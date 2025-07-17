Прогулка на стильном катере Larson 210 «Спанч Боб» — с мягким ходом, камерной атмосферой и премиальным комфортом.
Насыщенный маршрут — от мостов и величественных фасадов дворцов до скрытых уголков и зелёных набережных.
Тихая Карповка — один из самых недооценённых районов Петербурга, с редкой архитектурой, церквями и ботаническим садом.
Фото на Polaroid в подарок — живые кадры с вашего путешествия.
Музыка через Bluetooth, стильные пледы, бокалы MOËT, зонт на случай непогоды — всё для вашего уюта.
Достопримечательности по маршруту
Ботанический сад Петра Великого — Иоанновский женский монастырь — ансамбль зданий Гренадерского полка — церковь Святых Апостолов Петра и Павла — Ростральные колонны — Дворцовый мост — Стрелка Васильевского острова — Биржа — Петропавловская крепость — Кунсткамера — Троицкий мост — Зимний дворец — крейсер «Аврора».
Организационные детали
В стоимость входит 1,5 часа аренды премиального катера Larson 210, бокал МОЁТ для игристого, съёмка на фотоаппарат Instax
У капитана есть все необходимые документы на перевозки
Дети до 12 лет допускаются на борт только в сопровождении взрослых, должны находиться под их наблюдением и в спасательных жилетах
По запросу можем организовать кейтеринг, украшение шарами, пригласить саксофониста или фотографа — подробности в переписке
Услуги гида не входят в стоимость, но вы можете заказать их дополнительно — подробности в переписке
Вас будет сопровождать опытный капитан из нашей команды
Особенности программы
Проход через Карповку невозможен в будни с 9:00 до 12:00 и с 16:00 до 19:00 и в выходные с 9:00 до 13:00
Запрещено нахождение на борту в алкогольном и наркотическом опьянении, а также применение пиротехники, употребление красящих напитков и красных ягод, паровые коктейли
Возможно проведение прогулки для большего количества участников на более вместительных судах. Стоимость уточняйте в переписке
Ночная экскурсия (начиная с 00:00) будет дороже на 5000 ₽. Прогулка на рассвете (4:00–5:00), во время которой можно полюбоваться восходом, — на 10 000 ₽
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ярослав — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 78 туристов
Мы предлагаем прогулки по Неве и Финскому заливу, которые вы не забудете. Ветер свободы, капля романтики и брызги веселья ждут вас на борту уютного катера или стильной яхты. Петербург с читать дальше
воды — другой ритм, другие ракурсы, другая магия. Покажем как знаковые места, так и тайные уголки. Парам — романтика под разводными мостами, семьям — весёлые приключения, компаниям — стильный отдых на воде. Каждая прогулка — особенная, под ваши желания. Опытные капитаны, тёплая атмосфера, забота о деталях. Добро пожаловать на борт — ваше приключение начинается!