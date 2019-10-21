9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

  4. Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)

Дворцы, парки, барокко и классицизм: поездка в живописный город, некогда обожаемый знатью Петербурга

Андрей
Задать вопрос
Андрей – ваш гид
Приглашаю насладиться живописными видами и архитектурными памятниками прибрежного города Ломоносов (бывший Ораниенбаум), история которого богата яркими событиями.
8500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 2 человек
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии9 отзывов
4.78
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)

Начав свою жизнь в 1710 году усадьбы царского фаворита князя Меншикова, затем во второй половине XVIII века Ораниенбаум стал на короткий период императорской резиденцией Петра III.

Программа

Ораниенбаум раскинул свои улицы и проспекты, дворцы и парки на невысокой прибрежной террасе вдоль южного берега Финского залива, в сорока километрах к западу от Петербурга. Всхолмленная живописная местность, мягкий морской климат, обилие воды и растительности — все это способствовало превращению Ораниенбаума в XVIII—XIX веках в загородную усадьбу царской семьи, любимое место отдыха петербургской знати.

Во время нашей экскурсии вы сможете полюбоваться прекрасным парком, Большим дворцом, Катальной горкой, дворцом Петра III, Китайским дворцом. Я познакомлю вас с историческими событиями нашей истории, особенностями и деталями архитектуры эпохи барокко и классицизма, а так же с творениями мастеров искусств, создавших ораниенбаумский дворцово-парковый ансамбль.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии рассчитана на 1-2х туристов. Для большего количества участников — стоимость по договоренности.
  • Время в пути — примерно 1 час. Если у вас есть собственный транспорт, стоимость экскурсии снижается по договоренности.
  • Входной билет в парк и во дворец оплачивается туристами самостоятельно на месте.
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Андрей
Андрей
Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я — Ваш индивидуальный гид по городу Санкт-Петербургу, загородным императорским резиденциям (Царское Село, Гатчина, Павловск, Петергоф, Кронштадт), по историческим местам города Пскова, Великого Новгорода, Изборска и Старой Ладоги. Примерно 25 лет я увлекаюсь историей и культурой Невского края, провожу экскурсии и лекции со своими студентами по курсам: история России, культурология, философия. Предлагаю и Вам прикоснуться к истории Санкт-Петербурга, узнать о его старом быте и литературной жизни, о биографиях архитекторов и их творениях. Во время наших прогулок я постараюсь в интересной и увлекательной форме рассказать Вам об уникальности города. О быстром становлении и превращении в начале небольшого города в «блистательный Санкт-Петербург». Моя главная цель, как персонального гида по Санкт-Петербургу состоит в том, чтобы вы не только смотрели на город, но «увидели» его. Мои экскурсии доставят Вам большее удовольствие, чем групповые туры.
Напишите мне

