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Григорий Распутин. Легенды, вымыслы, реальность

Невские С.
Невские С. – Гид из Санкт-Петербурга
Григорий Распутин.

Легенды, вымыслы, реальность
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👻Мистика где-то рядом
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 500 ₽ за экскурсию

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Григорий Распутин. Легенды, вымыслы, реальность
Григорий Распутин. Легенды, вымыслы, реальность

Что вы увидите

  • Невский проспект
  • Зимний Дворец
  • Дворцовую Площадь
  • Исаакиевскую Площадь
  • ЮСуповский Дворец.
Григорий Распутин–загадочная и противоречивая личность XX столетия: чудотворец-целитель или шпион, святой или сектант-фанатик? Сотканная вокруг его личности завеса легенд и слухов по-прежнему скрывает истинную сущность человека, более десяти лет оказывавшего сильное влияние на царскую семью и её окружение. Совершим путешествие по городу начала XX столетия, представим жизнь светского общества и Петроград в начале Великой войны и постараемся понять, что же скрывается за тайнами его жизни и смерти.
Что входит
  • Услуги аккредитованного экскурсовода
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
Что не входит
  • Личные расходы (по желанию).
Начало
🚩 Любое удобное для туриста место в черте города.
Место завершения
🏁 Площадь Восстания
Григорий Распутин. Легенды, вымыслы, реальность
Григорий Распутин. Легенды, вымыслы, реальность
Григорий Распутин. Легенды, вымыслы, реальность

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Невские С.
Невские С.
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