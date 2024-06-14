Сыграем? В основе этой прогулки — места притяжения Петербурга и 12 историй о них, настолько фантастических, что в них трудно поверить. Только вот два рассказа и вправду выдуманы, и вам предстоит выяснить, какие именно! С помощью историй мы наполним город жизнью, откроем секреты, о которых не пишут путеводители: после этого Петербург станет вам намного ближе и понятнее.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Почувствовать город в формате экскурсии-игры

Мы знаем, что лучше всего запоминаются не имена и даты, а яркие события и истории города. Именно поэтому мы неспешно прогуляемся в самом сердце Петербурга, но сделаем это в формате игры! Вы услышите 12 историй, из которых две — это фейк. А в конце прогулки проверите свою интуицию и попробуете вычислить подделки.

Когда правда невероятнее легенд, вымыслов и баек

В истории нашего города столько поразительных фактов, что выдумывать легенды и байки нет никакого смысла. Достаточно собрать эти факты, перемешать с парой фейков и предоставить вам возможность угадать, где правда. Результат вас удивит!

В центре наших историй окажутся:

Александровская колонна

Знаменитые Атланты

Казанский собор

Зимняя канавка

Дом Зингера

Река Мойка

Эрмитажный театр

Нева и Дворцовая набережная

Певческая капелла и её дворы

Канал Грибоедова

Большая и Малая Конюшенные улицы

В процессе вы узнаете тайну захоронения в Казанском соборе, эффективный способ борьбы с воровством, что скрывает Эрмитажный театр и долог ли век Александровской колонны. Мы поговорим о «доходных домах», раскроем секрет питерских дворов и обсудим судьбу канала Грибоедова. Вы услышите о каталях и золотарях, о землетрясении в одном дворце города, об иске в суд на погоду и многом другом.

Кому подойдёт прогулка

Всем, кто в городе впервые, кто бывает в нём часто и кто живет в нём постоянно. Это экскурсия для взрослых и детей 12+.

Организационные детали