9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 октября 2019
Очень интересная и познавательная экскурсия! Гид Андрей - замечательный рассказчик, отлично владеющий необходимыми знаниями и умениями, чтобы подавать информацию доступно, в формате дружеской беседы. Знает все тропинки в парке, все отличные виды и то, как максимально эффектно их донести до туриста! Остались под большим впечатлением от Императорской резиденции в Ораниенбауме, рекомендуем всем посетить! И именно с Андреем!
Андрей
15 октября 2018
Экскурсия в Ораниенбаум с Андреем.
Ораниенбаум,наверное, самая дальняя (40 км) и нераскрученная из императорских резиденций , хотя и единственная, не разрушенная в войну. Прогулка по паркам с подробными комментариями и историческими справками. Андрей активно использует в работе планшет и показывает картины, фото и прочие документы, делая рассказ более наглядным и профессиональным. Практически все дворцы, включая Китайский и Катальную Горку, закрыты на реставрацию, но благодаря Андрею проникаешься красотой и масштабом замысла архитекторов. Плюсом являлась и солнечная золотая осень. Рекомендую всем побывать в этом очаровательном месте и спасибо Андрею за приятный день, проведенный в Ораниенбауме.
10 сентября 2018
Удивительное место. Интересные исторические события. Прекрасные дворцы.
Фантастический Китайский Дворец. Изумительный парк. Посещение надо планировать на целый день. Можно не только посмотреть Дворцы, но и погулять в красивом месте.
11 июля 2018
Гид работал вполне нормально. Но есть замечание: в исторические пояснения вставляет достаточно много
личного мнения, не поинтересовавшись вкусами и принципами гостей.
Было несколько неприятных, на наш взгляд, шаблонов без точного подтверждения фактов.
То как: «Сталин- трус», «Меньшиков- гомосексуалист», «русские в ВОВ только драпали».
Стоит ориентироваться на аудиторию и вести экскурсию,а не проводить отберальный митинг.
27 мая 2018
Продуманная подготовка, особенно понравилось, что У Андрея есть подборка исторических фото. Было комфортно и очень познавательно.
24 декабря 2017
Ораниенбаум - дворцово-парковый ансамбль на южном берегу Финского залива в 40 км к западу от Санкт-Петербурга. Друзья! Если вы, так же как и я, думали, что лето - это единственное подходящее время для посещения этой прекрасной резиденции, то это совсем не так. Такую нетронутую красоту дворцов и природы, величие вековых дубов и статных елей, тишину и царственность этого места можно ощутить только зимой! Заснеженный, бесконечно прекрасный и поражающий своей красотой Ораниенбаум восхитит вас до глубины души. И обо всем этом величии вам расскажет Андрей, потрясающий гид, удивительный рассказчик и просто очень эрудированный человек. А те мелочи и детали, на которые он обратит внимание, навсегда останутся в вашей памяти. Андрей, ещё раз хотела бы Вас поблагодарить за эту удивительную поездку))))
Маргарита
10 сентября 2017
Орениенбаум точно стоит посетить. Почему-то он не столь широко известен, как, например, Петергоф. А ведь это просто уникальнейшее место. Сохранившаяся история, к которой ты прикасаешься в каждом уголке английского или французского сада. Отдельное восхищение - это китайский дворец и, конечно, павильон Катальной горки.
Эта прогулка удалась во многом благодаря нашему гиду - Андрею. Всегда приятно побывать в таких местах с человеком, увлеченным историей и красотой этих мест. Прекрасная подготовка, когда Андрей не просто рассказывал о каких-то исторических личностях, но и тут же на планшете показывал их портреты. Ни одна минута не прошла даром. Спасибо большое!
17 июня 2017
Прекрасная экскурсия в тихий, но очень красивый парк-заповедник Ломоносов. Этот ансамбль - единственный в пригородах Петербурга, избегнувший разорения и оккупации во время Великой Отечественной войны. Поэтому сохранившиеся постройки действительно имеют огромную историческую ценность. Советую всем любителям истории посетить это чудесное место. И непременно вместе с Андреем. Очень интересный рассказчик и эрудированный человек! Теперь по приезду в Петербург всегда будем обращаться к нему, и всем знакомым советовать.
27 апреля 2016
Отличная экскурсия с превосходным гидом. Очень понравилось. Мы с мужем поняли, что именно так надо преподавать историю: наглядно и на примерах. Спасибо за такое чудесно организованное мероприятие. Обязательно порекомендуем вашу команду друзьям.

