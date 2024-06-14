Фейк-тур от Дворцовой до Казанской

В составе мини-группы исследовать Петербург, угадывая, что из 12 историй правда, а что - ложь
Сыграем? В основе этой прогулки — места притяжения Петербурга и 12 историй о них, настолько фантастических, что в них трудно поверить.

Только вот два рассказа и вправду выдуманы, и вам предстоит выяснить, какие именно! С помощью историй мы наполним город жизнью, откроем секреты, о которых не пишут путеводители: после этого Петербург станет вам намного ближе и понятнее.
Фейк-тур от Дворцовой до Казанской
Фейк-тур от Дворцовой до Казанской
Фейк-тур от Дворцовой до Казанской
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Почувствовать город в формате экскурсии-игры

Мы знаем, что лучше всего запоминаются не имена и даты, а яркие события и истории города. Именно поэтому мы неспешно прогуляемся в самом сердце Петербурга, но сделаем это в формате игры! Вы услышите 12 историй, из которых две — это фейк. А в конце прогулки проверите свою интуицию и попробуете вычислить подделки.

Когда правда невероятнее легенд, вымыслов и баек

В истории нашего города столько поразительных фактов, что выдумывать легенды и байки нет никакого смысла. Достаточно собрать эти факты, перемешать с парой фейков и предоставить вам возможность угадать, где правда. Результат вас удивит!

В центре наших историй окажутся:

  • Александровская колонна
  • Знаменитые Атланты
  • Казанский собор
  • Зимняя канавка
  • Дом Зингера
  • Река Мойка
  • Эрмитажный театр
  • Нева и Дворцовая набережная
  • Певческая капелла и её дворы
  • Канал Грибоедова
  • Большая и Малая Конюшенные улицы

В процессе вы узнаете тайну захоронения в Казанском соборе, эффективный способ борьбы с воровством, что скрывает Эрмитажный театр и долог ли век Александровской колонны. Мы поговорим о «доходных домах», раскроем секрет питерских дворов и обсудим судьбу канала Грибоедова. Вы услышите о каталях и золотарях, о землетрясении в одном дворце города, об иске в суд на погоду и многом другом.

Кому подойдёт прогулка

Всем, кто в городе впервые, кто бывает в нём часто и кто живет в нём постоянно. Это экскурсия для взрослых и детей 12+.

Организационные детали

  • Это пешеходная прогулка протяжённостью 2 км
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании): 8000 руб. для группы до 4 человек

в среду и воскресенье в 14:00, в пятницу в 11:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 350 ₽
Дети до 16 лет1 170 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 14:00, в пятницу в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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