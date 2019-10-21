9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Начав свою жизнь в 1710 году усадьбы царского фаворита князя Меншикова, затем во второй половине XVIII века Ораниенбаум стал на короткий период императорской резиденцией Петра III.

Программа

Ораниенбаум раскинул свои улицы и проспекты, дворцы и парки на невысокой прибрежной террасе вдоль южного берега Финского залива, в сорока километрах к западу от Петербурга. Всхолмленная живописная местность, мягкий морской климат, обилие воды и растительности — все это способствовало превращению Ораниенбаума в XVIII—XIX веках в загородную усадьбу царской семьи, любимое место отдыха петербургской знати.

Во время нашей экскурсии вы сможете полюбоваться прекрасным парком, Большим дворцом, Катальной горкой, дворцом Петра III, Китайским дворцом. Я познакомлю вас с историческими событиями нашей истории, особенностями и деталями архитектуры эпохи барокко и классицизма, а так же с творениями мастеров искусств, создавших ораниенбаумский дворцово-парковый ансамбль.