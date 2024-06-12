Смоленское православное кладбище — это летопись нашего города. В дореволюционном Петербурге оно было самым большим и одним из самых известных.
После революции наступили нелёгкие времена, многие некрополи были уничтожены, но Смоленское удалось сохранить. Как? Об этом и многом другом — на экскурсии.
После революции наступили нелёгкие времена, многие некрополи были уничтожены, но Смоленское удалось сохранить. Как? Об этом и многом другом — на экскурсии.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Взяв за основу важнейшие события нашей страны, мы дополнили историческую канву повествования рассказами о судьбах людей. Всех, конечно, не перечесть, но некоторые имена — известные и не очень — мы с вами обязательно вспомним. Среди них — государственные деятели, военачальники, мореплаватели, актёры, учёные, а также:
- живописцы: Куинджи, Угрюмов, Крамской, Шишкин, Боровиковский и Маковский
- скульпторы: Мартос, Козловский, Шубин
- композиторы: Бортнянский и Лядов
- поэт Бенедиктов
- географ и путешественник Семёнов-Тянь-Шанский
О ком ещё пойдёт речь:
- о дуэлянтах и музыкантах
- о поэтах и писателях
- о художниках и солдатах
- о святых и блаженных
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- В храмы заходить не будем, вы сможете посетить их позже, уже самостоятельно
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у Смоленского православного кладбища
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Я — Ольга, профессиональный гид и краевед. Точно знаю: чтобы лучше узнать Петербург, его нужно не проехать, а пройти. Приглашаю вас в путешествия по самому прекрасному городу. Я и мояЗадать вопрос
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