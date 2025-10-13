9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Императорские резиденции: Ораниенбаум (Ломоносов)

Дворцы и парки, барокко и классицизм - исследовать город, который обожала знать Петербурга
Ораниенбаум раскинул свои проспекты, дворцы и парки на южном берегу Финского залива, в 40 км от Петербурга.

Холмистая местность, мягкий климат, обилие воды и растительности — всё это помогло Ораниенбауму превратиться в любимое место отдыха петербургской знати. Приглашаю насладиться его архитектурными памятниками и яркими событиями истории.
4.8
19 отзывов
Императорские резиденции: Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции: Ораниенбаум (Ломоносов)
Императорские резиденции: Ораниенбаум (Ломоносов)

Описание экскурсии

Во время нашей прогулки вы полюбуетесь прекрасным парком, Большим дворцом, Катальной горкой, дворцом Петра III и Китайским дворцом.

Я познакомлю вас:

  • с историческими событиями, связанными с Ораниенбаумом
  • судьбами его владельцев — от князя Меншикова до Петра III
  • особенностями барокко и классицизма
  • архитектурными шедеврами, которые составляют дворцово-парковый ансамбль

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле
  • Экскурсию можно провести для большего количества участников на минивэне — детали уточняйте в переписке
  • Время в пути — примерно 1 час 20 минут
  • Экскурсия посвящена истории пейзажного парка и во дворце не проводится

Дополнительные расходы

Билет в парк: взрослый — 900 ₽, льготный — 450 ₽ (при наличии документа гражданина РФ).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2903 туристов
Я лицензированный гид по Санкт-Петербургу и загородным императорским резиденциям: Царское Село, Гатчина, Павловск, Петергоф, Ораниенбаум. Я увлекаюсь историей и культурой Невского края, провожу экскурсии и читаю лекции по курсу истории
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России, культурологии и философии в вузе. Предлагаю и вам прикоснуться к истории Санкт-Петербурга, узнать о его старом быте и литературной жизни, о биографиях архитекторов и их творениях. Я постараюсь в интересной и увлекательной форме рассказать об истории и уникальности памятников, площадей, улиц, о биографиях выдающихся деятелей и рядовых жителей города на Неве, о быстром становлении и превращении небольшого города-крепости в блистательный Санкт-Петербург. Главная цель моих экскурсий — чтобы вы не только посмотрели город, но и увидели его.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Экскурсия в Ораниенбаум получилась очень необычной. Обстоятельства сложились так, что мне эта экскурсия нужна была именно 10 октября, а Андрей в этот день мог провести ее только вечером. Он меня
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честно предупредил, что вечером может быть темно и лучше отказаться от такой прогулки. Но я решила рискнуть и ни разу об этом не пожалела.
В это время все дворцы и павильоны были уже закрыты. Но сам парк оказался огромным дворцом со множеством залов и комнат. И мы были во всем этом великолепии практически одни. Я узнала какими бывают английский, французский и немецкий парки.
А в Ораниенбауме существует уникальная возможность увидеть особенности всех этих трех парков сразу. Андрей прекрасно рассказывает обо всех деталях планирования парков, открывает укромные уголки невероятной красоты. Любой несведущий человек после его рассказа станет настоящим специалистом в стилях барокко и рококо. Вечерняя экскурсия предоставила возможность увидеть парк сразу в трех видах освещения - дневном, вечернем и ночном. Там очень много прудов, которые отражали всю эту красоту.
И все архитектурные шедевры парка - дворцы, павильоны, скульптуры играли новыми красками и открывали свои новые лица. Экскурсию мы заканчивали около домика Петра в сумерках. В нем светилось одинокое окно, за которым я представила грустного императора, размышляющего о своей скорбной доле. Мы попрощались с парком и его замечательными владельцами, каждый из которых внес свою лепту как в русскую историю так и в создание этого уникального памятника паркового искусства. Экскурсия очень понравилась. Всем настоятельно рекомендую ее посетить.

Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Елена! 💐💐💐💐💐💐💐 Благодарю Вас за столь подробный и благожелательный отзыв об экскурсии!
Не ожидал и приятно удивлён! 😊 Вот уж не
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знаешь, где найдёшь🙂 Мне как-то не очень везёт с отзывами на экскурсии в Ораниенбауме).🫣 Со всеми другими загородными экскурсиями везёт, а здесь не получается).
Часто туристы не читают описаний экскурсий, которые я с таким тщанием пишу, зеленея от надежды на понимание.
Ваш грандиозный отзыв мне определённо поможет, верю в это, ибо если такие впечатления не "прочесть", то я не знаю….
Петровский парк 🌳🌴🌲у нас остался не охвачен вместе с дворцом Петра Третьего. Пока мы с Вами до них дошли, опустилась 🌙 ночь.
Романтично конечно, но архитектурные детали и особенности парка не видны).
Впрочем, Вы знаете к кому обращаться на сайте Трипстера в следующий раз)).
Благодарю Вас за интересное общение, внимание во время экскурсии и до новых встреч) 🌷🌸🥀

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И
Андрей провёл с нами замечательную экскурсию. Организовано всё было идеально, учтены все наши пожелания, начиная от встречи у отеля, короткого обеда и возвращения в отель. Кроме того на обратном пути
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нас провезли по новой дороге, с завораживающими видами на финский залив. Сама экскурсия, не смотря на её продолжительность, пролетела незаметно. Мы получили удовольствие от прогулки по красивейшему парку, с прекрасным собеседником. Андрей помог нам увидеть красоту парка, рассказал очень много о истории и создателях парка. Всё очень, очень понравилось. Обязательно порекомендую именно Андрея, друзьям и знакомым. А дети уже запланировали эту экскурсию, в ближайшее посещение Санкт Петербурга. Спасибо.

Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Большое спасибо, Ирина🌷, за добрые слова о моей работе🫠 Мой водитель Михаил - решил показать Вам Финский залив. Этот хитрый приём переключает впечатления экскурсантов после буйства зелени парков). Нужен контраст. Мы же профессионалы😀😄 Приезжайте к нам ещё) 💐
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Светлана
Мы не первый раз пользуемся услугами сайта и как только решили, что поедем в Питер, выбрали одну из экскурсий с Андреем, тоже не впервые! Нам с ним очень нравится проводить
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время и на природе, и в Эрмитаже, и во дворцах! Где бы не была экскурсия - это всегда захватывающий рассказ обо всем: об истории места и его обитателях, об архитектуре и экспонатах. Поражают столь глубокие познания Андрея во всех областях. И особенно хочу отметить внимательное отношение Андрея к клиентам, он всегда обеспечит комфортное прохождение маршрута, что бы мы не устали и не проголодались. Спасибо Вам огромное за вашу работу и заботу!!! Летом обязательно вернемся!!!

Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Светлана🌷, хочу поблагодарить Вас, как своих уже добрых знакомых за лестную для меня характеристику и за то, что не забываете обо мне!)🌷🌷🌷 Я всегда жду Вас в Петербурге!)🙂
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Т
Чудесная экскурсия с замечательным гидом! Живописный дворцово-парковый ансамбль покорил наши сердца! Ораниенбаум - единственный пригород, не разрушенный во время ВОВ, поэтому мы можем лицезреть эти места во всём великолепии. Дворцы
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закрыты для посещения, но в планшете у Андрея есть любой фрагмент внутреннего убранства и увлекательные комментарии к показанному, всё по делу, доходчиво.
Нужно отметить пунктуальность гида, комфортабельный автомобиль с очаровательным водителем. На обратном пути Андрей отвёз нас в дивный грузинский ресторанчик, где и завершилось наше питерское путешествие.
Полагаю, экскурсия подойдёт людям любого возраста, а также семьям с детьми, Андрей найдёт чем заинтересовать любого собеседника:))

Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Здравствуйте, Татьяна🌷!
Музеи закрыты - ковид.
Однако турист должен всё знать, чтобы потом, самостоятельно, уже зная, где кассы в каждый музей, кофейни, места отдыха, туалеты и так далее, приехать и со знанием дела посетить парки и дворцы).
Благодарю Вас за хороший отзыв!)
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Андрей
Экскурсия в Ораниенбаум с Андреем.
Ораниенбаум,наверное, самая дальняя (40 км) и нераскрученная из императорских резиденций, хотя и единственная, не разрушенная в войну. Прогулка по паркам с подробными комментариями и историческими справками.
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Андрей активно использует в работе планшет и показывает картины, фото и прочие документы, делая рассказ более наглядным и профессиональным. Практически все дворцы, включая Китайский и Катальную Горку, закрыты на реставрацию, но благодаря Андрею проникаешься красотой и масштабом замысла архитекторов. Плюсом являлась и солнечная золотая осень. Рекомендую всем побывать в этом очаровательном месте и спасибо Андрею за приятный день, проведенный в Ораниенбауме.

Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо, Андрей, за подробный отзыв об экскурсии! 🤝 Мне нечего добавить)😀
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В
Ораниенбаум - дворцово-парковый ансамбль на южном берегу Финского залива в 40 км к западу от Санкт-Петербурга. Друзья! Если вы, так же как и я, думали, что лето - это единственное
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подходящее время для посещения этой прекрасной резиденции, то это совсем не так. Такую нетронутую красоту дворцов и природы, величие вековых дубов и статных елей, тишину и царственность этого места можно ощутить только зимой! Заснеженный, бесконечно прекрасный и поражающий своей красотой Ораниенбаум восхитит вас до глубины души. И обо всем этом величии вам расскажет Андрей, потрясающий гид, удивительный рассказчик и просто очень эрудированный человек. А те мелочи и детали, на которые он обратит внимание, навсегда останутся в вашей памяти. Андрей, ещё раз хотела бы Вас поблагодарить за эту удивительную поездку))))

Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Здравствуйте, Виктория! 🌷

Вы меня хотите поблагодарить??!!)
Нет, это я хотел бы Вас поблагодарить за поездку в Ораниенбаум! Понимаете?!
В Ораниенбаум, в декабре☃️❄️,
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в количестве одна туристка!)
Вообще такого не бывает.
Летом не дозовёшься, что уж о зиме говорить).
Мой водитель переспросил 2 раза по телефону, куда мы завтра едем. Потом перезвонил, чтобы ещё раз уточнить.

Бывают встречи… Немногие туристы понимают красоту парков, прекрасных в своей изменчивости в любое время года. 🎄🎄🎄 Но чтобы оценить зимнюю красоту пейзажей Ораниенбаума, надо быть тонко чувствующим человеком.
Вот мне и повезло с Вами, Виктория!)
Это Вы уникальная туристка!)
Спасибо за впечатления об Ораниенбауме, где каждое слово - истина в последней инстанции!).
Благодарю за хорошие слова обо мне. Очень приятно)😊 Привет Москве и до новых встреч в Петербурге:)!!

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