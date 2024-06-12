Ольга — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге

читать дальше команда не любим читать умные лекции — мы рассказываем. Простым, понятным языком поведаем вам о любимом городе с его огромной историей, научим его понимать. Мы — петербуржцы, и нам есть чем с вами поделиться!

Я — Ольга, профессиональный гид и краевед. Точно знаю: чтобы лучше узнать Петербург, его нужно не проехать, а пройти. Приглашаю вас в путешествия по самому прекрасному городу. Я и моя