Импрессионисты и постимпрессионисты в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия

Познакомиться с ранними течениями модернизма на примере 50 шедевров коллекции

Мини-группа
В Главном штабе музея находится одна из лучших экспозиций, посвященных импрессионизму и постимпрессионизму.

На примере картин Клода Моне, Пабло Пикассо, Ван Гога и других мастеров вы проследите историю развития направлений в искусстве 19-20 вв.

и поймете смыслы, которые вкладывали художники в свои работы.

А гидом выступит приложение, заранее установленное на ваш смартфон.
Импрессионисты и постимпрессионисты в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
Импрессионисты и постимпрессионисты в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
Импрессионисты и постимпрессионисты в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
Импрессионисты и постимпрессионисты в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
Импрессионисты и постимпрессионисты в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
Импрессионисты и постимпрессионисты в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
Импрессионисты и постимпрессионисты в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

История искусства

Путешествуя по залам музея, вы узнаете, как зарождались новые течения в живописи и с какими трудностями сталкивались художники-основатели импрессионизма — Клод Моне, Эдгар Дега, Камиль Писсаро и Огюст Ренуар. Проследите путь, который прошла живопись от импрессионизма до кубизма. Выясните, что общего у модернистских направлений и какие принципы переосмыслялись на каждом новом витке эволюции изобразительного искусства.

Самые яркие произведения коллекции

Вы изучите картины Клода Моне и необычные керамические изделия Пабло Пикассо. Услышите, что вдохновило Ван Гога на создание шедевров, представленных в музее. Разберетесь в загадках «Композиции VI» Василия Кандинского и причинах обилия натюрмортов с яблоками в зале Поля Сезанна. А также найдете ответы на другие вопросы из мира искусства на аудиоэкскурсии по залам Эрмитажа.

Продолжительность — 2-2,5 часа.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включён входной билет в Главный штаб Эрмитажа
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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