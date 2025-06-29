Что вы увидите:

анфиладу парадных залов и домашний театр • княжеские покои, оформленные в различных исторических стилях: музыкальный салон — венецианское palazzo, гостиная в стиле французского ренессанса, дубовый кабинет-библиотека, мавританская гостиная, турецкая бильярдная;

женская половина дворца — будуары княгини в стиле рококо;

половина молодых князей (Феликса и Ирины Юсуповых) — новомодный стиль модерн начала ХХ века;

• «Пещера Аладдина», где хранились несметные богатства. Завершим экскурсию в маленькой холостяцкой квартире Феликса — «гарсоньерке», где в декабре 1916 произошло убийство Григория Распутина, так и не раскрытое до конца. Важная информация: