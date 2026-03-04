Импрессионисты и постимпрессионисты в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
Познакомиться с ранними течениями модернизма на примере 50 шедевров коллекции
В Главном штабе музея находится одна из лучших экспозиций, посвященных импрессионизму и постимпрессионизму.
На примере картин Клода Моне, Пабло Пикассо, Ван Гога и других мастеров вы проследите историю развития направлений в искусстве 19-20 вв. и поймете смыслы, которые вкладывали художники в свои работы. А гидом выступит приложение, заранее установленное на ваш смартфон.
Путешествуя по залам музея, вы узнаете, как зарождались новые течения в живописи и с какими трудностями сталкивались художники-основатели импрессионизма — Клод Моне, Эдгар Дега, Камиль Писсаро и Огюст Ренуар. Проследите путь, который прошла живопись от импрессионизма до кубизма. Выясните, что общего у модернистских направлений и какие принципы переосмыслялись на каждом новом витке эволюции изобразительного искусства.
Самые яркие произведения коллекции
Вы изучите картины Клода Моне и необычные керамические изделия Пабло Пикассо. Услышите, что вдохновило Ван Гога на создание шедевров, представленных в музее. Разберетесь в загадках «Композиции VI» Василия Кандинского и причинах обилия натюрмортов с яблоками в зале Поля Сезанна. А также найдете ответы на другие вопросы из мира искусства на аудиоэкскурсии по залам Эрмитажа.
Продолжительность — 2-2,5 часа.
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
В стоимость экскурсии включён входной билет в Главный штаб Эрмитажа
В Эрмитаж запрещён вход с рюкзаками и не работают камеры хранения
Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
во вторник, пятницу и субботу в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 и 18:00, в среду, четверг и воскресенье в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 и 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
2205 ₽
Дети до 18 лет (независимо от гражданства)
620 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и как рано покупать?
Когда: во вторник, пятницу и субботу в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 и 18:00, в среду, четверг и воскресенье в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 и 16:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 19071 туриста
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё читать дальшеуменьшить
и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 45 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Отличный аудиогид
Экскурсии с аудиогидом
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв! Очень рады, что аудиогид вам понравился и вы остались довольны экскурсией.
Мы стараемся делать аудиоэкскурсии удобными и читать дальшеуменьшить
интересными, чтобы можно было спокойно знакомиться с местом в своём темпе и узнавать больше о его истории и деталях. Приятно знать, что наш аудиогид помог сделать ваше посещение более насыщенным и увлекательным.
Будем рады видеть вас снова на других наших экскурсиях! 😊
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Ю
Юлия
Получила от экскурсии массу удовольствия! Аудиогид сразу сориентировал, куда нужно идти, мы с дочерью даже не заблудились, как обычно бывает. Описание основных картин, немного о самом художнике - без воды, сложных специфических определений, интересно и структурировано. Спасибо👍🏽
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Альфира
Купила аудиоэкскурсию на импрессионистов. 1,5 часа слушала прекрасный голос и интересные истории о художниках импрессионистах. Очень удобно. Пояснение куда идти и где что находится, на что обратить внимание. Прекрасные мини рассказы только обогатили мои знания. Было интересно!
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Алина
Несмотря на то, что я в "теме", все равно узнала много нового и интересного о художниках. И вообще я не думала, что в Эрмитаже в главном штабе такая богатейшая коллекция читать дальшеуменьшить
работ импрессионистов! Это было для меня чудесным открытием! Обязательно вернусь в это место, и не раз! И эту экскурсию тоже всем рекомендую. У меня возникла сначала проблема с загрузкой экскурсии через приложение, но я написала им, мне быстро ответили, и проблема была решена.
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Юлия
Экскурсия понравилась. Голос у девушки приятный) ходила со своими наушниками, что очень удобно. Можно было увеличить скорость воспроизведения или прослушать материал ещё раз. Рада, что использоваоа данную экскурсию. Не заблудилась даже😅 Спасибо ребятам, обязательно воспользуюсь программной ещё раз и друзьям порекомендую☺️👍🏻
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Анастасия
Сама выставка мне очень понравилась, и голос и скорость чтения Аудиогида тоже. Но была периодически путаница с конкретными картинами, метаться по всему залу, когда первый раз приходишь, не станешь, останавливаешься читать дальшеуменьшить
и идёшь до нужной картине в итоге. В зале Матисса вообще я уже прошла зал с "вазой с двумя ручками", и вдруг про это начали говорить. Картина яркая запомнилась, возможно, на это и был расчёт. В любом случае, я уважаю чужой труд и его там было много, гид интересный. Рекомендую его использовать. Выставка огонь! Давно мечтала попасть на импрессионистов! Спасибо большое!
Экскурсии с аудиогидом
Ответ организатора:
ольшое спасибо за ваш отзыв о посещении выставки и использовании нашего аудиогида.
Мы рады, что вам понравилась сама выставка, а также читать дальшеуменьшить
голос и скорость чтения аудиогида. Ваши положительные комментарии вдохновляют нас на дальнейшее улучшение нашего сервиса. Мы сожалеем, что возникла путаница с конкретными картинами и что вам пришлось перемещаться по залу в поисках нужных экспонатов. Ваше замечание о зале Матисса и "вазе с двумя ручками" очень ценно для нас. Мы обязательно учтем это при дальнейшем совершенствовании аудиогида, чтобы сделать его использование еще более удобным и интуитивным. Спасибо за ваше понимание и уважение к нашему труду. Нам приятно слышать, что вы нашли гид интересным и рекомендуете его использовать. Мы очень рады, что вам удалось посетить выставку импрессионистов, о которой вы давно мечтали.
Еще раз благодарим вас за отзыв и за то, что выбрали наш сервис.
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