Андрей проводит ещё 11 экскурсий

Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасногоЗалы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасногоЗалы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного
2200 за человека
3 часа
95 отзывов
Уникальное убранство и история создания интерьеров знаменитого музея
На экскурсии в чарующий и удивительный мир интерьеров Эрмитажа вы увидите Малахитовый и Павильонный залы, убранство Георгиевского и Тронного залов, Галерею героев 1812 года, лоджии Рафаэля и многое другое. Я расскажу об обстановке и истории создания этих шедевров архитектуры, о коллекциях картин и скульптурах, представленных в их интерьерах.
Архитектура площадейАрхитектура площадейАрхитектура площадей
840 за человека
1.5 часа
17 отзывов
О стилях городских ансамблей, эпохах, людях и загадках, связанных с ними
Во время этой прогулки я расскажу об ансамблях центра города и об особенностях архитектурных стилей его дворцов и особняков. Мы поговорим о великих людях прошлого и зданиях, с которыми были связаны их жизни.
Архитектура и легенды Исаакиевской площадиАрхитектура и легенды Исаакиевской площадиАрхитектура и легенды Исаакиевской площади
600 за человека
1 час
11 отзывов
Разобраться в истории, стилях и загадках одной из красивейших площадей Петербурга
Во время этой экскурсии мы поговорим о зданиях, памятниках Исаакиевской площади, архитектурных стилях и эпохах, когда они создавались, об их назначении, а также о легендах и загадках, окружающих их.
Великие события и жители Большой МорскойВеликие события и жители Большой МорскойВеликие события и жители Большой Морской
780 за человека
1.5 часа
14 отзывов
История и наследие одной из самых старых и красивых улиц Петербурга
Приглашаю вас на экскурсию по одной из самых старых и красивых улиц нашего города — Большой Морской. Я познакомлю вас с ее историей возникновения, архитектурным обликом зданий и именами людей, которые являют собой золотой фонд русской культуры. Моя экскурсия посвящена историческим событиям, происходившим на Большой Морской, домам, в которых жили Ломоносов и Дашкова, Вяземский и Соллогуб, Виельгорский и Оленин, Пушкин и Лермонтов, Достоевский и Тургенев, Грин, Гумилев, Набоков и многие другие поэты, писатели, светские красавицы и оригиналы прошедших веков.
Обзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площадиОбзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площадиОбзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площади
900 за человека
1.5 часа
7 отзывов
Знакомство с историей, стилями, архитекторами и функциями знаменитых построек городской площади
Эта экскурсия — знакомство с историей, особенностями стилей, архитекторами и функциями таких шедевров Биржевой площади, как здания Северного/Южного пакгаузов, Кунсткамера, Академия наук, Таможня (Пушкинский дом), Новобиржевой гостиный двор, Ростральные колонны, здание Двенадцати коллегий.
Императорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбльИмператорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбльИмператорские резиденции — Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
7800 за экскурсию
5 часов
8 отзывов
Исторические загадки и легенды, неповторимое скульптурное убранство парков и красота архитектуры
Гатчина хранит в себе много исторических загадок и легенд, которые вы откроете на экскурсии. В этом городе вас ждет дворец «русского Гамлета» с неповторимым скульптурным убранством парков.
Обзорная экскурсия на автомобилеОбзорная экскурсия на автомобилеОбзорная экскурсия на автомобиле
7500 за экскурсию
3 часа
5 отзывов
Самые интересные истории об известных памятниках архитектуры разных стилей и эпох
На этой экскурсии вас ждут самые интересные истории об известных памятниках архитектуры барокко, классицизма, неоклассики, ампира и модерна, шедевры Трезини, Растрелли, Росси, Бенуа и других.
Императорские загородные усадьбыИмператорские загородные усадьбыИмператорские загородные усадьбы
9000 за экскурсию
5 часов
1 отзыв
Открыть исторические места проживания великих императоров и узнать малоизвестные факты царской жизни
Чтобы узнать о жизни и тайнах императорских семей России, важно посетить их загородные усадьбы. Во время этой экскурсии я расскажу о семейной жизни Николая I и Александра II, о великом князе Константине, о князе Львове. Мы посетим не столь популярные и известные дворцово-парковые ансамбли, некоторые из которых пришли в упадок, а другие пережили свое второе рождение. Это усадьбы Знаменка, Бельведер, Царицын и Ольгин павильоны на Колонистских прудах.
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбльИмператорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбльИмператорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
8500 за экскурсию
5 часов
4 отзыва
История, пейзажи, сады и ландшафтная архитектура одного из самых больших парков Европы
Я предлагаю вам экскурсию по парку города Павловска, его садам и павильонам, во время которой вы узнаете историю этого места и сможете полюбоваться его очаровательными пейзажами, прекрасными в любое время года, ландшафтной архитектурой, рукотворными водопадами, запрудами и садами.
Петергоф — резиденция Петра ВеликогоПетергоф — резиденция Петра ВеликогоПетергоф — резиденция Петра Великого
9000 за экскурсию
5 часов
27 отзывов
Поездка в must see Питера с профессиональным историком, влюбленным в свой город
Из всех императорских резиденций Петергоф — безусловно, самая удивительная и праздничная. Её фонтаны являются не просто украшением парков, но и их душой, излучающей живую энергию и приобщающую к бессмертию красоты, воплощенной в архитектуре и скульптуре.
Путешествие в Царское селоПутешествие в Царское селоПутешествие в Царское село
9000 за экскурсию
5 часов
4 отзыва
Узнать особенности русской архитектуры и паркостроения в императорской резиденции
Приглашаю на экскурсию по Царскому Селу и Екатерининскому парку, во время которой постараюсь открыть вам много нового об особенностях русской архитектуры и паркостроения.

