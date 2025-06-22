Фотопрогулка по Санкт-Петербургу - это возможность увидеть Зимний дворец, Исаакиевский собор и другие достопримечательности в лучшем свете. Два маршрута на выбор, профессиональная съёмка и дополнительная студийная фотосессия. Программа может быть изменена по вашему запросу. Получите более 40 качественных фотографий через 3 дня после прогулки. Максимум 4 человека в группе, возможность персонализации маршрута
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональная фотосессия
- 🏛️ Посещение знаковых мест
- 🎁 Подарок - студийная съёмка
- 🗺️ Индивидуальные маршруты
- ⏱️ Быстрая обработка фото
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Зимний дворец
- Исаакиевский собор
- Невский проспект
- Спас на Крови
- Казанский собор
- Дом Зингера
- Дворцовая площадь
- Набережная канала Грибоедова
Описание фото-прогулки
Красивые кадры
После бронирования я предложу вам два маршрута. Вы увидите центр города во всей красе, а я сделаю качественные снимки! На выбор:
- Первый маршрут: Дворцовая площадь, Зимний дворец, Спас на Крови, набережная канала Грибоедова
- Второй маршрут: Невский проспект, Казанский собор, дом Зингера, Исаакиевский собор
Подарок в студии
При заказе фотопрогулки я подарю вам съёмку в студии (оплата только за аренду зала). Её можно посетить в день экскурсии или в любой другой. Съёмка будет длиться 30 минут — вы получите до 30 фотографий.
Организационные детали
- Я снимаю на профессиональную камеру Сanon EOS RP
- В течение 5 дней после прогулки вы получите ссылку на облачное хранилище. Я отправлю вам 40+ кадров в лёгкой цветокоррекции
- Фотосессия возможна для компании до 4 человек. Доплата — 1000 ₽ за чел.
- По запросу можно изменить программу — провести съёмку по разработанному для вас маршруту или в конкретной локации
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 21 туриста
Я занимаюсь фотографией с 2017 года. Легко коммуницирую, нахожу самые лучшие ракурсы и красивые локации.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
22 июн 2025
Были на фотопрогулке с Еленой в июне 2025г. Елена быстро нашла с нами общий язык, расположила всех. За полтора часа успели обойти центральные знаковые места. Елена, заранее уточнила, что важно нам запечатлеть и в день сьемки уверенно вела нас по маршруту, нам нужно было только вовремя позы принимать)
Елена
7 апр 2025
Когда я выбирала фотопрогулку, передо мной стояла непростая задача. Я приехала в Санкт-Петербург с сыном-подростком, который не слишком любит фотографироваться, и мамой пенсионного возраста. Мне нужно было объединить нас троих
Ю
Юлия
19 фев 2025
Здравствуйте, Елена. На прошлой неделе была у вас на фотопрогулке. Хочу вас поблагодарить за прекрасно проведенное время и отличные фотографии. Была рада с вами познакомиться. Прогулка прошла очень легко и комфортно. И конечно же на память останутся прекрасные снимки. Желаю вам удачи 🍀🤗!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Групповая
до 18 чел.
Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
Начало: Площадь Искусств, дом 1
Расписание: По понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам в 12:00
Завтра в 12:00
18 ноя в 12:00
2000 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Центр Петербурга, о котором вы не знали: Литейный округ
Прогулка по Литейному проспекту раскроет вам тайны Потемкинских деревень и историю доходных домов. Узнайте, почему Фонтанка была границей города
Начало: На Соляном переулке
Расписание: в среду и субботу в 15:00
12 ноя в 15:00
19 ноя в 15:00
1050 ₽ за человека
Водная прогулка
Сап-прогулка по центру Петербурга в мини-группе
Полюбоваться достопримечательностями с воды и заново открыть для себя город
Начало: На Дворцовой набережной
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
11 ноя в 05:45
4500 ₽ за человека