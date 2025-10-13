9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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честно предупредил, что вечером может быть темно и лучше отказаться от такой прогулки. Но я решила рискнуть и ни разу об этом не пожалела.

В это время все дворцы и павильоны были уже закрыты. Но сам парк оказался огромным дворцом со множеством залов и комнат. И мы были во всем этом великолепии практически одни. Я узнала какими бывают английский, французский и немецкий парки.

А в Ораниенбауме существует уникальная возможность увидеть особенности всех этих трех парков сразу. Андрей прекрасно рассказывает обо всех деталях планирования парков, открывает укромные уголки невероятной красоты. Любой несведущий человек после его рассказа станет настоящим специалистом в стилях барокко и рококо. Вечерняя экскурсия предоставила возможность увидеть парк сразу в трех видах освещения - дневном, вечернем и ночном. Там очень много прудов, которые отражали всю эту красоту.

И все архитектурные шедевры парка - дворцы, павильоны, скульптуры играли новыми красками и открывали свои новые лица. Экскурсию мы заканчивали около домика Петра в сумерках. В нем светилось одинокое окно, за которым я представила грустного императора, размышляющего о своей скорбной доле. Мы попрощались с парком и его замечательными владельцами, каждый из которых внес свою лепту как в русскую историю так и в создание этого уникального памятника паркового искусства. Экскурсия очень понравилась. Всем настоятельно рекомендую ее посетить.