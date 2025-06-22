Фотопрогулка по Санкт-Петербургу - это возможность увидеть Зимний дворец, Исаакиевский собор и другие достопримечательности в лучшем свете. Два маршрута на выбор, профессиональная съёмка и дополнительная студийная фотосессия. Программа может быть изменена по вашему запросу. Получите более 40 качественных фотографий через 3 дня после прогулки. Максимум 4 человека в группе, возможность персонализации маршрута

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание фото-прогулки

Красивые кадры

После бронирования я предложу вам два маршрута. Вы увидите центр города во всей красе, а я сделаю качественные снимки! На выбор:

Первый маршрут: Дворцовая площадь, Зимний дворец, Спас на Крови, набережная канала Грибоедова

Дворцовая площадь, Зимний дворец, Спас на Крови, набережная канала Грибоедова Второй маршрут: Невский проспект, Казанский собор, дом Зингера, Исаакиевский собор

Подарок в студии

При заказе фотопрогулки я подарю вам съёмку в студии (оплата только за аренду зала). Её можно посетить в день экскурсии или в любой другой. Съёмка будет длиться 30 минут — вы получите до 30 фотографий.

Организационные детали