Григорий Распутин–загадочная и противоречивая личность XX столетия: чудотворец-целитель или шпион, святой или сектант-фанатик? Сотканная вокруг его личности завеса легенд и слухов по-прежнему скрывает истинную сущность человека, более десяти лет оказывавшего сильное влияние на царскую семью и её окружение. Совершим путешествие по городу начала XX столетия, представим жизнь светского общества и Петроград в начале Великой войны и постараемся понять, что же скрывается за тайнами его жизни и смерти.