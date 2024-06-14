В составе мини-группы исследовать Петербург, угадывая, что из 12 историй правда, а что - ложь
Сыграем? В основе этой прогулки — места притяжения Петербурга и 12 историй о них, настолько фантастических, что в них трудно поверить.
Только вот два рассказа и вправду выдуманы, и вам предстоит выяснить, какие именно! С помощью историй мы наполним город жизнью, откроем секреты, о которых не пишут путеводители: после этого Петербург станет вам намного ближе и понятнее.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Почувствовать город в формате экскурсии-игры
Мы знаем, что лучше всего запоминаются не имена и даты, а яркие события и истории города. Именно поэтому мы неспешно прогуляемся в самом сердце Петербурга, но сделаем это в формате игры! Вы услышите 12 историй, из которых две — это фейк. А в конце прогулки проверите свою интуицию и попробуете вычислить подделки.
Когда правда невероятнее легенд, вымыслов и баек
В истории нашего города столько поразительных фактов, что выдумывать легенды и байки нет никакого смысла. Достаточно собрать эти факты, перемешать с парой фейков и предоставить вам возможность угадать, где правда. Результат вас удивит!
В центре наших историй окажутся:
Александровская колонна
Знаменитые Атланты
Казанский собор
Зимняя канавка
Дом Зингера
Река Мойка
Эрмитажный театр
Нева и Дворцовая набережная
Певческая капелла и её дворы
Канал Грибоедова
Большая и Малая Конюшенные улицы
В процессе вы узнаете тайну захоронения в Казанском соборе, эффективный способ борьбы с воровством, что скрывает Эрмитажный театр и долог ли век Александровской колонны. Мы поговорим о «доходных домах», раскроем секрет питерских дворов и обсудим судьбу канала Грибоедова. Вы услышите о каталях и золотарях, о землетрясении в одном дворце города, об иске в суд на погоду и многом другом.
Кому подойдёт прогулка
Всем, кто в городе впервые, кто бывает в нём часто и кто живет в нём постоянно. Это экскурсия для взрослых и детей 12+.
Организационные детали
Это пешеходная прогулка протяжённостью 2 км
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании): 8000 руб. для группы до 4 человек
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 14:00, в пятницу в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1032 туристов
Добрый день! Меня зовут Алла. Я представитель команды гидов по Санкт-Петербургу. Я с 2012 года провожу авторские экскурсии по любимому городу на русском и итальянском языках. По натуре я путешественник, читать дальше
и когда не исследую остальной мир, то с невероятным интересом открываю для себя Санкт-Петербург. Я родилась в этом городе и знаю его очень хорошо, но каждый день совершаю маленькие открытия, которыми с удовольствием поделюсь с вами. Дружеская беседа возможна только в небольшой компании, поэтому я создаю туры только для маленьких групп, до 10 человек. Эти туры проведу для вас я или другой гид из моей команды — Лариса, экскурсовод по Санкт-Петербургу с многолетним стажем.