Мои заказы

Вы + Петербург: фотопрогулка в любой сезон

Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга и запечатлейте его красоту на фотопрогулке. Уникальные маршруты и студийная съёмка в подарок
Фотопрогулка по Санкт-Петербургу - это возможность увидеть Зимний дворец, Исаакиевский собор и другие достопримечательности в лучшем свете. Два маршрута на выбор, профессиональная съёмка и дополнительная студийная фотосессия. Программа может быть изменена по вашему запросу. Получите более 40 качественных фотографий через 3 дня после прогулки. Максимум 4 человека в группе, возможность персонализации маршрута
5
3 отзыва

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональная фотосессия
  • 🏛️ Посещение знаковых мест
  • 🎁 Подарок - студийная съёмка
  • 🗺️ Индивидуальные маршруты
  • ⏱️ Быстрая обработка фото
Вы + Петербург: фотопрогулка в любой сезон© Елена
Вы + Петербург: фотопрогулка в любой сезон© Елена
Вы + Петербург: фотопрогулка в любой сезон© Елена
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Зимний дворец
  • Исаакиевский собор
  • Невский проспект
  • Спас на Крови
  • Казанский собор
  • Дом Зингера
  • Дворцовая площадь
  • Набережная канала Грибоедова

Описание фото-прогулки

Красивые кадры

После бронирования я предложу вам два маршрута. Вы увидите центр города во всей красе, а я сделаю качественные снимки! На выбор:

  • Первый маршрут: Дворцовая площадь, Зимний дворец, Спас на Крови, набережная канала Грибоедова
  • Второй маршрут: Невский проспект, Казанский собор, дом Зингера, Исаакиевский собор

Подарок в студии

При заказе фотопрогулки я подарю вам съёмку в студии (оплата только за аренду зала). Её можно посетить в день экскурсии или в любой другой. Съёмка будет длиться 30 минут — вы получите до 30 фотографий.

Организационные детали

  • Я снимаю на профессиональную камеру Сanon EOS RP
  • В течение 5 дней после прогулки вы получите ссылку на облачное хранилище. Я отправлю вам 40+ кадров в лёгкой цветокоррекции
  • Фотосессия возможна для компании до 4 человек. Доплата — 1000 ₽ за чел.
  • По запросу можно изменить программу — провести съёмку по разработанному для вас маршруту или в конкретной локации

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 21 туриста
Я занимаюсь фотографией с 2017 года. Легко коммуницирую, нахожу самые лучшие ракурсы и красивые локации.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Анастасия
22 июн 2025
Были на фотопрогулке с Еленой в июне 2025г. Елена быстро нашла с нами общий язык, расположила всех. За полтора часа успели обойти центральные знаковые места. Елена, заранее уточнила, что важно нам запечатлеть и в день сьемки уверенно вела нас по маршруту, нам нужно было только вовремя позы принимать)
Были на фотопрогулке с Еленой в июне 2025г. Елена быстро нашла с нами общий язык, расположилаБыли на фотопрогулке с Еленой в июне 2025г. Елена быстро нашла с нами общий язык, расположилаБыли на фотопрогулке с Еленой в июне 2025г. Елена быстро нашла с нами общий язык, расположилаБыли на фотопрогулке с Еленой в июне 2025г. Елена быстро нашла с нами общий язык, расположилаБыли на фотопрогулке с Еленой в июне 2025г. Елена быстро нашла с нами общий язык, расположилаБыли на фотопрогулке с Еленой в июне 2025г. Елена быстро нашла с нами общий язык, расположила
Елена
Елена
7 апр 2025
Когда я выбирала фотопрогулку, передо мной стояла непростая задача. Я приехала в Санкт-Петербург с сыном-подростком, который не слишком любит фотографироваться, и мамой пенсионного возраста. Мне нужно было объединить нас троих
читать дальше

в единую концепцию и создать такие фотографии, которые понравились бы каждому из нас. Причём важно было не только удовлетворить вкусы всех участников, но и убедить их принять активное участие в этой затее. К счастью, всё удалось как нельзя лучше.

Особую благодарность хочу выразить Елене за её умение наладить необходимую коммуникацию и создать подходящий формат взаимодействия для всех членов нашей семьи. Я безмерно счастлива, ведь теперь у меня есть чудесные фотографии, напоминающие о нашей поездке. Для моего сына это было первое знакомство с Петербургом, и мне особенно приятно, что у нас теперь есть такие замечательные снимки, запечатлевшие это событие.

Конечно, я искренне рекомендую эту фотопрогулку всем, особенно семьям. Кроме того, мы успели провести замечательную фотосессию в студии, благодаря чему у меня теперь есть прекрасные фотографии для личного блога о психологии отношений. Ещё раз спасибо за этот великолепный опыт!

Когда я выбирала фотопрогулку, передо мной стояла непростая задача. Я приехала в Санкт-Петербург с сыном-подростком, которыйКогда я выбирала фотопрогулку, передо мной стояла непростая задача. Я приехала в Санкт-Петербург с сыном-подростком, которыйКогда я выбирала фотопрогулку, передо мной стояла непростая задача. Я приехала в Санкт-Петербург с сыном-подростком, которыйКогда я выбирала фотопрогулку, передо мной стояла непростая задача. Я приехала в Санкт-Петербург с сыном-подростком, которыйКогда я выбирала фотопрогулку, передо мной стояла непростая задача. Я приехала в Санкт-Петербург с сыном-подростком, которыйКогда я выбирала фотопрогулку, передо мной стояла непростая задача. Я приехала в Санкт-Петербург с сыном-подростком, которыйКогда я выбирала фотопрогулку, передо мной стояла непростая задача. Я приехала в Санкт-Петербург с сыном-подростком, которыйКогда я выбирала фотопрогулку, передо мной стояла непростая задача. Я приехала в Санкт-Петербург с сыном-подростком, которыйКогда я выбирала фотопрогулку, передо мной стояла непростая задача. Я приехала в Санкт-Петербург с сыном-подростком, которыйКогда я выбирала фотопрогулку, передо мной стояла непростая задача. Я приехала в Санкт-Петербург с сыном-подростком, который
Ю
Юлия
19 фев 2025
Здравствуйте, Елена. На прошлой неделе была у вас на фотопрогулке. Хочу вас поблагодарить за прекрасно проведенное время и отличные фотографии. Была рада с вами познакомиться. Прогулка прошла очень легко и комфортно. И конечно же на память останутся прекрасные снимки. Желаю вам удачи 🍀🤗!
Здравствуйте, Елена. На прошлой неделе была у вас на фотопрогулке. Хочу вас поблагодарить за прекрасно проведенное

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
На машине
На автобусе
4 часа
157 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
Начало: Площадь Искусств, дом 1
Расписание: По понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам в 12:00
Завтра в 12:00
18 ноя в 12:00
2000 ₽ за человека
Центр Петербурга, о котором вы не знали
Пешая
2 часа
72 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Центр Петербурга, о котором вы не знали: Литейный округ
Прогулка по Литейному проспекту раскроет вам тайны Потемкинских деревень и историю доходных домов. Узнайте, почему Фонтанка была границей города
Начало: На Соляном переулке
Расписание: в среду и субботу в 15:00
12 ноя в 15:00
19 ноя в 15:00
1050 ₽ за человека
Сап-прогулка по центру Петербурга в мини-группе
SUP-прогулки
2.5 часа
114 отзывов
Водная прогулка
Сап-прогулка по центру Петербурга в мини-группе
Полюбоваться достопримечательностями с воды и заново открыть для себя город
Начало: На Дворцовой набережной
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
11 ноя в 05:45
4500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге