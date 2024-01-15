У городов, как и у людей, тоже есть ангелы-хранители. С историей Санкт-Петербурга — не очень долгой, но бурной и порой трагической — связан целый сонм святых. На экскурсии вы узнаете, кто «защищает» наш город и где находятся места почитания его небесных покровителей. Побываете в часовне блаженной Ксении Петербургской и оцените многоцветный облик храма Спаса на Крови.

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Описание

Что вас ожидает

Часовня Ксении Блаженной на Смоленском кладбище

Это одно из самых известных мест силы в Санкт-Петербурге. Хотя достоверных сведений о происхождении святой не сохранилось, но легенд о Ксении Блаженной великое множество — гид поделится самыми необычными. Вы услышите о предсказаниях блаженной и её добрых делах. А затем сможете попросить о помощи и заступничестве у её могилы.

Храм Воскресения Христова (Спас на Крови)

Он построен на том месте, где 1 марта 1881 года состоялось покушение на Царя-Освободителя. О деяниях Александра вам расскажут 20 досок из тёмно-красного гранита, укреплённые по периметру храма. А внутри собора вы увидите фрагмент решётки канала и булыжной мостовой, на которую упал смертельно раненый император. Главной особенностью Спаса на Крови являются уникальные мозаики, покрывающие фасады здания и украшающие его интерьеры. В ходе экскурсии с местным гидом вы убедитесь, что храм недаром называют «музеем мозаичного искусства».

Другие достопримечательности на маршруте

Невский проспект

Петропавловский собор

Смоленская церковь

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства

Во время экскурсии будут 2 остановки с выходом из автобуса: Смоленское кладбище и Конюшенная/Дворцовая площади

(в зависимости от дорожной ситуации)

В стоимость включено