Григорий Распутин–загадочная и противоречивая личность XX столетия: чудотворец-целитель или шпион, святой или сектант-фанатик? Сотканная вокруг его личности завеса легенд и слухов по-прежнему скрывает истинную сущность человека, более десяти лет оказывавшего сильное влияние на царскую семью и её окружение. Совершим путешествие по городу начала XX столетия, представим жизнь светского общества и Петроград в начале Великой войны и постараемся понять, что же скрывается за тайнами его жизни и смерти.
Что входит
Услуги аккредитованного экскурсовода
Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
Что не входит
Личные расходы (по желанию).
Начало
🚩 Любое удобное для туриста место в черте города.
Место завершения
🏁 Площадь Восстания
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.