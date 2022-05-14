Путешествуя по залам музея, вы узнаете, как зарождались новые течения в живописи и с какими трудностями сталкивались художники-основатели импрессионизма — Клод Моне, Эдгар Дега, Камиль Писсаро и Огюст Ренуар. Проследите путь, который прошла живопись от импрессионизма до кубизма. Выясните, что общего у модернистских направлений и какие принципы переосмыслялись на каждом новом витке эволюции изобразительного искусства.
Вы изучите картины Клода Моне и необычные керамические изделия Пабло Пикассо. Услышите, что вдохновило Ван Гога на создание шедевров, представленных в музее. Разберетесь в загадках «Композиции VI» Василия Кандинского и причинах обилия натюрмортов с яблоками в зале Поля Сезанна. А также найдете ответы на другие вопросы из мира искусства на аудиоэкскурсии по залам Эрмитажа.
Продолжительность — 2-2,5 часа.