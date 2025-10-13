9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Ораниенбаум раскинул свои проспекты, дворцы и парки на южном берегу Финского залива, в 40 км от Петербурга.
Холмистая местность, мягкий климат, обилие воды и растительности — всё это помогло Ораниенбауму превратиться в любимое место отдыха петербургской знати. Приглашаю насладиться его архитектурными памятниками и яркими событиями истории.
Холмистая местность, мягкий климат, обилие воды и растительности — всё это помогло Ораниенбауму превратиться в любимое место отдыха петербургской знати. Приглашаю насладиться его архитектурными памятниками и яркими событиями истории.
Описание экскурсии
Во время нашей прогулки вы полюбуетесь прекрасным парком, Большим дворцом, Катальной горкой, дворцом Петра III и Китайским дворцом.
Я познакомлю вас:
- с историческими событиями, связанными с Ораниенбаумом
- судьбами его владельцев — от князя Меншикова до Петра III
- особенностями барокко и классицизма
- архитектурными шедеврами, которые составляют дворцово-парковый ансамбль
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле
- Экскурсию можно провести для большего количества участников на минивэне — детали уточняйте в переписке
- Время в пути — примерно 1 час 20 минут
- Экскурсия посвящена истории пейзажного парка и во дворце не проводится
Дополнительные расходы
Билет в парк: взрослый — 900 ₽, льготный — 450 ₽ (при наличии документа гражданина РФ).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2903 туристов
Я лицензированный гид по Санкт-Петербургу и загородным императорским резиденциям: Царское Село, Гатчина, Павловск, Петергоф, Ораниенбаум. Я увлекаюсь историей и культурой Невского края, провожу экскурсии и читаю лекции по курсу истории
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия в Ораниенбаум получилась очень необычной. Обстоятельства сложились так, что мне эта экскурсия нужна была именно 10 октября, а Андрей в этот день мог провести ее только вечером. Он меня
Андрей
Ответ организатора:
Елена! 💐💐💐💐💐💐💐 Благодарю Вас за столь подробный и благожелательный отзыв об экскурсии!
Не ожидал и приятно удивлён! 😊 Вот уж не
Не ожидал и приятно удивлён! 😊 Вот уж не
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И
Андрей провёл с нами замечательную экскурсию. Организовано всё было идеально, учтены все наши пожелания, начиная от встречи у отеля, короткого обеда и возвращения в отель. Кроме того на обратном пути
Андрей
Ответ организатора:
Большое спасибо, Ирина🌷, за добрые слова о моей работе🫠 Мой водитель Михаил - решил показать Вам Финский залив. Этот хитрый приём переключает впечатления экскурсантов после буйства зелени парков). Нужен контраст. Мы же профессионалы😀😄 Приезжайте к нам ещё) 💐
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Мы не первый раз пользуемся услугами сайта и как только решили, что поедем в Питер, выбрали одну из экскурсий с Андреем, тоже не впервые! Нам с ним очень нравится проводить
Андрей
Ответ организатора:
Светлана🌷, хочу поблагодарить Вас, как своих уже добрых знакомых за лестную для меня характеристику и за то, что не забываете обо мне!)🌷🌷🌷 Я всегда жду Вас в Петербурге!)🙂
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Т
Чудесная экскурсия с замечательным гидом! Живописный дворцово-парковый ансамбль покорил наши сердца! Ораниенбаум - единственный пригород, не разрушенный во время ВОВ, поэтому мы можем лицезреть эти места во всём великолепии. Дворцы
Андрей
Ответ организатора:
Здравствуйте, Татьяна🌷!
Музеи закрыты - ковид.
Однако турист должен всё знать, чтобы потом, самостоятельно, уже зная, где кассы в каждый музей, кофейни, места отдыха, туалеты и так далее, приехать и со знанием дела посетить парки и дворцы).
Благодарю Вас за хороший отзыв!)
Музеи закрыты - ковид.
Однако турист должен всё знать, чтобы потом, самостоятельно, уже зная, где кассы в каждый музей, кофейни, места отдыха, туалеты и так далее, приехать и со знанием дела посетить парки и дворцы).
Благодарю Вас за хороший отзыв!)
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Экскурсия в Ораниенбаум с Андреем.
Ораниенбаум,наверное, самая дальняя (40 км) и нераскрученная из императорских резиденций, хотя и единственная, не разрушенная в войну. Прогулка по паркам с подробными комментариями и историческими справками.
Ораниенбаум,наверное, самая дальняя (40 км) и нераскрученная из императорских резиденций, хотя и единственная, не разрушенная в войну. Прогулка по паркам с подробными комментариями и историческими справками.
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо, Андрей, за подробный отзыв об экскурсии! 🤝 Мне нечего добавить)😀
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В
Ораниенбаум - дворцово-парковый ансамбль на южном берегу Финского залива в 40 км к западу от Санкт-Петербурга. Друзья! Если вы, так же как и я, думали, что лето - это единственное
Андрей
Ответ организатора:
Здравствуйте, Виктория! 🌷
Вы меня хотите поблагодарить??!!)
Нет, это я хотел бы Вас поблагодарить за поездку в Ораниенбаум! Понимаете?!
В Ораниенбаум, в декабре☃️❄️,
Вы меня хотите поблагодарить??!!)
Нет, это я хотел бы Вас поблагодарить за поездку в Ораниенбаум! Понимаете?!
В Ораниенбаум, в декабре☃️❄️,
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