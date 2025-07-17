Неспешная прогулка по акватории Невы с заходом в уютную Карповку — идеальный способ увидеть Петербург вне туристических шаблонов. Здесь нет толп и шума — только вы, мягкий плеск воды, зелёные набережные и виды, которые редко открываются с суши. Это маршрут для тех, кто хочет почувствовать настоящий Петербург — камерный, ностальгический и бесконечно красивый.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание водной прогулки

Что вас ожидает:

Прогулка на стильном катере Larson 210 «Спанч Боб» — с мягким ходом, камерной атмосферой и премиальным комфортом.

Насыщенный маршрут — от мостов и величественных фасадов дворцов до скрытых уголков и зелёных набережных.

Тихая Карповка — один из самых недооценённых районов Петербурга, с редкой архитектурой, церквями и ботаническим садом.

Фото на Polaroid в подарок — живые кадры с вашего путешествия.

Музыка через Bluetooth, стильные пледы, бокалы MOËT, зонт на случай непогоды — всё для вашего уюта.

Достопримечательности по маршруту

Ботанический сад Петра Великого — Иоанновский женский монастырь — ансамбль зданий Гренадерского полка — церковь Святых Апостолов Петра и Павла — Ростральные колонны — Дворцовый мост — Стрелка Васильевского острова — Биржа — Петропавловская крепость — Кунсткамера — Троицкий мост — Зимний дворец — крейсер «Аврора».

Организационные детали

В стоимость входит 1,5 часа аренды премиального катера Larson 210, бокал МОЁТ для игристого, съёмка на фотоаппарат Instax

У капитана есть все необходимые документы на перевозки

Дети до 12 лет допускаются на борт только в сопровождении взрослых, должны находиться под их наблюдением и в спасательных жилетах

По запросу можем организовать кейтеринг, украшение шарами, пригласить саксофониста или фотографа — подробности в переписке

Услуги гида не входят в стоимость, но вы можете заказать их дополнительно — подробности в переписке

Вас будет сопровождать опытный капитан из нашей команды

Особенности программы