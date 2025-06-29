Хотите прикоснуться к блеску и роскоши самой богатой семьи Российской империи? Любите рассказы о семейных тайнах и родовых проклятьях? Интересно узнать о страшном убийстве столетней давности, которое произошло во дворце? Тогда вам стоит посетить дворец Юсуповых на Мойке с индивидуальной экскурсией! Никаких сборных групп — экскурсия только для вас и вашей компании!
Описание экскурсии
Что вы увидите:
- анфиладу парадных залов и домашний театр • княжеские покои, оформленные в различных исторических стилях: музыкальный салон — венецианское palazzo, гостиная в стиле французского ренессанса, дубовый кабинет-библиотека, мавританская гостиная, турецкая бильярдная;
- женская половина дворца — будуары княгини в стиле рококо;
- половина молодых князей (Феликса и Ирины Юсуповых) — новомодный стиль модерн начала ХХ века;
«Пещера Аладдина», где хранились несметные богатства. Завершим экскурсию в маленькой холостяцкой квартире Феликса — «гарсоньерке», где в декабре 1916 произошло убийство Григория Распутина, так и не раскрытое до конца. Важная информация:.
- Ваучер (на 1-7 туристов) для посещения дворца заказывается минимум за сутки до экскурсии по предоплате. Если туристов больше — требуется согласование. Точное время начала вы получите после бронирования мной экскурсии для нашей группы (в соответствии с правилами музея экскурсии начинаются по графику).
- Встреча в назначенном месте — за 15 минут до начала экскурсии. Пожалуйста, приходите вовремя.
Экскурсию можно заказать на любой свободный в расписании день и выбрать удобное время начала с 10.30 до 16.00 ч.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парадные залы
- Домашний театр
- Покои князя
- Будуары княгини
- Половина молодых князей
- Экспозиция «Убийство Распутина»
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Групповой ваучер (на 1-7 человек) на посещение дворца - 12900 руб. (оплачивается заранее минимум за сутки до начала экскурсии)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Декабристов, 21 (у входа рядом с кассой)
Завершение: Ул. Декабристов, 21
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсию можно заказать на любой свободный в расписании день и выбрать удобное время начала с 10.30 до 16.00 ч.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Ваучер (на 1-7 туристов) для посещения дворца заказывается минимум за сутки до экскурсии по предоплате. Если туристов больше - требуется согласование. Точное время начала вы получите после бронирования мной экскурсии для нашей группы (в соответствии с правилами музея экскурсии начинаются по графику)
- Встреча в назначенном месте - за 15 минут до начала экскурсии. Пожалуйста, приходите вовремя
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
29 июн 2025
Хотим выразить благодарность нашему экскурсоводу за увлекательную и познавательную экскурсию по Юсуповскому дворцу! Рассказы были живыми и интересными, благодаря чему мы полностью погрузились в атмосферу дворянской жизни и истории этого
С
Сона
23 мая 2025
Хотелось бы поблагодарить Ирину Борисовну за прекрасную экскурсию в Юсуповский дворец!!!
Экскурсия была очень информативная, два с половиной часа пролетели незаметно. У нас и взрослые и подростки(12-14 лет) были в восторге!!! Мы увидели весь Юсуповский дворец(все комнаты). Всем рекомендую эту экскурсию,особенно с таким прекрасным экскурсоводом!
И
Ирина
15 мая 2025
Хотим поблагодарить нашего гида Ирину за очень интересную экскурсию) у нас был максимально подробный маршрут, мы заглянули практически во все комнаты дворца) сам дворец замечательный, но благодаря рассказу Ирины мы узнали много интересного про семью Юсуповых, про интерьеры, по события того времени) обязательно бронируйте эту экскурсию, если хотите получить удовольствие от посещения Юсуповского дворца)
М
Марина
20 янв 2025
Прекрасная экскурсия с Ириной, очень интересно, много узнали нового, хотя уже были во Дворце, 2,5 часа пролетели очень быстро. Благодарим Ирину, за увлекательную и познавательную экскурсию.
T
Tatiana
12 ноя 2024
Очень интересная экскурсия. Большое спасибо Ирине за знание материала, интересное и доступное рассказывание. Рекомендую будущим экскурсантам сходить на экскурсию, насладиться Юсуповским дворцом, интерьером, мебелью, стенами, мелкими деталями и …..
И
Ирина
11 ноя 2024
Нам очень понравилась экскурсия в Юсуповский дворец, но она бы не была столь наполненной, интересной и познавательной, если бы не наш экскурсовод Ирина, очень динамично и в доступной манере рассказывала нам про династия Юсуповых, мы буквально погрузились в прошлую эпоху, посмотрели даже те интерьеры, которые недоступны в формате обычной экскурсии. Спасибо, будем с нетерпением ждать встречи с прекрасным Санкт-Петербургом
К
Катерина
8 сен 2024
Были на экскурсии в Юсупов ком дворце с Ириной, и остались в полном восторге! Очень компетентна в своей сфере и приятная как человек. Получили незабываемые эмоции и безусловно обратимся к ней еще не раз!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
