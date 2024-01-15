Побывать в главных местах почитания небесных покровителей Петербурга
С историей Санкт-Петербурга — не очень долгой, но бурной и порой трагической — связан целый сонм святых.
На экскурсии вы узнаете, кто «защищает» наш город и где находятся места почитания его небесных покровителей.
Побываете в часовне блаженной Ксении Петербургской и оцените многоцветный облик храма Спаса на Крови.
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 200 ₽
|Льготный
|1 120 ₽
|Школьник (7-17 лет)
|960 ₽
|Дошкольник
|800 ₽
Описание
Что вас ожидает
Часовня Ксении Блаженной на Смоленском кладбище
Это одно из самых известных мест силы в Санкт-Петербурге. Хотя достоверных сведений о происхождении святой не сохранилось, но легенд о Ксении Блаженной великое множество — гид поделится самыми необычными. Вы услышите о предсказаниях блаженной и её добрых делах. А затем сможете попросить о помощи и заступничестве у её могилы.
Храм Воскресения Христова (Спас на Крови)
Он построен на том месте, где 1 марта 1881 года состоялось покушение на Царя-Освободителя. О деяниях Александра вам расскажут 20 досок из тёмно-красного гранита, укреплённые по периметру храма. А внутри собора вы увидите фрагмент решётки канала и булыжной мостовой, на которую упал смертельно раненый император. Главной особенностью Спаса на Крови являются уникальные мозаики, покрывающие фасады здания и украшающие его интерьеры. В ходе экскурсии с местным гидом вы убедитесь, что храм недаром называют «музеем мозаичного искусства».
Другие достопримечательности на маршруте
- Невский проспект
- Петропавловский собор
- Смоленская церковь
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
- Во время экскурсии будут 2 остановки с выходом из автобуса: Смоленское кладбище и Конюшенная/Дворцовая площади
(в зависимости от дорожной ситуации)
В стоимость включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги экскурсовода
- Входной билет с экскурсией в храм Спаса на Крови
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Площадь Восстания»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.