещение отличное в отеле,"Ласточкино гнездо", отель Драйв парк Ладога" не рекомендую как комфорт. Природа Карелии прекрасна осенью! Я довольна!
  • Б
    Блинков
    18 сентября 2023
    Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
    Программа очень хорошая. Намного напрягло поселение в отеле "Заречная". Отель позиционируется как комфорт-класса, но находится в очень депрессивном районе. Поблизости нет ни одного кафе, все дороги в ямах. Круглосуточных магазинов нет поужинать после 22.30 вообще негде.
  • h
    hi+79137
    17 сентября 2023
    Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
    Благодарю вашу команду за отличный отдых! Нам с мужем очень понравилось путешествие в Карелию))
  • С
    Сигаева
    26 августа 2023
    Сила природы Карелии 4. Рускеала, Шхеры, Валаам, Водопады
    Было бы 10 звёзд, поставила бы 10. Понравилось всё. Надёжно, безопасно, познавательно, комфортно. Спасибо большое за чудесную организацию.
  • С
    Светлана
    6 октября 2022
    Гран-тур Вся Карелия и Валаам за 4 дня (автобус и метеор)
    Лучший экскурсовод на Валааме, это Галина Васильевна, превосходно знающая историю острова и его обитателей, и замечательный рассказчик.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «VIP-туры в Карелию из СПб»

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  4. Музей Фаберже
  5. Исаакиевский собор
  6. Эрмитаж
  7. Остров Валаам
  8. Ладожское озеро
  9. Царское село
  10. Водопад Ахвенкоски
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "VIP-туры в Карелию из СПб" можно забронировать 3 тура от 16 950 до 22 650. Туристы уже оставили гидам 148 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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