Групповая экскурсия с посещением часовни Ксении Петербургской и храма Спаса на Крови
Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Побывать в главных местах почитания небесных покровителей Петербурга

У городов, как и у людей, тоже есть ангелы-хранители.

С историей Санкт-Петербурга — не очень долгой, но бурной и порой трагической — связан целый сонм святых.

На экскурсии вы узнаете, кто «защищает» наш город и где находятся места почитания его небесных покровителей.

Побываете в часовне блаженной Ксении Петербургской и оцените многоцветный облик храма Спаса на Крови.
Групповая экскурсия с посещением часовни Ксении Петербургской и храма Спаса на Крови
Групповая экскурсия с посещением часовни Ксении Петербургской и храма Спаса на Крови
Групповая экскурсия с посещением часовни Ксении Петербургской и храма Спаса на Крови
Групповая экскурсия с посещением часовни Ксении Петербургской и храма Спаса на Крови
Групповая экскурсия с посещением часовни Ксении Петербургской и храма Спаса на Крови
Групповая экскурсия с посещением часовни Ксении Петербургской и храма Спаса на Крови
Групповая экскурсия с посещением часовни Ксении Петербургской и храма Спаса на Крови
Ближайшие даты:
15
янв
22
янв
29
янв
30
янв
5
фев
12
фев
19
фев
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 200 ₽
Льготный1 120 ₽
Школьник (7-17 лет)960 ₽
Дошкольник800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Часовня Ксении Блаженной на Смоленском кладбище

Это одно из самых известных мест силы в Санкт-Петербурге. Хотя достоверных сведений о происхождении святой не сохранилось, но легенд о Ксении Блаженной великое множество — гид поделится самыми необычными. Вы услышите о предсказаниях блаженной и её добрых делах. А затем сможете попросить о помощи и заступничестве у её могилы.

Храм Воскресения Христова (Спас на Крови)

Он построен на том месте, где 1 марта 1881 года состоялось покушение на Царя-Освободителя. О деяниях Александра вам расскажут 20 досок из тёмно-красного гранита, укреплённые по периметру храма. А внутри собора вы увидите фрагмент решётки канала и булыжной мостовой, на которую упал смертельно раненый император. Главной особенностью Спаса на Крови являются уникальные мозаики, покрывающие фасады здания и украшающие его интерьеры. В ходе экскурсии с местным гидом вы убедитесь, что храм недаром называют «музеем мозаичного искусства».

Другие достопримечательности на маршруте

  • Невский проспект
  • Петропавловский собор
  • Смоленская церковь

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
  • Во время экскурсии будут 2 остановки с выходом из автобуса: Смоленское кладбище и Конюшенная/Дворцовая площади
    (в зависимости от дорожной ситуации)

В стоимость включено

  • Транспортное обслуживание
  • Услуги экскурсовода
  • Входной билет с экскурсией в храм Спаса на Крови

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

ГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровНеобычныеЛетниеСвятые местаСоборы и храмыМонастыри, церкви, храмыМеста силыСпас на КровиПопулярные местаВесенниеСмоленское кладбищеПравославныеДля студентов

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Спас на Крови снаружи и внутри. Прогулка вокруг эпохи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
147 отзывов
Спас на Крови: история и мозаики
Откройте для себя сокровища Спаса на Крови, погрузитесь в историю и архитектурное великолепие собора
Памятник Пушкину на Площади Искусств
Завтра
30 дек
31 дек
1 янв
от 5 000 за всё до 4 чел.
К Ксении Петербургской на Смоленке: о почитаемой святой и не только
🚶 Пешая
скидка
15%
Мини-группа
2 часа
36 отзывов
Паломничество к святой Ксении Петербургской: откровения и святыни
Исследуйте духовное наследие Санкт-Петербурга, посетив место поклонения Ксении Блаженной и окунитесь в историю района
в районе метро Приморская
Завтра
29 дек
30 дек
2 янв
22001 870 за человека
Экскурсия в Спас на Крови и Исаакиевский собор в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
67 отзывов
В тренде
Экскурсия в Спас на Крови и Исаакиевский собор в мини-группе
В удобном формате познакомиться с двумя уникальными храмами-символами Петербурга
возле памятника Пушкину на пл. Искусств
Завтра
29 дек
30 дек
31 дек
2 099 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