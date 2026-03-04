В Главном штабе музея находится одна из лучших экспозиций, посвященных импрессионизму и постимпрессионизму. На примере картин Клода Моне, Пабло Пикассо, Ван Гога и других мастеров вы проследите историю развития направлений в искусстве 19-20 вв. и поймете смыслы, которые вкладывали художники в свои работы. А гидом выступит приложение, заранее установленное на ваш смартфон.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание билета

История искусства

Путешествуя по залам музея, вы узнаете, как зарождались новые течения в живописи и с какими трудностями сталкивались художники-основатели импрессионизма — Клод Моне, Эдгар Дега, Камиль Писсаро и Огюст Ренуар. Проследите путь, который прошла живопись от импрессионизма до кубизма. Выясните, что общего у модернистских направлений и какие принципы переосмыслялись на каждом новом витке эволюции изобразительного искусства.

Самые яркие произведения коллекции

Вы изучите картины Клода Моне и необычные керамические изделия Пабло Пикассо. Услышите, что вдохновило Ван Гога на создание шедевров, представленных в музее. Разберетесь в загадках «Композиции VI» Василия Кандинского и причинах обилия натюрмортов с яблоками в зале Поля Сезанна. А также найдете ответы на другие вопросы из мира искусства на аудиоэкскурсии по залам Эрмитажа.

Продолжительность — 2-2,5 часа.

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом

Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей

Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

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