На премиальном катере - по акватории Невы через реку Карповка

Люкс на волнах Северной Венеции
Неспешная прогулка по акватории Невы с заходом в уютную Карповку — идеальный способ увидеть Петербург вне туристических шаблонов.

Здесь нет толп и шума — только вы, мягкий плеск воды, зелёные набережные и виды, которые редко открываются с суши.

Это маршрут для тех, кто хочет почувствовать настоящий Петербург — камерный, ностальгический и бесконечно красивый.
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание водной прогулки

Что вас ожидает:

Прогулка на стильном катере Larson 210 «Спанч Боб» — с мягким ходом, камерной атмосферой и премиальным комфортом.

Насыщенный маршрут — от мостов и величественных фасадов дворцов до скрытых уголков и зелёных набережных.

Тихая Карповка — один из самых недооценённых районов Петербурга, с редкой архитектурой, церквями и ботаническим садом.

Фото на Polaroid в подарок — живые кадры с вашего путешествия.

Музыка через Bluetooth, стильные пледы, бокалы MOËT, зонт на случай непогоды — всё для вашего уюта.

Достопримечательности по маршруту

Ботанический сад Петра Великого — Иоанновский женский монастырь — ансамбль зданий Гренадерского полка — церковь Святых Апостолов Петра и Павла — Ростральные колонны — Дворцовый мост — Стрелка Васильевского острова — Биржа — Петропавловская крепость — Кунсткамера — Троицкий мост — Зимний дворец — крейсер «Аврора».

Организационные детали

  • В стоимость входит 1,5 часа аренды премиального катера Larson 210, бокал МОЁТ для игристого, съёмка на фотоаппарат Instax
  • У капитана есть все необходимые документы на перевозки
  • Дети до 12 лет допускаются на борт только в сопровождении взрослых, должны находиться под их наблюдением и в спасательных жилетах
  • По запросу можем организовать кейтеринг, украшение шарами, пригласить саксофониста или фотографа — подробности в переписке
  • Услуги гида не входят в стоимость, но вы можете заказать их дополнительно — подробности в переписке
  • Вас будет сопровождать опытный капитан из нашей команды

Особенности программы

  • Проход через Карповку невозможен в будни с 9:00 до 12:00 и с 16:00 до 19:00 и в выходные с 9:00 до 13:00
  • Запрещено нахождение на борту в алкогольном и наркотическом опьянении, а также применение пиротехники, употребление красящих напитков и красных ягод, паровые коктейли
  • Возможно проведение прогулки для большего количества участников на более вместительных судах. Стоимость уточняйте в переписке
  • Ночная экскурсия (начиная с 00:00) будет дороже на 5000 ₽. Прогулка на рассвете (4:00–5:00), во время которой можно полюбоваться восходом, — на 10 000 ₽

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Спортивная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ярослав
Ярослав — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 78 туристов
Мы предлагаем прогулки по Неве и Финскому заливу, которые вы не забудете. Ветер свободы, капля романтики и брызги веселья ждут вас на борту уютного катера или стильной яхты. Петербург с
читать дальше

воды — другой ритм, другие ракурсы, другая магия. Покажем как знаковые места, так и тайные уголки. Парам — романтика под разводными мостами, семьям — весёлые приключения, компаниям — стильный отдых на воде. Каждая прогулка — особенная, под ваши желания. Опытные капитаны, тёплая атмосфера, забота о деталях. Добро пожаловать на борт — ваше приключение начинается!

Отзывы и рейтинг

А
Андрей
17 июл 2025
Это было одно из самых ярких событий в жизни!
Влада
Влада
7 июл 2025
Спасибо большое Ярославу за внимательный подход, заботу о комфорте пассажиров, и непринужденную атмосферу на борту!
Всем рекомендую.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