Экскурсии по пригородам Санкт-Петербурга

Царскосельский Лицей и Екатерининский дворецЦарскосельский Лицей и Екатерининский дворецЦарскосельский Лицей и Екатерининский дворец
2000 за человека
6 часов
15 отзывов
Познакомиться с бытом лицеистов, заглянуть в Янтарную комнату и прогуляться по роскошному парку
Добро пожаловать в Царское село! Старинный Лицей расскажет о приключениях юного Пушкина, Дельвига и Кюхельбекера, а Екатерининский дворец поразит парадными интерьерами и великолепным регулярным парком. Вы узнаете, как учился гений русской поэзии, прогуляетесь по анфиладе монарших залов и вообразите себя одним из вальсирующих на царском балу.
Понять величие КронштадтаПонять величие КронштадтаПонять величие Кронштадта
3200 за экскурсию
2.5 часа
86 отзывов
История города отважных мореплавателей, ценных изобретений и военно-морской славы России
На прогулке я раскрою вам историю и значение Кронштадта как колыбели морского флота, города великих мореплавателей и ценных изобретений. Я расскажу о кораблях, уходящих из города в кругосветные путешествия, о капитанах и путешественниках, оставивших след в истории России. А еще вы узнаете о важнейших изобретениях жителей Кронштадта в беспроводной связи, медицине и военной технике.
Петергоф и Кронштадт за один деньПетергоф и Кронштадт за один деньПетергоф и Кронштадт за один день
5800 за экскурсию
8 часов
85 отзывов
Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы
Во время экскурсии вы посетите за один день самый большой в мире фонтанный комплекс Петергоф и город Морской славы России — Кронштадт, познакомитесь с самыми примечательными объектами и историями этих мест.
Царское Село и Павловск за один деньЦарское Село и Павловск за один деньЦарское Село и Павловск за один день
5350 за экскурсию
7 часов
46 отзывов
От блистательных дней до трагических событий — экскурсия под двум императорским резиденциям
На этой экскурсии вас ждет история двух летних императорских резиденций, рассказы о блеске и роскоши Двора, о тяжелых послереволюционных 20-30 гг. ХХ столетия и о самых трагических страницах истории пригородов во время немецкой оккупации 1941-1944 гг.
Царское Село — неофициальная столица Российской империиЦарское Село — неофициальная столица Российской империиЦарское Село — неофициальная столица Российской империи
скидка30%
6300 ₽
4410 за экскурсию
3.5 часа
42 отзыва
Открыть Пушкин с неожиданной стороны и узнать о жизни высших кругов страны на рубеже XIX-XX вв.
Обычно путешественников привлекает в Пушкине Екатерининский дворец и окружающий его парк. Однако мало кто знает, что в период последнего царствования Царское село являлось местом постоянного пребывания августейшего семейства, т.е., по сути, служило неофициальной столицей Российской империи. Моя экскурсия посвящена этой странице истории. Я познакомлю вас с особенностями жизни императорской семьи и исполнения ей своих государственных обязанностей, а также с «технической» стороной её жизни (питание, перемещение, охрана и пр.) и нововведениями, которые ей сопутствовали.
Знакомство с ГатчинойЗнакомство с ГатчинойЗнакомство с Гатчиной
1900 за человека
6.5 часов
7 отзывов
Посещение самой необычной императорской резиденции в окрестностях Петербурга
Гатчинский дворцово-парковый ансамбль напомнит вам средневековый замок с легендами о рыцарях и привидениях. Но при этом останется величественной и масштабной царской обителью, где жили поколения монарших семей. Вы осмотрите парадные покои, услышите гулкое эхо подземного хода, взглянете на великолепный Гатчинский парк и узнаете, чем славен этот небольшой город для русской истории. А также посетите личные покои семьи императора Александра III.

Выбирайте и другие экскурсии по Санкт-Петербургу

ОбзорныеНа велосипедеМузеи и искусствоФотосессииГастрономическиеРазводные мостыНочныеЗа городомТрансферыПо каналамИстория и архитектураНеобычные маршрутыПетергофГатчинаПо дворам и параднымНа автобусеДля детейПо крышамПетропавловская крепостьКрепость ОрешекЕкатерининский дворецКронштадтНа автомобилеЛетний садКунсткамераПавловскКвестыЦарское селоДворец МеньшиковаВасильевский островАлександро-Невская лавраКрейсер АврораВечерниеЭрмитажАдмиралтействоМариинский дворецДостоевскийОраниенбаумИсаакиевский соборМифы и легендыШкольныеВсеНевский проспектПо барамМихайловский замокКриминальный ПетербургЗимний дворецКазанский соборПешкомМистическиеДворцы и особнякиСоборы и храмыЛитературныеБлокадный ЛенинградГрупповыеНа корабликеСо скидкойИндивидуальныеБары и ночная жизньНа мотоцикле