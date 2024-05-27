Туры в Рускеалу из Санкт-Петербурга

Найдено 7 туров в категории «Туры в Рускеалу» в Санкт-Петербурге, цены от 6 990 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
37 отзывов
Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
«В этом туре мало музеев и памятников, зато есть знаменитый горный парк «Рускеала» и крупнейшие водопады региона, включая самый большой на Северо-Западе – водопад Белые Мосты»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 12 250 за человека
Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 16 часов
80 отзывов
Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
Расписание: По субботам и праздничным дням в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
от 6 990 за человека
Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
51 отзыв
Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп.,10
«Программа тура позволит всего за два дня увидеть самые яркие достопримечательности региона в их летнем очаровании: музей-заповедник «Кижи», горный парк «Рускеала», Онежское озеро и столицу Карелии Петрозаводск»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 15 950 за человека
Карельские выходные. Легенды: Рускеала и Валаам (автобус и метеор)
🚌 На автобусе
🚀 На метеоре
Авторский тур
2 дня
49 отзывов
Карельские выходные. Легенды: Рускеала и Валаам (автобус и метеор)
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
«В первый день вас ждет расширенная программа в горном парке «Рускеала»: прогулки вдоль Мраморного каньона и по лесным тропам, спелеомаршруты, активные развлечения и интерактивные площадки»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 17 950 за человека
«Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 18 часов
2 отзыва
«Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
«горный парк «Рускеала» и тот самый Мраморный каньон»
Расписание: По ср, пт и сб
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
от 8 490 за человека
Мини-тур по Карелии: Петрозаводск, "Рускеала", "Кивач" и "Вотчина Талви Укко"
скидка
50%
Авторский тур
2 дня
Мини-тур по Карелии: Петрозаводск, "Рускеала", "Кивач" и "Вотчина Талви Укко"
Прогуляться по мосту над водопадом, полакомиться карельскими вкусностями и увидеть Мраморный каньон
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 07:30. Дополните...
«Всего за 2 дня мы успеем увидеть главные достопримечательности республики: посетим крепость Корела, полюбуемся каскадом из четырёх водопадов Ахвенкоски, исследуем топовые локации парка «Рускеала» и погуляем по Онежской набережной Петрозаводска»
22 июня в 08:00
26 июня в 08:00
169808 490 за человека
Чары Карелии: «Рускеала», Сортавала, Старая Ладога и Петрозаводск
скидка
35%
Авторский тур
3 дня
Чары Карелии: «Рускеала», Сортавала, Старая Ладога и Петрозаводск
Погулять по Олонецким мостам, увидеть величественный Мраморный каньон и узнать историю Сортавалы
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Улица Дыбенко», 07...
«Вас ждут обзорные экскурсии по Петрозаводску и Сортавале, осмотр Ладожской крепости и водопада Ахвенкоски, заповедник «Кивач» и, конечно, легендарная «Рускеала»»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
1998412 990 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Галина
    27 мая 2024
    Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
    Поездка понравилась. Много интересной информации.
  • С
    Сергей
    26 мая 2024
    Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
    Много чего прекрасного природа Карелии завораживает своей красотой горы,водопады. Отдельно спасибо гиду Кириллу Владимировичу замечательно провел экскурсию было весело и увлекательно 👍кто не был советую👍👍👍
  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Рускеальская сказка: самые живописные уголки Карелии за 3 дня
    Природа исключительная, город Сортавала не впечатлил, но это уже не зависит от туроператора. Из минусов, мало информации о гостиницах, трудно ориентироваться при заказе. В целом три дня прошли замечательно!
  • Н
    Надежда
    18 мая 2024
    Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
    Добрый день, данная оценка сделана из объема поездки 3 дня. Не понравилось: - Киндасово, Вотчина Талви Укко (данные мероприятие быстрее для детей,
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    чем для взрослых). На месте организаторов я бы разделила на категории - для родителей с детьми и для взрослых. На мой взгляд потеряли время. Если бы пояснили, не поехала. - Гостиница в Петразоводске Вилла Айно (конкретно не понравилось ее расположение-очень далеко. Гостиница находится рядом с проезжей дорогой, и очень шумно. Все остальное в гостинице понравилось. Организатором лучше перед поездкой все таки туристам давать выбор. Возможно доплатили бы) - к сожалению чуть-чуть не сложилась поездка в заповедник Кивач. Водой снесло мосты, была только на одной площадки. Понравилось: -гид и рассказы. Спасибо -природа всех заповедников и т. д. - Парк Русакела -Завтраки и обеды, кормили хорошо.

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
    Классное путешествие! Тур длится три дня, программа насыщенная, сопровождающий гид всегда ответит на вопросы, поможет, также она выступает в качестве экскурсовода. Очень понравилось, буду путешествовать с данной турфирмой снова.
  • Л
    Лилия
    11 мая 2024
    Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
    Очень интересная экскурсия, все понравилось, спасибо экскурсоводу Светлане!!!
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
    Очень понравился гид Надежда, была ко всем внимательна, интересно рассказывала о достопримечательностях. Интересная и насыщенная программа. Грамотно спланировано расписание передвижений.
  • А
    Алена
    30 апреля 2024
    «Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
    В целом путешествие понравилось. Экотропа с подвесными мостами, Рускеала, гостиница Белые мосты, экскурсия на Белые мосты, добывание граната. Природа красивая,
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    много новых интересных мест. Минусы конечно тоже есть. Я бы сократила мини экскурсии, например, как музей город Ангелов, крепость Корела и дала бы возможность в более спокойном темпе путешественникам наслаждаться отдыхом. А то даже обед порой приходилось запихивать в себя в темпе вальса, чтобы успеть за группой. Не посетили во 2-й день залив Кирьявалахти и музей Кронида Гоголева, хотя было заявлено в программе. Также не посетили храм Коневской иконы Божией матери. Также не хватило времени чтобы пойти на экскурсию в саму крепость Корела. Нам дали на все про все 15 минут. Поэтому ожидание программы и реальности совпало не на 100%. Спасибо.

  • А
    Алёна
    26 марта 2024
    10 чудес Карелии за 2 дня: от водопада Кивач до Рускеалы
    Хочу выразить благодарность экскурсоводу Ивану Бородатому: 1. Очень интересно рассказывает; 2. Просто офигенная организация процесса. Все расписано по минутам, все четко - кто, где, во сколько должен быть, сколько есть времени и пр.
  • М
    Медведюк
    26 марта 2024
    10 чудес Карелии за 2 дня: от водопада Кивач до Рускеалы
    2х дневная экскурсия нам с мужем очень понравилась. Прекрасно организована, интересна, насыщенна. Особая благодарность профессионализму водителя Александра и прекрасному гиду
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    Ивану. Они показали высокий мастер класс каждый в своей профессии. Экскурсовод Иван обладает прекрасным даром изложения, много интересного и захватывающего поведал нам, был очень терпелив и тактичен со всеми. Большое спасибо за эту экскурсию, летом хотим ещё раз посетить эти красивейшие места.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Туры в Рускеалу»

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  3. Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
  4. Карельские выходные. Легенды: Рускеала и Валаам (автобус и метеор)
  5. «Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
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  2. Петергоф
  3. Набережная
  4. Музей Фаберже
  5. Исаакиевский собор
  6. Эрмитаж
  7. Ладожское озеро
  8. Царское село
  9. Остров Валаам
  10. Петропавловский собор
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